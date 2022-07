Pandora Filmverleih Siegheilkirchen: Ein typischer Ort in der österreichischen Provinz

Wenn auf einem gemalten Bild zwei nackte Männer zu sehen sind, die gepflegt mit Messer und Gabel bei einem guten Glas Wein einen menschlichen Unterarm verspeisen, möchte man gerne etwas über den Künstler erfahren. Wo kommt er her? Wie ist er aufgewachsen? Musste er sich Tag für Tag vor der Schule ein Müsli reinwürgen?

Das Originelle an »Willkommen in Siegheilkirchen« ist die Beantwortung dieser Fragen mit Hilfe von Figuren, die der österreichische Maler und Karikaturist Manfred Deix selbst erschaffen hat. Zudem verarbeitet die Handlung pikante biographische Details.

Siegheilkirchen ist ein typischer Ort in der österreichischen Provinz. Eine heile, heile Welt in den 1960er Jahren, wo alles noch seinen rechten Platz hat und die Frontlinie einen klaren Verlauf: Pfaffe, Bürgermeister und die Ehemaligen auf der einen Seite, Kiffer, Roma und deren Freunde auf der anderen. Dazwischen der Rotzbub, der mit seinen unsittlichen Zeichnungen für allerlei Empörung sorgt. Und zwar auf beiden Seiten.

Der 2016 verstorbene Manfred Deix, der sich gerne als Brutalhumoristen bezeichnete, hatte dem damals schon abgeschlossenen Drehbuch für den Animationsfilm begeistert zugestimmt. Aus Interviews war Drehbuchautor Martin Ambrosch bekannt, dass Deix bereits als Sechsjähriger seine ersten »Nackertzeichnungen« angefertigt hatte, die dann bei den Spielkameraden reißenden Absatz fanden.

Im Film ist der Protagonist schon in der Pubertät, als er der jungen Metzgergehilfin heimlich beim Ausziehen zusieht und danach wie in Trance zeichnet, bis tief in die Nacht. Dabei hat der Rotzbub eigentlich noch reichlich Schulaufgaben zu erledigen. Er soll einen mehrseitigen Aufsatz darüber schreiben, was er als Erwachsener einmal werden will. Den ganzen Nachmittag hat er ratlos am Bleistift gekaut und schließlich resigniert zu seiner Mutter gesagt: »Ich weiß nicht, warum ich Wirt werden will.« Darauf die Mutter: »Na, weil wir ein Wirtshaus haben.«

Die Gastwirtschaft der Eltern gab es tatsächlich. Und auch die im Film dargestellte kriegsbedingte Invalidität des Vaters, der, wie es auf österreichisch so schön heißt, »einen Arm in Russland zurückgelassen hatte«, entstammt der Realität. Angeblich fand es Deix als Kind nicht normal, wenn Väter zwei Arme hatten und in der Badeanstalt nicht im Kreis schwammen.

Derartig pechschwarz ist der Humor im Film jedoch selten. Regisseur ­Marcus H. Rosenmüller konzentriert sich überhaupt weniger darauf, besonders pointiert zu erzählen, sondern widmet sich vor allem dem geschmeidigen Ineinandergreifen der verschiedenen Handlungsstränge.

Wenn die Altnazis das Lager der Roma in die Luft sprengen wollen und die Kiffer aus dem Musikcafé wiederum die Nazis, finden ja irgendwie alle Figuren mühelos zueinander. Aber wie stellt man es an, dass aus einem gertenschlanken Romamädchen und einer mehr als üppigen Metzgergehilfin ein und dieselbe Figur wird? Antwort: mit etwas Phantasie und Geschäftssinn.

Das Problem ist nur, dass sich der Rotzbub unsterblich in das Romamädchen verknallt hat. Und es war auch nicht seine Idee gewesen, ihr Gesicht mit dem entblößten Körper der Metzgergehilfin zusammen auf ein Blatt zu bringen und davon zig Abzüge anzufertigen. Dafür ist allein sein pickliger Mitschüler, der sich um das Geschäftliche kümmert, verantwortlich. Doch wie soll er das seinem geliebten Mädchen erklären? Und vor allem dessen Brüdern, finsteren Burschen?

Die durchweg unsympathische Erscheinung der jungen Männer erinnert ein bisschen daran, dass sich Manfred Deix in den Jahren vor seinem Tod bitter darüber beklagt hat, sich jahrelang für die Ausländer die Finger wund gekritzelt zu haben und jetzt um sein Leben fürchten zu müssen, wenn er Mohammed einmal in der Art darstellen würde, wie er es bei Jesus seit Jahr und Tag normal fände.

Auch der Film tut den Teufel, etwas anderes als Nazis und Katholiken aufs Korn zu nehmen. Wobei beide Gruppen sorgfältig voneinander getrennt werden. Aber das ließe sich auch von der Handlung her gar nicht anders machen.

Alle, bis auf die Nazis, sind nämlich anwesend, als das neue Ortsbild am Giebel des Rathauses enthüllt wird. Ein Kunstmaler wurde eigens von der Gemeinde engagiert, um das Bild aus der Hitlerzeit zu korrigieren. Nachts hat nun der Rotzbub die Korrektur korrigiert. Was den Pfarrer bei der Enthüllung entsetzt ausrufen lässt: »Gott scheißt nicht auf Siegheilkirchen!«

Woraufhin augenblicklich ein völlig anderer Eindruck entsteht. Wie ist das möglich? Die Kiffer sind »blunznfett« zu den Nazis auf den Bauernhof gefahren, haben mit einem Joint die Lunte angesteckt und die ganze Fuhre Sprengstoff in Richtung Misthaufen geschoben. – Großartiger Showdown! Oder, wie Benny von der Olsenbande im dänischen Original zu sagen pflegte: »Scheiße gut!«