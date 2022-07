Nachschlag: Geld im Sand

imago/photothek Hat keine guten Nachrichten für MBS: Wirtschaftshistoriker Adam Tooze

Ideologisch nicht völlig verstrahlte Wirtschaftshistoriker sind eine Seltenheit. Der Brite Adam Tooze ist eine solche Ausnahme, seine Bücher über die Naziherrschaft oder die Coronakrise sind gleichermaßen lesenswert. Für die US-Zeitschrift Foreign Policy bespricht er in einem Podcast freitags zwei ökonomische Themen, eins ernster, eins launiger. So werden die Folgen der schwankenden Öl- und Gaspreise ebenso knackig und charmant gewürdigt wie Spielplätze, Sommerferien und Coppolas »Der Pate«. Ausgangspunkt ist je eine Zahl. Etwa 2030. Bis dahin will Kronprinz Mohammed bin Salman Saudi-Arabien aus seiner Abhängigkeit vom Öl befreit haben. Tooze ist skeptisch: Die Konkurrenz in der Region ist so stark wie der Wahhabismus lästig, außer Hadsch-Tourismus hat’s nicht viel. Außerdem: Wer will schon in ein Land investieren, das Journalisten medienwirksam die Köpfe abschneidet? »Laute« Diktaturen bieten kein gutes Geschäftsklima, da mag noch so viel Geld im Sand stecken. Wir lernen: Nie die passende PR vergessen. (pm)