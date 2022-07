Verfinsterung der Vernunft

commons.wikimedia.org/wiki/File:Tunisia-4732B_(7864156822).jpg/creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en Allegorie bürgerlicher Rationalität: Während Odysseus sich im Angesicht der Sirenen selbst Zurückhaltung auferlegt, wird der Mannschaft die Wahrnehmung des süßen Gesangs gleich ganz verwehrt, indem er ihr die Ohren verstopft (Mosaik im tunesischen Nationalmuseum von Bardo)

Im April 1941 übersiedelte Max Horkheimer, der langjährige Leiter des zunächst in Frankfurt, dann in Genf und Paris und ab 1938 in New York angesiedelten Instituts für Sozialforschung (IfS), nach Pacific Palisades, einem an der Küste gelegenen Vorort von Los Angeles. Im November folgte Theodor W. Adorno, der fortan eine wichtige Rolle bei allen größeren Projekten des Instituts spielen sollte. Weitere Mitarbeiter konnten sich vor allem aufgrund der angespannten Finanzlage nicht an der Westküste niederlassen, sondern bemühten sich – wie etwa Herbert Marcuse – um Vollzeitstellen in verschiedenen Regierungsämtern in Washington D. C. und New York.

Die alte, locker mit der Columbia University und der New School of Social Research verbundene Hauptstelle wurde nur noch pro forma aufrechterhalten, um die Kontakte zu US-amerikanischen Kollegen nicht abreißen zu lassen. Doch der Versuch, selbständig, aber in einem Verbund mit amerikanischen Hochschulen zu forschen, war weitgehend gescheitert. Forschungsaufträge, auf die man gehofft hatte, blieben aus. Selbst die Zeitschrift für Sozialforschung, die jahrelang eine wichtige Plattform der interdisziplinär ausgerichteten Forschung gewesen war, musste zugunsten eines Jahrbuchs eingestellt werden. Man konnte also kaum mehr von einem Institut sprechen. Die weitere Forschung beruhte auf diversen Initiativen und Projekten sowie einer intensiven Korrespondenztätigkeit. Am Ziel einer kritischen Theorie der Gesellschaft wollten sowohl der innere Kreis um Horkheimer, Adorno und Marcuse sowie die verstreuten Mitarbeiter festhalten.

Grauen aus Deutschland

Doch wie konnte eine solche Theorie unter diesen Umständen aussehen? Welche Wirkungsmöglichkeiten konnte man sich – politisch und wissenschaftspraktisch weitgehend isoliert – überhaupt noch ausrechnen? Ursprünglich hatte die Absicht des von generösen Stiftungsgeldern finanzierten Instituts darin bestehen sollen, die Möglichkeiten einer sozialistischen Gesellschaft zu erforschen, deren Voraussetzungen man nach den umwälzenden Ereignissen von 1917 und 1918 als gegeben ansah. Nach 1933, ins Exil getrieben, suchte man nach Erklärungen für das Scheitern der Revolution und die sozialpsychologischen Bedingungen für den Erfolg der faschistischen Ideologie in der deutschen Gesellschaft. Dem entstammen die detaillierten »Studien zu Autorität und Familie«. 1941 stellen sich unter dem Eindruck des Überfalls auf die Sowjetunion und der bestialischen Ausrottungspolitik Fragen nach der offensichtlich defizitären Basis einer Zivilisation, die in offene Barbarei verfallen war. Damit hatten die Institutsmitglieder offensichtlich nicht gerechnet.

Noch bevor sich Adorno auf die Übersiedlung an die Westküste vorbereitete, wurde in Deutschland für alle Juden vom sechsten Lebensjahr ab das Tragen des Judensterns angeordnet. Gleichzeitig wurde die Auswanderung jüdischer Bürgerinnen und Bürger verboten. In den besetzten Gebieten der Sowjetunion begann sofort der Massenmord, worüber in den USA detailliert berichtet wurde. An der Zielstellung der Nazifaschisten, nämlich der völligen Vernichtung der Juden im Osten Europas, konnte kaum noch ein Zweifel bestehen, wie man etwa am 28. Oktober 1941 in der New York Times lesen konnte. Der Schock über das unvorstellbare Ausmaß der gezielten, auf totale Vernichtung gerichteten Gewalt gegenüber Millionen von Jüdinnen und Juden schockierte Adorno so sehr, dass er Horkheimer vorschlug, das von ihnen projektierte geschichtsphilosophisch-zivilisationskritische Buch um die Problematik des Antisemitismus zu »kristallisieren«. Doch das sollte letztlich zu einem neuen Projekt führen, wenngleich das letzte Kapitel der »Dialektik der Aufklärung« mit den »Elementen des Antisemitismus« die damaligen Diskussionen immerhin thesenartig zusammenfasst.

Was Horkheimer in diesen Jahren vorschwebte, war eine Art philosophischer Theorie der Zeit, »a theory of this time«. Diese sollte sich nicht auf den Faschismus beschränken, ihn aber als Resultat geschichtlicher, politischer und kultureller Prozesse erklärbar machen. In der Korrespondenz mit den Kollegen spricht Horkheimer zumeist vom »Dialektik-Projekt«. Inspiriert und befeuert wurde dieses Vorhaben unter anderem von den Geschichtsthesen Walter Benjamins, die dieser im April 1940, wenige Monate vor seinem Tod, formuliert hatte. Benjamin, dessen skeptische Sicht auf die katastrophische Geschichte, auf technischen Fortschritt und politische Unterdrückung man weitgehend teilte, wurde ein Gedächtnisband des Instituts gewidmet, der 1942 erschien. Ihm waren die Thesen »Über den Begriff der Geschichte« vorangestellt. Für Horkheimer, der hier einen Aufsatz über den »autoritären Staat« und »Vernunft und Selbsterhaltung« beisteuerte, bestand der geschichtsphilosophische Ansatz darin, den Selbstzerstörungsprozess der Vernunft darzustellen. Diese Vernunft, später spricht er spezifischer von »instrumenteller Vernunft«, habe zu einem unreflektierten Fortschrittsdenken geführt und schließlich störende Elemente wie Denken, Individualität oder Moral »selbstreinigend« ausgeschieden, was letztlich in die offen zutage tretende Barbarei führe.

Anders als Georg Lukács, der in seinen Studien von 1933 und 1941 die irrationalen Tendenzen der bürgerlichen und der faschistischen Ideologie analysiert, setzt Horkheimer, der Lukács’ Analysen zu diesem Zeitpunkt nicht kennen konnte, bei der Vernunft an.¹ Auch der Faschismus sei keineswegs gegen die Vernunft eingestellt. Diese sei lediglich ihrer rationalistischen oder humanen Aspekte beraubt worden. Der Faschismus basiere, »im brutalen Sinn«, auf einer an der Vernunft ausgerichteten Selbsterhaltung, der dann die Reste bürgerlicher Freiheit geopfert worden seien. Die Folge sei ein Verfall der Kultur, d. h. von Zivilisationsstandards, wie ihn schon der Marquis de Sade und Friedrich Nietzsche vorhergesehen hätten.² Die politische Herrschaft sei letztlich nur durch Terror aufrechtzuerhalten.

Philosophische Fragmente

Doch dies war nur ein thesenhafter Ansatz, keine Theorie der Zeit, wie Horkheimer sie anstrebte. Dies hätte die Mitarbeit der Institutsmitglieder gefordert, die sich – in der Tradition des IfS – um die ökonomischen, soziologischen oder politischen Rahmenbedingungen gekümmert hätten. Tatsächlich unternahm Horkheimer in einem Memorandum einen Versuch in dieser Richtung und suchte einzelne Mitarbeiter wie Friedrich Pollock oder Felix Weil zumindest für spezifische Fragestellungen – etwa zur Klassenstruktur, zur Massenkultur oder zum Stand der marxistischen Theorie – heranzuziehen, doch dazu kam es angesichts der nur noch lose zusammenhängenden Institutsstruktur nicht. Horkheimer und Adorno waren in Los Angeles auf sich selbst angewiesen. Und so zog sich die Arbeit an dem Buch, dessen Gliederung bereits im Frühjahr 1942 vorlag, weitere zwei Jahre hin. Die eigentlich ins Auge gefasste Form eines grundlegenden, geschlossenen Buches ließ sich nicht erreichen. Statt dessen versammelte man 1944 die fertiggestellten Aufsätze als »Philosophische Fragmente«, die als mimeographierte Exemplare Friedrich Pollock zum fünfzigsten Geburtstag gewidmet waren. Den Titel »Dialektik der Aufklärung« erhält erst die 1947 bei Querido im Amsterdam erscheinende Ausgabe, die dann viele Jahre lang vergriffen war und ihre eigentliche Wirkungsgeschichte erst in den späten 1960er Jahren entfaltete.

Bereits in der Vorrede werden die zentralen Thesen vorgestellt. Der Wissenschaftsbetrieb sei nicht in der Lage, die Zeitprobleme adäquat zu erfassen, was auch die Arbeit der Autoren erschwert habe. Statt von Vernunft ist jetzt von Aufklärung oder aufklärendem Denken die Rede, das sich nicht nur aufgrund des Faschismus, sondern auch wegen »anpassungsfähiger Experten« selbst zerstöre. Eine Aporie ergebe sich insofern als das unabdingbare aufklärerische Denken – und zwar »der Begriff dieses Denkens, nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die Institutionen der Gesellschaft, in die es verflochten ist – schon den Keim zu jenem Rückschritt enthalten, der sich heute überall ereignet«.³ Wolle Aufklärung ihr Potential bewahren, habe sie dieses rückläufige Moment zu reflektieren. Tue sie es nicht, überlasse sie das Destruktive des Fortschritts den Feinden und besiegle damit ihr Schicksal. Pragmatisiertes Denken verliere seinen aufhebenden Charakter und deshalb auch seine Beziehung zur Erkenntnis der Wahrheit. Die »technologisch erzogenen Massen« gerieten in den Bann »eines jeglichen Despotismus« und zeigten eine »Affinität zur völkischen Paranoia«. Dieser Widersinn sei unbegriffen.

Rückfall in den Mythos

Der eigene Ansatz geht davon aus, dass die Aufklärung in Mythologie zurückgefallen sei, wobei unter Mythologie – worüber noch zu reden sein wird – nicht nur die eigens ersonnenen, modernen Mythologien nationalistischer oder antireligiöser Provenienz, sondern die Aufklärung selbst zu verstehen sei. So durchschauten etwa Reformer nicht, dass sie nur die Macht des Bestehenden verstärkten und damit mythologisierend wirkten, das heißt, aufgrund fehlender begrifflicher Arbeit »dunkel und einleuchtend zugleich« seien. Der Fortschritt, die Zunahme ökonomischer Produktivität habe keineswegs zu der erhofften gerechteren Welt, sondern zu einem Machtzuwachs technokratischer Cliquen geführt, während die beherrschten Massen einem anonymen Apparat ausgeliefert und somit gleichzeitig lenkbar seien. Die »Flut präziser Information und gestriegelten Amüsements« ändere daran nichts: Vielmehr »witzigt und vedummt sie die Menschen zugleich«. (DA, 5)

Was kann man diesem übermächtigen Trend, der sich ja bis in die Gegenwart fortsetzt, entgegensetzen? Den Autoren zufolge müsse sich die Aufklärung »auf sich selbst besinnen«, doch das erscheint, damals wie heute, bloß als ein vager, idealistischer Appell. Die Hoffnung der Autoren besteht offensichtlich darin, dass die von ihnen präsentierten Einsichten helfen könnten, weitere Katastrophen ungeahnten, grauenvollen Ausmaßes zu verhindern.

Der Hauptaufsatz gilt dem Begriff der Aufklärung. Er wird einerseits als historischer Begriff, andrerseits als anthropologisches, sich allgemein auf Denken und Rationalität beziehendes Konzept gefasst. Der historische Begriff wird an Francis Bacon exemplifiziert, der, noch ganz im Geist der Renaissance, die mittelalterliche Scholastik hinter sich lassen und ein Zeitalter der Erfindungen einläuten wollte. Das erworbene Wissen sollte Macht verleihen, die Natur sollte beherrschbar sein, wenn man ihren Regeln und Gesetzen auf die Spur kam. Für Adorno und Horkheimer zeichnet sich bereits hier der Trend zu einer mathematisierten, auf Berechenbarkeit basierenden und zudem patriarchalischen Weltsicht ab. Die Natur werde entzaubert, wie es im Anklang an Max Weber heißt. Bei Bacon ging es bei der Entzauberung der Natur um die Zerstreuung mittelalterlicher Vernebelungen. Der Zauber beruhte auf Aberglauben, den es zu überwinden galt. Doch Horkheimer und Adorno sehen hier bereits die Ansätze moderner kapitalistischer Herrschaftsformen, die sich sowohl durch die Versklavung der Natur als auch die Willfährigkeit gegenüber den Herren der Welt auszeichneten. Das Wissen Bacons basiere auf Technik, es sei Herrschaftswissen. Es kümmere sich nicht um Begriffe oder Einsichten. Als Methode diene es der Ausnutzung der Arbeit anderer, kurz dem Kapital. Für Horkheimer und Adorno beginnt bereits hier die Fehlentwicklung. Die positiven Seiten der Produktivkraftentwicklung werden nicht erwähnt, denn es scheint ausgemacht, dass sie Humanität und lebenswerte Zustände nicht ermöglicht haben. Die bereits eingangs formulierte These, »die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils« (DA, 9), wird so erhärtet.

Die Dialektik der Aufklärung geht nicht auf die konträren, widersprüchlichen Konzeptionen ein, wie sie namentlich im 18. Jahrhundert entwickelt wurden und noch den Marxismus und die Arbeiterbewegung beeinflussten. Sie geht auch nicht konkret darauf ein, wie – unter welchen Bedingungen – sich aus den Impulsen der Aufklärung jenes Herrschafts- und Fortschrittsdenken entwickelt hat, das für das Grauen des Faschismus und der Vernichtungskriege des 20. Jahrhunderts verantwortlich gemacht wird. Hier gibt es allenfalls Andeutungen hinsichtlich der Rolle des Bürgertums und der Verdrängung des Proletariats. Lukács sollte diesem Aspekt ein wichtiges Kapitel widmen, das den Siegeszug des Irrationalismus in Deutschland aus den Klassenkonstellationen seit 1815 erklärt. Doch solche historisch-materialistischen Verankerungen fehlen bei Horkheimer und Adorno, wie überhaupt Hinweise auf die deutschen Verhältnisse weitgehend ausgespart sind. Die Autoren verankern den Aufklärungsbegriff statt dessen in der Antike, der Vorgeschichte, um so die Anfänge des Denkens, des Übergangs von Mythos zu Logos, von Naturerzählung zu rationalem Erklärungsversuch in den Blick zu nehmen. Gleichzeitig gelangen sie so zu der zentralen These, dass Aufklärung und Mythos »ineinander verschlungen« sind. Mythos sei bereits Aufklärung, ein Versuch, Welt, Natur und Gesellschaft zu erklären, und Aufklärung falle stets in Mythos zurück, das heißt in eine Erzählung, die das Gegebene als gegebenes hinnimmt – wie der Positivismus und Pragmatismus der Moderne – und gleichzeitig Herrschaft zementiert.

»Odyssee« als Exempel

Erläutert wird dieser Zusammenhang in einem »Odysseus oder Mythos und Aufklärung« betitelten ersten Exkurs, da in dem homerischen Epos, dem »Grundbuch der abendländischen Zivilisation« die Wurzel jener instrumentellen Vernunft gesehen wird, die sich im Zuge der bürgerlichen Emanzipation durchgesetzt hat. Die Vernunft, die berühmte Verschlagenheit des »listigen« Helden, ist in Unvernunft, in eine totalisierend gesehene Rationalität umgeschlagen. Der angebliche Sieg der Vernunft war allenfalls ein Pyrrhussieg, denn er hat letztlich nur neue Machtverhältnisse stabilisiert. Mit Dialektik ist dieses Umschlagen gemeint, nicht etwa die Widersprüchlichkeit der verschiedenen Positionen innerhalb des aufklärerischen Denkens oder die Widersprüche zwischen Aufklärungszielen und einer ihnen immer stärker entfremdeten Wirklichkeit.

Der Umschlag von befreiender in machtstabilisierende Rationalität wird an einer Vielzahl von Episoden des Epos illustriert. Die Mythoskritik, so wird betont, liefere bereits Homer selbst, der sich zwar an den Mythos hält, die mythische Welt jedoch durch die Einflechtung abenteuerlicher Geschichten entzaubert. Sein Held ist ein bürgerlicher Held, wobei Bürgerlichkeit ausdrücklich zeitlich erweitert wird und keineswegs auf die letzten Jahrhunderte beschränkt ist. Bürgerlich ist jedes auf List, auf Einzelkämpfertum, auf Plusmacherei erpichte Verhalten. Das Epos selbst trägt bereits die charakteristischen Züge eines Romans. Die einzelnen Episoden der Odyssee werden jeweils auf Strukturen durchleuchtet, die sich in der modernen bürgerlichen Gesellschaft in aller Deutlichkeit zeigen, etwa was das Verhalten gegenüber Frauen, Sexualität und Liebe oder gegenüber Kunst betrifft.

Der Exkurs beginnt mit der Sirenenerzählung, die »die Verschränktheit von Mythos und rationaler Arbeit« zeigt. Der Text wird allegorisch gedeutet. Odysseus, dessen geradezu kapitalistischer Herrenstatus betont wird – die Gefährten sind in Wahrheit seine angeketteten Arbeitssklaven –, hat ein zwiespältiges Verhältnis zur Verlockung durch den Gesang der Sirenen, den er ja, wie es auch im Urtext heißt, durchaus hören will, ohne freilich dessen Verlockungen nachzugeben. Den Gefährten sind die Ohren verstopft, er selbst ist nur gefesselt und hat die Anweisung gegeben, diese Fesseln auf keinen Fall zu lösen. Legt man den Maßstab bürgerlicher Rationalität zugrunde, so handelt es sich hier um das typische Verhalten bürgerlicher Schichten, die sich selbst Entsagungen auferlegen und den Schichten, die sie unterdrücken und ausbeuteten, den Zugang zu einem Lebens- oder Kunstgenuss vorenthalten.

Das Ganze wirkt freilich wie eine Allegorie. Die These, derzufolge Aufklärung in Mythos umschlägt, wird nicht am historischen Material exemplifiziert, sondern an einem Beispiel der Literatur. Auch im zweiten Exkurs wird ein literarisches Beispiel herangezogen, um zu zeigen, dass »dunkle Autoren« wie der Marquis de Sade oder auch Nietzsche, der als radikaler Aufklärer hingestellt wird, demonstriert hätten, dass pure Rationalität keine Moralität begründen könne, sondern sich vielmehr problemlos als Rechtfertigung sexueller oder sonstiger Ausbeutung nutzen lasse.

Das bekannteste und wohl wirkmächtigste Kapitel ist der Kulturindustrie gewidmet. Horkheimer und Adorno haben den Begriff früh geprägt, um sich von einer möglicherweise nichtmanipulativen, spontanen Massenkultur abzusetzen. Mit Kulturindustrie verweisen die Autoren auf den Warencharakter einer Kultur, die wie etwa die moderne Filmproduktion Hollywoods rational auf Konsum und Profit geplant wird und gleichzeitig Herrschaft verinnerlicht. Hatte Kunst in früheren Jahrhunderten, vor allem im bürgerlich-liberalen Zeitalter, kritische Impulse gegen die Vorherrschaft von Kirche und Aristokratie aussenden können, so ist dieses Emanzipationspotential deutlich geschrumpft. Kunst und Kultur werden zwar immer noch als autonome Bereiche behandelt, doch wird ihr Spielraum immer weiter eingeengt. Kultuirindustrielle Waren nehmen einen stets wachsenden Raum ein, der »authentischen Kunst« bleibt im Spätkapitalismus nur noch ein winziges Reservat. Die Entwicklung der Massenmedien (Zeitung, Film, Rundfunk) spielt in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Kritik an der Gesellschaft ist nur noch beschränkt möglich. Zudem fällt Kultur in den Bereich der Freizeit, die immer stärker als Regenerationsphase zur Wiederherstellung der Arbeitskraft gesehen wird. Kultur soll demnach vor allem unterhalten und entspannen. Das Individuum wird zum Konsumenten. Die Kulturwaren selbst sind stets nach erfolgversprechenden Schemata organisiert, die im Bereich des Erlaubten, des Gängigen, des Konformen oder bloß Lustversprechenden bleiben, um so die Herrschaftsverhältnisse zu affirmieren. Aufklärung wird deshalb zum »Massenbetrug«. Kultur, die zur Mündigkeit des einzelnen, zur individuellen Selbsterfahrung und zur Einsicht in gesellschaftliche Verhältnisse beitragen könnte, wird so weitgehend zerstört.

Von Mythologemen umstellt

Überlegungen dieser Art beeinflussten die Studentenbewegung der 1960er Jahre, wobei das Buch einige Jahre als Raubdruck kursierte, bevor es 1969 wieder aufgelegt wurde. Sie haben kaum etwas von ihrer Erklärungskraft verloren. Doch genauso wichtig könnten die Überlegungen zum Zusammenhang von Aufklärung und Mythos sein, wobei man sich nicht von der polemischen Zuspitzung bei Horkheimer und Adorno und deren Hang zu negativer Dialektik täuschen lassen sollte. Schließlich sind wir auch heute von Mythen und Mythologemen umstellt, ja man kann sagen, dass sie die Medienwirklichkeit, zahlreiche historische Darstellungen und viele politische Reden in ungeahntem Maß prägen. Begriffe, Floskeln und Phrasen vernebeln die Realität. Den Zustand der Gesellschaft stellen sie als alternativlos hin. Klassen dürfen erst gar nicht existieren, Völker und Nationen werden zu Feinden erklärt, weil sie die »westlichen Werte« nicht akzeptierten, Kriege werden geführt, weil man »Verantwortung« übernehmen wolle usw. Aufklärung bestünde demnach darin, sich dieser allgegenwärtigen Mythologisierung bewusst zu werden und sie aktiv zu bekämpfen.

Anmerkungen:

1 Georg Lukács: Studien zur faschistischen Ideologie, Berlin 1990

2 Zit. n. Rolf Wiggershaus: Die Frankfurter Schule. Geschichte, theoretische Entwicklung, politische Bedeutung, München 1988, S. 334

3 Max Horkheimer u. Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung, Philosophische Fragmente, Frankfurt 1969, S. 3. Zitiert im folgenden mit der Sigle DA