VDN 2021 Unter der Knute europäischer Mächte: »Kriegsschauplatz Sahel«

Bin Laden – Das Gesicht des Terrors

Die zweiteilige Dokumentation zeichnet das Leben Osama Bin Ladens nach, der sich vom schüchternen Milliardärssohn zum radikal-islamistischen Widerstandskämpfer wandelte. Es kommen Augenzeugen zu Wort, die ihn als Kind, als Kombattanten in Afghanistan und als Anführer von Al-Qaida erlebt haben. Ob auch seine umfangreichen Verbindungen in den Westen zur Sprache kommen? GB 2021.

Arte, 20.15 Uhr

So schön ist die Sächsische Schweiz

Eine unterhaltsame Entdeckungsreise mit Uta Bresan wird hier versprochen. Sie wird wohl weniger die Neonazis vor Ort besuchen, eher die Einzigartigkeit des Elbsandsteingebirges herausstellen. Außerdem begibt sie sich auf Spurensuche durch die historische Altstadt Pirnas – von Canaletto bis Tom Pauls. D 2019.

MDR, 20.15 Uhr

Kriegsschauplatz Sahel

2012 fiel der Norden Malis in die Hände bewaffneter dschihadistischer Gruppen. Mit einer »Spezialoperation« eroberte Frankreich das besetzte Gebiet, doch die Ursachen für die Krise Malis liegen natürlich tiefer. Und die ehemalige Kolonialmacht Frankreich kann nicht die Lösung sein, weil sie das Problem ist. F 2021.

Arte, 22.10 Uhr

Jemen

Leben im Krieg

Hunger, Zerstörung und Tod sind hier seit Jahren allgegenwärtig. Doch der Krieg im Jemen findet in den internationalen Medien nur wenig Beachtung. Eine Reise vom Norden in den Süden zeigt den Alltag der Bevölkerung, die seit Jahren unter den Angriffen Saudi-Arabiens und von dessen Verbündeten leidet.

Phoenix, 22.15 Uhr

Born for this – Mehr als ­Fußball

Über ein Jahr lang hat ein Kamerateam die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen begleitet. Auf dem Platz und vor allem abseits davon, in der Kabine, bei der Familie, im Verein in Deutschland, Frankreich oder in den USA. Die Dokuserie gewährt einmalige Einblicke in das Innenleben der deutschen Fußballnationalmannschaft in Vorbereitung auf die laufende Europameisterschaft in England. D 2022.

Das Erste, 23.15 Uhr

Bauerfeind

Nur noch Krach und Remmidemmi

Thementalk nennt sich so was: Die Deutschen verbringen im Schnitt täglich fast zweieinhalb Stunden mit Social Media, genauso lange sitzen sie vor dem Fernseher. Viele hören bis zu drei Stunden Podcasts pro Woche und gucken täglich eine halbe Stunde Youtube-Videos. Eigentlich erstaunlich, dass man daneben noch Zeit hat für Dinge wie Job, Familie oder Freunde. D 2022.

RBB, 23.45 Uhr