Entnazifizierung

AdoraPress/M. Golejewski

Rund 400 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet sind am Sonnabend dem Aufruf der Initiative »Ihr seid keine Sicherheit« (ISKS) gefolgt und demonstrierten im mecklenburg-vorpommerschen Güstrow gegen rechte Netzwerke im Staatsapparat. Im Mittelpunkt des Protestes unter dem Motto »Wir sind 25.000 – Rechte Netzwerke in Justiz, Polizei und Militär zerschlagen!« stand dabei das neonazistische »Nordkreuz«-Netzwerk. Zu den Forderungen zählt die Schließung des mit dem Netzwerk in Verbindung stehenden Schießplatzes »Großer Bockhorst« in Güstrow. (jW)