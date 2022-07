Karl und die Gang

imago/United Archives International Keine Niveauschwankungen: Karl Marx und Friedrich Engels sichten eine Ausgabe der Neuen Rheinischen Zeitung

Mit dem Anfang des Jahres erschienenen Jahrbuch für marxistische Gesellschaftstheorie verbindet das österreichische Redaktionskollektiv um den Philosophen Karl Reitter (Wien/Klagenfurt) die Hoffnung, »nicht in der theoretischen Reflexion zu verweilen, sondern Theorie in soziale Praxis umschlagen zu lassen«. Das Marxsche Denken soll – »in Abhebung zu marxologischen Publikationsprojekten« – weniger philologisch rekonstruiert werden, als vielmehr Ausgangspunkt für die Reflexion und Veränderung gesellschaftlicher Wirklichkeit sein. Ausdrücklich versteht sich das Jahrbuch »als Reaktion auf und als Alternative zur akademistischen Entwicklung im Wissenschaftsbetrieb«. Erst eine Befreiung aus den »Zwängen des Akademismus« ermögliche kritische Wissenschaft, heißt es programmatisch in einer Grundsatzerklärung.

Der Schwerpunkt der ersten Ausgabe steht unter der Überschrift »Staatskritik und marxistisches Denken«, was irritiert, erwartet man in einem Jahrbuch für marxistische Gesellschaftstheorie doch immer einen Bezug auf »marxistisches Denken«. Eine überflüssige Verdopplung. Es stellt sich die Frage, ob nicht genügend Beiträge eingereicht wurden, die sich explizit mit dem bürgerlichen Staat und seiner materialistischen Kritik befassen, »so dass sich im Produktionsprozess der ersten Nummer organisch ein zweiter Schwerpunkt ergeben hat: marxistisches Denken als solches«. Die Verwässerung des ursprünglichen Themenschwerpunktes wird als Prozess einer Reflektion über die »Produktionsbedingungen des Jahrbuches selbst« dargestellt. Es ist zu hoffen, dass die nächste Ausgabe (»Arbeit und Technokratie«) diese »organische« Erweiterung des geplanten Themenspektrums nicht wiederholt.

Tatsächlich befassen sich nur zwei Beiträge mit dem Staat: Karl Reitters Aufsatz »Elemente der Marxschen Staatskritik« zeichnet den Wandel von Marx’ Auffassung des Staates anhand seiner nichtökonomischen Schriften nach – eine unverständliche, da unnötige Einschränkung der Quellen. Spätestens wenn Reiter den von ihm herausgearbeiteten Widerspruch zwischen dem Staat als Werkzeug der Bourgeoisie einerseits und dem Staat als Repräsentant des Gemeinwohls andererseits mit der Kategorie der Form aufzulösen versucht, wird klar, dass Reitter zum Thema keinen neuen Ansatz bietet. Weitaus ergiebiger ist der zweite Text zum Staat. Lukas Egger geht in seinem primär historisch argumentierenden Text der Frage nach, ob ein notwendiger Zusammenhang zwischen Rassismus und moderner Staatlichkeit besteht (Antwort: nein). Es sei naheliegend, aber eben nicht zwingend, dass die Arbeiter sich positiv auf ihre nationalstaatliche Existenzgrundlage (zum Beispiel in Form des Sozialstaats oder dem Wachstum der Volkswirtschaft) berufen und den Ausschluss der »Anderen« von den »eigenen« Ressourcen der Solidar- und Schicksalsgemeinschaft fordern.

Die weiteren Artikel weisen keinen thematischen Zusammenhang mehr auf. So widmet sich etwa Michael Hirsch in einem essayistischen Beitrag der Frage, warum gerade die »potentiell fortschrittlichen kulturellen Eliten« im Alltag eine repressive Arbeits- und Sozialmoral leben, die sie in ihren Schriften beständig kritisieren. Linda Lilith Obermayr legt hingegen eine zwar durchaus lesenswerte, aber deplaziert wirkende Rekonstruktion der ersten Kapitel von Hegels »Phänomenologie des Geistes« vor. Emanuel Kapfingers Beitrag zur revolutionären Theorie im Anschluss an Hans-Jürgen Krahl fordert einerseits die Theoriebildung aus den gegenwärtigen Verhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft, präsentiert dann aber ein mehr als 50 Jahre altes Schema zur Typologisierung verschiedener Ansätze, das lediglich um den Poststrukturalismus ergänzt wurde. Bei Texten wie Albert Schlögls über »Friedrich Nietzsches Theorie zur Entstehung der griechischen Tragödie« oder dem von Andreas Kranebitter sachkundig eingeleiteten Nachdruck von Heinz Steinerts Aufsatz von 1978 zur Kritik an Michel Foucaults »Überwachen und Strafen« fragt man sich freilich erneut, warum an ihrer Stelle nicht mehr Beiträge zur materialistischen Analyse und Kritik des Staates aufgenommen wurden.

In der Rubrik Debattenbeiträge findet sich zunächst ein lesenswerter Text von Slave Cubela, die mit der Analyse der wechselhaften Beziehungen von »kritischer Intelligenz und Arbeiter*innenschaft« an Michael Hirschs Überlegungen zur akademischen Mittelschicht anknüpft. Die folgenden Texte von Jens Kastner über Pierre Bourdieus ambivalentes oder besser: unklares Staatsverständnis und von Gerhard Hanloser über Eugen Dühring und seine zeitgenössische Rezeption sind zwar informativ, aber weder Beitrag noch Anstoß zu einer aktuellen Debatte. Positiv hervorzuheben sind die ausführlichen Buchbesprechungen, die zwar nicht durchgängig aktuelle, dafür aber im akademischen Betrieb mehr oder weniger einflussreiche Bücher vorstellen und zum Teil scharf kritisieren.

So bleibt angesichts der inhaltlichen Inkohärenz und der erheblichen Niveauschwankungen der Beiträge der Eindruck, dass sich hier eine Gruppe befreundeter Autoren ein Organ geschaffen hat. Wenn der betont antiakademische Impetus des Projekts auch in Zukunft auf Kosten der Artikelqualität geht, wird das Jahrbuch seine Hoffnung, mit Theorie die Praxis zu informieren, schwerlich einlösen können.