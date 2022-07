Neu erschienen

Mieterecho

Die neue Ausgabe des Mieterechos beschäftigt sich in mehreren Beiträgen mit dem Berliner Bezirk Neukölln. Carla Aßmann beschreibt den 330.000 Einwohner zählenden einstigen Arbeiterbezirk als »Hotspot der Gentrifizierung«. Hier seien die Angebotsmieten in den vergangenen zehn Jahren berlinweit am stärksten gestiegen, nämlich um knapp 150 Prozent; dazu wurden zuletzt jedes Jahr Tausende Mietwohnungen in Wohneigentum umgewandelt. Besonders durch den Norden Neuköllns gehe eine »Welle der Verdrängung«, die die einstige SPD-Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey als »soziale Durchmischung« begrüßte. Niloufar Tajeri schreibt über die »Verknüpfung von rassistischen Zuschreibungen und Gentrifizierung«. Tony Pohl und Johannes L. berichten über »steigende Mieten und Gegenwehr« in der Großsiedlung Gropiusstadt im Süden des Bezirks. Sabrina Ingerl geht der Frage nach, für wen in Neukölln eigentlich gebaut wird. (jW)

Mieterecho. Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft, Nr. 425, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Berliner Mietergemeinschaft e. V., Möckernstr. 92, 10963 Berlin, E-Mail: me@bmgev.de

Mitteilungen

In der Monatszeitschrift der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) schreibt Ralph Dobrawa über den »Jahrhundertzeugen« Friedrich Wolff, der am 30. Juli 100 Jahre alt wird. Moritz Hieronymi analysiert den Stellenwert »sozialer Menschenrechte« in der aktuellen Debatte über Menschenrechte. Werner Knoblich fragt sich, was »Sicherheit heute« bedeutet. (jW)

Mitteilungen, Heft 7/2022, 37 Seiten, Spendenempfehlung: 1 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin. E-Mail: kpf@die-linke.de

Contraste

In der Sommerdoppelausgabe der Monatszeitung Contraste erinnert Heinz Weinhausen mit einem Nachruf an den im Juni verstorbenen Schriftsteller Erasmus Schöfer. Nadine Gerner berichtet vom zweiten bundesweiten Kollektivvernetzungstreffen in Lübeck im April. Helene Jüttner schreibt über den Gemeinschaftsgarten Himmelbeet im Berliner Wedding, der kürzlich umziehen musste, nachdem das Bezirksamt die Fläche neu vergeben hatte. Heftschwerpunkt ist das Thema Bürgersolarparks. (jW)

Contraste. Zeitung für Selbstorganisation, Jg. 39/Nr. 454/455, 16 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Contraste e. V., Schönefelder Str. 41 A, 34121 Kassel, E-Mail: abos@contraste.org