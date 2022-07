Besser mit Best

Archiv Sibylle Hofter Niemals Magd des Marktes sein: Hellmuth Costard (60er Jahre)

Der Regisseur Hellmuth Costard (1940–2000) gehört zu den prägenden Figuren des Neuen (West-)Deutschen Films. Heute ist er nahezu vergessen. »Nahezu« bedeutet in diesem Fall: noch nicht ganz. Denn natürlich ist Costard Spezialisten nach wie vor gut vertraut – allein, die Art und Weise seines experimentellen Filmemachens stirbt angesichts der Übermacht des Kulturindustriekomplexes in allen audiovisuellen Medien allmählich aus. Fast niemand macht jüngere Generationen mit der tatsächlichen Bandbreite dessen, was Kino und Film sein können, noch vertraut.

Nach dem Penismonolog

Costard hat zwischen 1965 und 1996 ein anspruchsvolles und höchst heterogenes Filmwerk geschaffen. Beginnend mit dem Skandalfilm »Besonders wertvoll« (1968), in dem ein Penis die Rede eines CDU-Bundestagsabgeordneten zum Filmförderungsgesetz vorträgt, versuchte Costard in so gut wie allen seinen Filmen, neue, ungewöhnliche Perspektiven aufzuzeigen, und nutzte dabei das gesamte Spektrum filmtechnischer Möglichkeiten. Auch inhaltlich setzte er Akzente, die im normalen Kino­format entweder übersehen oder bewusst ausgeblendet werden. Das gilt für den paradigmatischen Film »Die Unterdrückung der Frau ist vor allem an dem Verhalten der Frauen selber zu erkennen« (1969) über den Tagesablauf einer westdeutschen Hausfrau, die von einem Mann gespielt wird. Es gilt gleichermaßen für »Fußball wie noch nie« (1970), der ausschließlich die Bewegungen des nordirischen Fußballstars George Best in einem Ligaspiel seines Klubs Manchester United verfolgt. Und es gilt auch für den Thesenfilm »Der kleine Godard an das Kuratorium Junger Deutscher Film« (1978), womit Costard das Verhältnis zwischen künstlerischer Kreativität und verwaltungstechnischer Arroganz bei der Filmfinanzierung auslotete.

Dass das Zufällige, Fragmentarische, die im Alltag übersehenen Dinge und ihre Zwischentöne essentiell zum Gegenstand der Filmproduktion werden müssen, forderten schon Walter Benjamin und Siegfried Kracauer. Eine ganze Reihe von Dokumentarfilmern in Ost und West ist ihnen darin gefolgt und hat dadurch zum Weltkulturerbe mehr beigetragen als so mancher ursprüngliche Spielfilmkassenschlager. Hellmuth Costard ist diesen Weg mit am konsequentesten gegangen.

Das bezeugt auch der hervorragend ausgestattete Dokumentenband »Hellmuth Costard. Das Wirkliche war zum Modell geworden« mit Zeugnissen und Werkbeispielen. Herausgeber Lars Henrik Gass, dem Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage, ist nicht nur eine angemessene Würdigung gelungen, er vermittelt auch einen bleibenden Eindruck davon, dass die westdeutsche Filmszene zwischen 1965 und Mitte der 1980er Jahre den geistigen Standard der Bundesrepublik Deutschland um einiges überragte. Gass, der sich seit Jahren für das Kino als Ort kultureller Praxis einsetzt und für eine Filmgeschichte als Kinogeschichte plädiert, präsentiert Costard als unermüdlichen Kämpfer für den unabhängigen, von kommerziellen Gesichtspunkten völlig freien Film, der auch daran erinnert, dass Film ohne staatliche Stütze notwendig als Magd des Marktes endet und verkommt.

Offenes Verfahren

Gass formuliert das in seinem Vorwort folgendermaßen: »Costards Bedeutung also ist vielleicht nicht so sehr im überlieferten Werk begründet, sondern im Verfahren, den offenen, teils zugespitzten Fragen zum Verhältnis zwischen Gesellschaft, Kunst und Technik, die Person und Werk hinterlassen, die sich nicht einfach im Klischee vom engagierten Künstler oder neuen Rollenbildern einer postästhetischen Ethik abbilden lassen, mit der heute künstlerische Ambivalenz überwunden und Versöhnung zwischen Kunst und Gesellschaft erzwungen werden soll. Costard hinterlässt einen Auftrag, den andere fortführen müssten als Verfahren.«

Voraussetzung dafür wäre natürlich zuallererst die neugierige Wahrnehmung der Filme und das anschließende produktive Gespräch darüber, was Costard wollte und warum dieses Gewollte immer noch uneingelöst ist. Die Möglichkeiten sind gegeben, die Filme verfügbar. Es bedarf einer kollektiven Anstrengung, es auch zu tun. Es würde sich lohnen.