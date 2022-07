CSU-Chef will »helfen«

IMAGO/Wolfgang Maria Weber Das »S« im Namen: CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder ist stets auf Stimmenfang (München, 24.5.2022)

Markus Söder und die CSU versuchen, bundespolitisch wieder in die Offensive zu kommen – mit einer Mischung aus konservativen Plattheiten und sozialpolitischen Vorstößen. »Die einzige wahre Gemeinsamkeit der Ampelkoalition ist doch ihr Wunsch nach einer Umerziehung der deutschen Bevölkerung«, dozierte Söder gegenüber Bild am Sonntag. Es sei falsch, »Gendern zwanghaft zu verordnen«, staatliche Vorgaben zur Ernährung zu machen oder Cannabis freizugeben. Außerdem benachteilige die »norddeutsche« Bundesregierung den Süden der Republik. Man spüre »ein Bayern-Bashing«. Es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, »keine Minister aus Bayern zu nehmen«.

Um dann zu den Ansagen zu kommen, um die es Söder ein reichliches Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Bayern und angesichts der drohenden politischen und sozialen Krise tatsächlich gehen dürfte: Er forderte angesichts von Inflation und Energiekrise eine Verlängerung des Tankrabatts, ein Gebührenmoratorium des Staates und eine weitere Entlastung beim öffentlichen Personennahverkehr. »Mein Vorschlag wäre ein 365-Euro-Jahresticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland«, sagte Söder. »Der Tankrabatt muss über den kompletten Winter verlängert werden. Wenn dann noch ein Winterwohngeld für alle Haushalte, also auch für die Rentnerinnen und Rentner, hinzukäme, würde das den meisten Menschen spürbar helfen«, so der bayerische Ministerpräsident.

Die Menschen sollen bei staatlichen Gebühren entlastet werden: »Ich halte es für richtig, für die Zeit der Krise bundesweit auf alle Gebührenerhöhungen zu verzichten oder sie sogar zu senken.« Dringend nötig seien zudem großangelegte Steuersenkungen. Söder verlangte »flachere Tarife« bei der Einkommenssteuer sowie eine deutliche Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom, Benzin, Heizen und alle Nahrungsmittel. »Also nicht nur auf Gemüse, wie es die Grünen wollen, sondern auch auf Fleisch, Fisch und Milch«, forderte Söder.

Er warf der Bundesregierung vor, keinen wirklichen Plan für den Ersatz von russischem Gas zu haben: »Andere Länder melden den Abschluss von Gasverträgen mit Katar – bei uns Fehlanzeige, warum nur? Wie und wann kommt das Gas?« Statt dessen komme aus Berlin ein Überbietungswettbewerb an Vorschlägen, wo sich die Menschen einschränken sollten; »besonders absurd« nannte der CSU-Politiker die Idee, »Ältere und Bedürftige im Winter in Wärmehallen unterzubringen. Dabei sind warme Wohnungen die zentrale Aufgabe der Bundesregierung.«

Die Partei Die Linke begrüßte am Sonntag einen Teil der Vorschläge. »Gut, dass auch in Bayern die Erkenntnis gewachsen ist, dass es ein drittes wirksames Entlastungspaket geben muss, das die Mehrkosten der Bürger wirklich ausgleicht«, sagte Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch der Funke-Mediengruppe; die Verlängerung des Neun-Euro-Tickets bis zum Jahresende und eine Anschlussregelung für das nächste Jahr seien notwendig. Außerdem sei ein Gaspreisdeckel erforderlich. Die Bundesregierung müsse sofort nach der Sommerpause ein solches Entlastungspaket vorlegen.

Wie wenig belastbar Söders sozialpolitischer Profilierungsversuch ist, beweist wenige Tage vor ihrer Klausur im Kloster Banz die CSU-Landesgruppe im Bundestag, die sich offensiv zur sogenannten Schuldenbremse bekennt. Vom kommenden Jahr an soll wieder »sparsamer« mit Geld umgegangen werden. »Ab 2023 Schuldenbremse einhalten, ab 2025 wieder Haushalte ohne neue Schulden und bis 2030 eine Schuldenquote von unter 60 Prozent«, heißt es im Entwurf für das Positionspapier, das die Landesgruppe bei ihrer am Mittwoch beginnenden Klausur beschließen will. »Die aktuelle Rekordinflation, massive Preissteigerungen bei Sprit, Strom und Lebensmitteln, drohende Versorgungsengpässe bei der Energie, eine sich anbahnende Rezession, der zunehmende Fachkräftemangel und der Stresstest für die globale Ordnung durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine markieren eine Zeitenwende für unser Land«, heißt es weiter im Papier.

Im Fokus der am Mittwoch beginnenden Klausur stehen sicherheits- und energiepolitische Themen sowie die daraus resultierenden wirtschaftlichen Herausforderungen. Als Gäste werden Söder und CDU-Chef Friedrich Merz erwartet.