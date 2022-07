»Die Betriebe wachsen weiter oder geben auf«

imago images/Countrypixel Melken für den (Welt-)Markt: Der Druck, immer mehr zu immer billigeren Preisen zu produzieren, ruiniert Mensch und Tier

Kürzlich haben Sie ein Positionspapier zur Milchkuhhaltung hierzulande veröffentlicht. Tierwohl, Klimaschutz und Artenvielfalt wollen Sie dabei berücksichtigen. Das klingt nach einem kompletten Umbau der heutigen Haltung bei Milchviehbetrieben. An welchen Punkten müsste zunächst angesetzt werden?

Wir hätten schon viel gewonnen, wenn die Politik die unsägliche Entwicklung in der Tierhaltung nicht weitertreiben würde. Trotz steigender Verbraucherpreise unterliegen die Milchviehbetriebe immer noch einem Kostensenkungsdruck. Doch die Kosten sind rasant gestiegen und werden selbst durch den aktuell höheren Preis gar nicht ausgeglichen. Das liegt an einer fehlenden Marktpolitik und einer Exportorientierung zu billigen Weltmarktpreisen. Die Betriebe reagieren, indem sie entweder aufgeben oder weiter wachsen. Und dann geht die Negativspirale los: Große Betriebe treiben ihre Kühe kaum noch auf die Weide. Die wiederum ist eine natürliche CO2-Senke, die die Artenvielfalt wiederbelebt und mehr Tierwohl bringt. Da setzt unser Positionspapier an.

Besteht nicht die Gefahr, dass Ihre Vorschläge eine Art Ausstiegsprogramm aus der Milchkuhhaltung für Höfe sind?

Das Ausstiegsprogramm in der gesamten Tierhaltung läuft bereits. Zum einen, weil die Politik der letzten Jahre die Probleme nur ausgesessen hat. Zum anderen, weil das Bundeslandwirtschaftsministerium aktuell noch zuwenig handelt. Bei dem ersten Gesetzentwurf zur Tierhaltungskennzeichnung vermisse ich einen wirksamen politischen Lösungsweg für die gesamte konventionelle Tierhaltung. Es gibt umfassende Konzepte der sogenannten Borchert-Kommission und der »Zukunftskommission Landwirtschaft«, aber die greift die Bundesregierung nicht auf. Ich würde mir wünschen, dass sich die Grünen und die SPD bei der Finanzierungsfrage stärker durchsetzten und die FDP ihre Blockadehaltung aufgibt.

Wie hat sich die Situation der Milchkuhviehhalter in Deutschland überhaupt in den vergangenen Jahren verändert?

In der gesamten Rinderhaltung sind innerhalb von zehn Jahren die Tierzahlen um zehn Prozent zurückgegangen. Das ist klima- und marktpolitisch wünschenswert. Aber es haben im selben Zeitraum ein Viertel aller Höfe aufgehört. Wir haben eine akute Diskussion um Tierzahlreduktion. Dieser Prozess passiert aber übers Höfesterben – eine fatale Strategie.

Und wenn wir das weiterdenken, dann müssen wir in die Niederlande schauen. Es schmerzt mich zu sehen, wie sich die Bauernproteste dort radikalisieren. Aber wir müssen spätestens jetzt erkennen, dass die Ursache auch darin liegt, dass viele vor allem tierhaltende Betriebe ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, immer mehr kostenintensive Auflagen erfüllen sollen und dafür keine Finanzierungskonzepte auf den Weg gebracht werden. Das ist in Deutschland auch ein Problem. Die Politik muss jetzt handeln!

Welche Resonanzen haben Sie auf Ihre Vorschläge erhalten? Wie positioniert sich beispielsweise das Ministerium oder der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter?

Die AbL arbeitet seit jeher bündnisorientiert. Wir können nicht nur unser eigenes Süppchen kochen, sondern wir brauchen Lösungsansätze, die Brücken von Fridays for Future bis hin zur stark konservativen Bauernschaft bilden. Mit dem Bundesverband Deutscher Milchviehhalter und weiteren landwirtschaftlichen Verbänden haben wir gemeinsame Forderungen zum Umbau der Milchviehhaltung mit einer klugen Marktpolitik verknüpft und beim Ministerium eingereicht. Wir fordern es auf, jetzt mutig und wirksam umzusteuern. Kosmetische Korrekturen reichen nicht mehr.

Das Gros der deutschen Molkereien wird mit Gas betrieben. Welche Auswirkungen befürchten Sie für Höfe, falls die Gasengpässe bleiben und Molkereien künftig Probleme haben sollten, als energieintensive Betriebe ökonomisch zu bestehen?

Die Milch würde auf den Höfen einfach vergammeln. Sie ist nur kurz haltbar. Die aktuellen und überwältigenden Herausforderungen zeigen, dass mutig Veränderungen für Klimaschutz, für das Energiesparen, für Hungerbekämpfung, für soziale Gerechtigkeit und vieles mehr dringend sind. Wir alle – Bauernschaft, Politik, Gesellschaft, Handel, Verarbeitung – müssen gemeinsam und konstruktiv diese Veränderungen anpacken.