Modernisierung zu Lasten der Arbeiter

Krista Kennell/ZUMA Press/imago Arbeiterinnen und Arbeiter in einem Weinberg in Südafrika

Sie bleibt eine der wichtigsten Waffen der Arbeiterklasse: die Vernetzung der Lohnabhängigen weltweit. Das wurde bei der »Internationalen Konferenz« deutlich, die der Verdi-Fachbereich Handel am 5. und 6. Juli mit dem internationalen Netzwerk TIE (Transnationals Information Exchange) sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin veranstaltete.

Etwa 120 gewerkschaftlich Aktive aus Brasilien, Südafrika, Indien, Bangladesch und Deutschland fanden sich zu Austausch und Beratung zusammen – nach 2020 zum zweiten Mal auf Einladung vom Verdi-Fachbereich Handel. Die aktuellen Entwicklungen im globalen Kapitalismus würden vor allem von Techunternehmen wie Amazon getrieben, die nicht nur Waren online verkaufen, sondern in der vordersten Reihe der Digitalisierung stehen und mittels »Plattformökonomie« immer mehr Bereiche des Handels dominieren, sagte Heiner Köhnen von TIE in seinem Vortrag. Handelsunternehmen veränderten derzeit ihre Strukturen und integrierten digitale Technik in die Arbeitsabläufe. Die würden weltweit vereinheitlicht. »Am Ende könnten Allrounder in irgendeinem Land jede Arbeit ausführen, die eine App ihnen erklärt«, so Köhnen. Verdi wolle hier gegensteuern und mit Tarifverträgen den Technikeinsatz im Sinne der Beschäftigten mitgestalten.

Wie wichtig internationale Kooperationen der Beschäftigten angesichts dieser Veränderungen im Arbeitsalltag sind, zeigten einige Beispiele. So berichtete Gautam Mody, Generalsekretär der indischen Gewerkschaft NTUI, über die erkämpfte Wiedereinstellung von Beschäftigten in einer Textilfabrik, die zuvor wegen Coronaerkrankungen entlassen worden waren. Auch Mody betonte die Bedeutung der technischen Entwicklung, die Gewerkschaften ernst nehmen müssten. Sonst wachse die Gefahr einer globalen »Uberisierung«, bei der Aufträge jeglicher Art immer dorthin gingen, wo sie am schnellsten und günstigsten erledigt würden. Dem müssten die Gewerkschaften global entgegenwirken.

Ein zum Abschluss der Konferenz verabschiedetes Manifest beschreibt die mit der Digitalisierung verbundenen Gefahren: »Viel zu oft werden die Modernisierungsprozesse auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen, um noch mehr Gewinne zu erwirtschaften. Immer wieder müssen wir erleben, dass der Einsatz neuer Maschinen sowie digitaler und KI-basierter Technik zum Personalabbau, zur Entlassung von Beschäftigten missbraucht wird. Die Folge ist eine unsichere Zukunft und Druck für alle Beschäftigten.«

Angefangen hatte die internationale Vernetzung in der Textilbranche. Mittlerweile existieren auch Kooperationen von Beschäftigten, die Orangensaft und Wein herstellen. Während es in der Produktion des beliebten Apfelsinensaftes in Brasilien inzwischen erste Erfolge gibt, wie Sandra Trilikovski von der Gewerkschaft Botucatu und dem Netzwerk Orangensaft schilderte, sind die Beschäftigten im Weinbau noch am Anfang. In Südafrika wird Wein oft unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen produziert. Deutschland ist der zweitgrößte Abnehmer dieser Weine weltweit. In einem Kurzvortrag bei der Konferenz zeigte ein südafrikanischer Gewerkschafter das Bild eines Beschäftigten, der ohne jeden Schutz Pestizide auf die Reben ausbringt.

Nur Zusammenarbeit und Austausch könnten helfen, so Stefanie Nutzenberger, Leiterin des Verdi-Fachbereichs Handel. Längst reichten die Wertschöpfungs- und Lieferketten von den Produzenten im globalen Süden bis zu Modeläden und Supermärkten in Deutschland. »Was an einem Ende der Ketten passiert, hat direkte Auswirkungen auf das andere.«