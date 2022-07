Nachschlag: Backlash und Zeitenwende

Joshua Roberts/REUTERS Protest gegen die Entscheidung des US Supreme Court zur Kriminalisierung von Abtreibungen

Seit Ende Juni in den USA das Grundrecht auf Schwangerschaftsabbruch durch den Supreme Court de facto gekippt wurde, sind rechte Fundis und Republikaner am Jubeln. Zwar will Präsident Joseph Biden dafür sorgen, dass ein Bundesgesetz in Kraft tritt und Staaten wie Texas, South Dakota und Utah nicht nach Gutdünken die Rechte von Schwangeren beschneiden können, doch, ob das Biden gelingt, steht in den Sternen. Joyce Mushaben, US-Politologin, sagt, ohne Mehrheit im Senat kann Biden »da wenig machen«. Sie beschreibt, dass in den 26 US-Bundesstaaten, die aktuell oder demnächst Schwangerschaftsabbrüche unmöglich machen oder massiv einschränken, der Backlash weiter vorangetrieben wird. Mushaben spricht gar von »Zeitenwende«. Im Zentrum stehen jene 16 Staaten, in denen noch Schwangerschaftsabbrüche möglich sein werden. Die Verschickung von Abtreibungspillen per Post oder überhaupt deren Ausgabe, die Reisefreiheit für Schwangere und das Recht auf Verhütungsmittel. All das steht auf dem Spiel. (ass)