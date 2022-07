Etwas mehr Einblick

imago images/RemotePhotoPress Häufig und vielerorts: Streiks von Amazon-Beschäftigten (hier in Mailand am 22.3.2021)

Die Amazon-Kollegen in Deutschland kämpfen weiter für faire Arbeitsbedingungen. In dieser Woche wird an mehreren deutschen Standorten des Unternehmens, etwa in Bad Hersfeld, für den von Amazon noch immer verweigerten Tarifvertrag gestreikt. Denn auch wenn inzwischen an mehreren Distributionszentren Betriebsräte existieren, konnten die Beschäftigtenvertreter bisher lediglich Vereinbarungen zu Schichtmodellen oder zum Arbeitsschutz erreichen, nicht aber einen Tarifvertrag.

Zuletzt konnten die Angestellten des Unternehmens in Europa einen Teilsieg verbuchen: Seit dem 1. Juli besteht ein Europäischer Betriebsrat (EBR). Die Verhandlungen dazu haben vier lange Jahre gedauert. Oft zweifelten die Arbeitervertreter daran, ob überhaupt eine Vereinbarung mit dem Unternehmen zustande kommen würde, berichteten Mitglieder des Verhandlungsteams gegenüber jW. Dabei besitzt dieses Organ nicht mal weitreichende Rechte. »Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Europäischen Betriebsrat«, sagte ein Sprecher von Amazon. »Wir haben mit unseren Arbeitnehmervertretern:innen an der Schaffung dieses Forums gearbeitet und freuen uns, diese Entwicklung abgeschlossen zu haben.«

In Deutschland betrachtet man die Vereinbarung auf Gewerkschaftsseite als ein Teilerfolg. »Die Bildung eines Europäischen Betriebsrates bei Amazon ist wichtig, um die Interessenvertretung der Beschäftigten zu stärken«, erklärte ein Sprecher von Verdi in der vergangenen Woche gegenüber jW. Douglas Harper, Mitglied des gewerkschaftlichen Verhandlungsteams aus Spanien, wertete das Abkommen wenigstens als »keine schlechte Vereinbarung« und hob hervor, dass man erreicht habe, den Konzern zur Information über Sicherheit und Gesundheit im Betrieb sowie über die Zusammensetzung der Belegschaften zu verpflichten. Dabei sind diese Angaben gemäß der entsprechenden EU-Direktiven gar nicht zwingend. »Wir können nur dann stark sein, wenn wir über Informationen verfügen«, erklärte Harper.

Verdi sieht gleichwohl die Notwendigkeit einer stärkeren Interessenvertretung für die Amazon-Kollegen hierzulande. Der Europäische Betriebsrat »kann nur ein erster Schritt sein«, heißt es von der Gewerkschaft. Denn das Unternehmen sei zur Zeit in mehrere angeblich unabhängige Firmen fragmentiert und habe Tätigkeiten in Subunternehmen ausgelagert. Amazon hat seinen EU-Sitz in Luxemburg, und jedes Verteilzentrum ist eine eigenständige GmbH nach luxemburgischem Recht. Das wirkt sich auf die Bildung von Gesamt- und Konzernbetriebsräten oder auch eines Aufsichtsrates aus, denn angeblich seien all diese Firmen völlig unterschiedlich, und deshalb gibt es bisher keinen Überblick über Prozesse, die alle Amazon-Niederlassungen in Deutschland betreffen. Wenn eine Maßnahme Einfluss auf alle Mitarbeiter in der Bundesrepublik hat, besteht zur Zeit keine Informationspflicht, auch nicht gegenüber dem neugegründeten EBR.

Bisher gab es keinen Interessenvertreter der Arbeiter, der Einblick in die Firmenabläufe auf europäischer Ebene hätte. Nun aber können Beschäftigte Einsicht in strategisch relevante Information des Unternehmens in den jeweiligen deutschen Standorten und in anderen EU-Ländern erhalten, in denen Amazon operiert. Ein Beispiel: Wenn Amazon morgen für eine seiner Niederlassungen Entlassungen ankündigte, könnten die Angestellten erfahren, ob der Konzern zugleich andere Standorte erweitern will, um etwa die Arbeitskosten zu senken. Allerdings bleibt dieses Recht auf Information ziemlich eingeschränkt, denn es besteht nur dann, wenn in zwei Ländern mindestens fünf Prozent der Belegschaft gleichzeitig betroffen sind.

In der EBR-Vereinbarung ist zu lesen, dass die Mitarbeiter nun einen Einblick in die Firmenstruktur erhalten sollen. Das betrifft auch Veränderungen im Hinblick auf die Unternehmerschaft, die wirtschaftliche Lage, Veränderungen in der Betriebsorganisation, Produktionsverlagerungen oder Massentlassungen. Das geschieht allerdings nur unter den oben genannten Bedingungen jener fünf Prozent der Belegschaften in zwei unterzeichnenden Ländern gleichzeitig. Unklar bleibt jedoch, wer den EBR wählen soll und welche Kontrollmöglichkeiten es gegenüber diesem Gremium gibt. Zudem beschränkt sich seine Funktion darauf, ein Informationsorgan zu sein, und auch diese Rolle ist streng reglementiert, wonach Betriebsgeheimnisse gewahrt bleiben müssen, was wiederum viel Auslegungsspielraum lässt.