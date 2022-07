Japan wählt rechts

Toru Hanai/Pool via REUTERS Japans Premier Kishida (2. v. l.) am Sonntag in der Parteizentrale der LDP in Tokio

Rechtsruck im japanischen Oberhaus: Die regierenden Liberaldemokraten (LDP) haben die Wahl am Sonntag klar gewonnen. Zusammen mit ihrem Koalitionspartner Komeito kam die LDP auf 76 der zur Wahl stehenden 125 Sitze. Alle drei Jahre wird die Hälfte der fortan 248 Abgeordneten neu gewählt, die Liberaldemokraten verbesserten ihren Anteil von 55 auf 63. Dazu beigetragen hat auch eine Sympathiewelle für den am vergangenen Freitag bei einem Attentat ums Leben gekommenen rechten Expremier Shinzo Abe. Die Regierungskoalition kann somit ihre Mehrheit in beiden Parlamentskammern behaupten.

Skandal umschifft

Auch die rechte Japanische Innovationspartei gehört zu den Gewinnerinnen der Wahl und verdoppelte ihre Sitzzahl von sechs auf zwölf. Die linken Parteien verloren hingegen teils kräftig, allen voran die linksliberale Konstitutionell Demokratische Partei (KDP). Sie bleibt zwar größte Oppositionspartei, verlor jedoch sechs Sitze und kommt künftig nur noch auf 17.

Dabei war in den vergangenen drei Wochen die Zustimmungsrate zur Regierung von Premier Fumio Kishida um rund zehn Prozentpunkte gefallen. Der Anstieg der Preise für Energie und Lebensmittel sorgte in der Bevölkerung für Unmut. Für einen Moment witterte die Linke Morgenluft und versuchte klarzumachen, dass nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern auch die LDP-Politik für die steigenden Lebenshaltungskosten verantwortlich seien, da die lockere Geldpolitik den Yen schwäche. Spätestens am Freitag machte dann das Attentat auf Abe alle Hoffnungen zunichte. Umfragen zeigten auch, dass schlussendlich weniger die Inflation als die Sicherheits- und Wirtschaftspolitik im Zentrum des Wählerinteresses gestanden hatten – traditionell von der LDP behandelte Themen.

Auch war vielen Wählern nicht klar, wo die eigentliche Trennlinie zwischen den Parteien verlief, da sie ähnliche Slogans verbreiteten. Die KDP und die Kommunisten (KPJ) versuchten die Wähler durch sozialpolitische Forderungen zu überzeugen, die auch eine Erhöhung des Mindestlohns und eine Senkung der Konsumsteuer beinhalteten. Die LDP trat dagegen mit dem Wahlspruch an, das »Leben der Leute schützen« zu wollen. Kishida, dem oft Zauderhaftigkeit vorgeworfen wird, warb mit seiner angeblichen Entschluss- und Tatkräftigkeit. Die japanischen Medien berichteten kaum kritisch.

Der Premier, der erst acht Monate im Amt ist, schaffte es bisher, alle Skandale zu umschiffen – ein deutlicher Unterschied zum Politikstil seiner Vorgänger Abe und Yoshihide Suga. Auch das abnehmende Pandemiegeschehen spielte ihm in die Karten. Profitieren konnte Kishida aber auch von einer wenig geeinten Opposition. Die japanische Innovationspartei wird ohnehin eher dem Regierungslager zugerechnet. Die Demokratische Volkspartei (DVP), eigentlich eine Partei der sogenannten Mitte, die im vergangenen Jahr noch dem »Mitte-links«-Lager angehört hatte, hat sich in den vergangenen Monaten nach rechts orientiert und der LDP zugewandt. Die vier Parteien LDP, Komeito, Japanische Innovationspartei und DVP stehen einer Revision der Friedensverfassung mehr oder weniger positiv gegenüber und halten in beiden Parlamentskammern die dafür nötige Zweidrittelmehrheit. Allerdings räumt etwa Komeito einer Abschaffung der Friedensverfassung keine Priorität ein.

Linksbündnis wirkungslos

Aber auch links von der DVP fehlte diesmal die Geschlossenheit, die noch im vergangenen Jahr bei den Unterhauswahlen an den Tag gelegt worden war. Insbesondere die kleine Partei Reiwa Shinsengumi des ehemaligen Schauspielers Taro Yamamoto scherte aus dem Bündnis aus, da sie vor allem das Auftreten der KDP in den Parlamentsdebatten als zu zaghaft erachtete. Reiwa gilt wegen ihrer Kritik am Establishment und dem theatralischen Auftreten von Yamamoto bei Veranstaltungen als linkspopulistisch. Die Partei will vor allem eine Politik für die Armen und Abgehängten machen und fordert die Abschaffung der Konsumsteuer sowie eine expansive Steuerpolitik. Schließlich gingen nur die KDP, die KPJ und die Sozialdemokratische Partei ein Wahlbündnis ein – mit mäßigem Erfolg: Von 32 Einzelwahlkreisen wurden gerade einmal drei gewonnen.

Nach dem schlechten Abschneiden prognostizieren einige Beobachter nun eine Spaltung der KDP. Ihr rechter Flügel könnte sich der Japanischen Innovationspartei anschließen, so die Vermutung. Die linke Seite des Parteienspektrums könnte sich um den äußerst populären Yamamoto scheren. Der hatte vor allem bei den Oberhauswahlen 2019 auf sich aufmerksam machen können. Allerdings konnte seine kleine Partei in diesem Jahr nur drei Sitze erobern.