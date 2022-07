Klingende Volksgemeinschaft

imago/ZUMA Press Carl Orffs »Carmina Burana: inhaltlich reaktionär, formal schlicht und statisch – und anhaltend erfolgreich (Inszenierung in Mexiko-Stadt, 22.11.2017)

In diesen Tagen erscheint im Kasseler Mangroven-Verlag unter dem Titel »Klassik in den Kämpfen ihrer Zeit« eine Sammlung von Artikeln Kai Köhlers, die teils als Thema-Seite oder im Feuilleton der jungen Welt erschienen sind. Sie werden ergänzt durch Aufsätze aus anderen Zeitschriften und durch eigens für diesen Band verfasste Beiträge. Der hier gedruckte Text ist ein Auszug aus einem umfangreichen Kapitel, in dem der modernistische Ansatz Carl Orffs mit der nationalkonservativen Musikästhetik Hans Pfitzners verglichen wird. (jW)

Gibt es etwas wie faschistische Musik? Und wenn ja: Wie lässt sie sich abgrenzen? Eine erste Antwort könnte sich an der politischen Praxis orientieren. Danach wäre zweifellos jene Musik faschistisch, die für faschistische Zwecke komponiert wurde. Am einfachsten ist das bei Vokalmusik festzumachen, etwa bei Marschliedern für die Wehrmacht oder die Hitlerjugend. In diesen Fällen stützt ein Text die Einordnung. Als faschistische Gebrauchsmusik wären aber auch Kompositionen für Propagandafilme oder für Theaterinszenierungen national-heroischer Dramen zu nennen.

Nur ist auf diese Weise zunächst allein die Verwendung bestimmt. Zum politischen Zugriff muss ein musikalischer treten. Dies soll hier an dem einzigen Werk erprobt werden, das zwischen 1933 und 1945 in Deutschland komponiert wurde und noch heute fest im Repertoire der E-Musik verankert ist: Carl Orffs »Carmina Burana«.

Vorromantische Muster

Der 1895 als Sohn eines Berufsoffiziers geborene Orff war 1933 im Münchner Musikleben gut verankert, genoss aber keineswegs überregionale Aufmerksamkeit. Als Mitglied der lokalen »Vereinigung für zeitgenössische Musik« konnte er für einen Exponenten der künstlerischen Moderne gelten; als jemand, der 1930/31 zwei Kantaten nach Texten Bertolt Brechts komponiert hatte, für links. Orff schloss in seiner Musik nicht an die spätbürgerliche Darstellung immer feinerer Gefühlsschattierungen an, die schließlich zur Zwölftontechnik der Zweiten Wiener Schule führte. Vielmehr interessierten ihn die vormoderne Musik der Renaissance und Versuche, auf diesem Weg zu einer neuen Einfachheit zu gelangen.

Im Zusammenhang der von ihm 1924 mitbegründeten Münchner Günther-Schule, einer »Ausbildungsstätte vom Bund für freie und angewandte Bewegung«, entwickelte er sein Schulwerk. Grundlage war eine Musikpädagogik, die Praxis und sinnliches Erleben an die Stelle theoretischer Unterweisung und historischer Bildung setzte. Zum klanglichen Mittel wurde eine Sammlung von Schlaginstrumenten, die später zum Bestand fast jeder westdeutschen Schule wurden und unter den realen Bedingungen des Musikunterrichts verheerende Wirkungen für die ästhetische Bildung hatten. Von den 45 Minuten der einen wöchentlichen Musikstunde gingen fünf dafür drauf, sich im Musikzimmer zu versammeln, 15, um die Instrumente hervorzuholen und sich über ihre Verteilung zu einigen, und zehn, um die konkrete Aufgabenstellung zu verdeutlichen. In der verbleibenden Viertelstunde wurde ein wenig gelärmt, bis es Zeit war, die Orffschen Instrumente wieder ins Regal zu räumen. Als Resultat gab es weder eine sinnlich vermittelte Musikalität noch geschichtliche Kenntnisse.

Dies allein spricht noch nicht gegen Orffs Ideen, sondern zeigt nur, dass es für angewandte Musik kein feststehendes Schema gibt, sondern dass die Pädagogik stets neu an die konkreten Umstände anzupassen ist. Um 1930 nun war angewandte Musik als solche weder fortschrittlich noch reaktionär. Auf der Linken findet man einen Hanns Eisler, der sich vom Ästhetizismus seines Lehrers Schönberg lossagte und Kampfmusik schrieb, jedenfalls bis von 1933 an die Anwendungsmöglichkeiten seiner Kompositionen wiederum andere wurden. Auf seiten der Rechten gab es nicht nur Begeisterung für Wagner-Opern und spätromantische Überwältigungsästhetik. SA und HJ brauchten Marschlieder, Singbares für Lagerfeuerromantik, kurz: leicht handhabbare Musikformen für die alltägliche Verführung zur Irrationalität. Es galt, das eigene Empfinden zurückzunehmen, sich der propagierten Gemeinschaft unterzuordnen. Eine Wagnersche Emphase nutzte hier wenig. Linke Vernunft wie rechte Lüge kamen deshalb, bei entgegengesetzten Zwecken, zum gleichen Bezug auf vorromantische musikalische Muster.

Für Orff bedeutete dies die Möglichkeit, sich ab 1933 mit seiner Schulmusik der Hitlerjugend anzudienen; mit begrenztem Erfolg. Immer noch ohne gesicherte Karriere konnte er immerhin zur Olympiade 1936 beitragen. Bestandteil der Eröffnungsfeier war sein »Einzug und Reigen der Kinder« – ein Stück, dessen pseudonaiver Primitivismus vielleicht nur noch unterboten wird vom »Gruß der Jugend«, den Orff in konsequenter Fortsetzung für die BRD-Olympiade in München 1972 komponierte.

Politisch war er also abgesichert – ökonomisch aber erst mit der Frankfurter Uraufführung der »Carmina Burana« im November 1937, die dem 42jährigen stattliche Einnahmen und weitere Aufträge brachten. Dazu gehörte die mit damals beachtlichen 5.000 Reichsmark honorierte Neukomposition der Bühnenmusik zu Shakespeares »Sommernachtstraum«. Ein Drama mit Musik zu versehen, mag sonst als normale Tätigkeit eines Komponisten durchgehen. Doch 1938 und in diesem Fall war es politisch von Bedeutung. Die etablierte Bühnenmusik war die von Felix Mendelssohn Bartholdy, der nun als Jude diffamiert wurde. Ein musikalischer Ersatz bedeutete deshalb, sich an der faschistischen Verdrängung alles Jüdischen zu beteiligen.

Orff manövrierte geschickt und war in den Jahren vor 1945 sowohl beim Propagandaministerium gut angesehen als auch bei Baldur von Schirach, dem Wiener Gauleiter, der (von Berlin aus misstrauisch beäugt) ein ganz eigenes Mäzenatentum pflegte. Nutznießer war wiederum Orff. Im März 1942 bekam er aus Wien den Auftrag, eine Oper nach Sophokles’ »Antigonae« zu komponieren. Damit verbunden waren 36 monatliche Zahlungen zu je 1.000 Reichsmark, die im April 1945 ausliefen; die Musikgeschichte kennt wenige Beispiele derart glückhafter Kalkulation. Das Werk wurde dann repräsentativ bei den Salzburger Festspielen 1949 uraufgeführt. Orff verlangt eine starke Schlagzeug- und Bläserbesetzung, dazu vier Harfen und sechs Konzertflügel, doch an Streichern nur Kontrabässe. Entindividualisiert, ritualartig feiert das Werk das ewig Tragische. Saß der Auftraggeber v. Schirach auch mittlerweile als Kriegsverbrecher im Gefängnis, so wurde seine Ideologie doch im Opernhaus hörbar. Der Stoff aber war antik, galt also als abendländisch und konnte unter den neuen Umständen als Verteidigung Europas gegen das gelten, was man immer noch zu asiatisch-sowjetischen Horden erklärte.

Orff jedenfalls hatte in der Schlussphase der Naziherrschaft ästhetisch wie politisch eine gesicherte Stellung, wurde konsequent 1944 in die »Gottbegnadetenliste« aufgenommen, die ihn vor einem Kriegseinsatz bewahrte – und sah sich 1945 vor einem Problem. Wie den fälligen Seitenwechsel vollziehen? Er verwies auf seine Freundschaft mit Kurt Huber, den Mitbegründer der Widerstandsbewegung Weiße Rose, und stellte sich selbst als Antifaschisten dar. Auch wenn die US-amerikanischen Behörden dem nicht folgen wollten, so wurde er doch bereits 1946 entnazifiziert. Einer bundesdeutschen Nachkriegskarriere stand nichts mehr im Weg – ähnlich wie bei seinem Münchner Freund und zeitweisen Konkurrenten Werner Egk, der ab 1941 die Fachschaft Komponisten in der Reichsmusikkammer geleitet hatte und entsprechend in der BRD 1954 Präsident des Deutschen Komponistenverbands wurde.

Das Vorzeigewerk

Die personellen Kontinuitäten sind klar – aber sind es auch die ästhetischen? Das lässt sich anhand der »Carmina Burana« fragen, jenes Werks, mit dem Orff seinen Personalstil fand und mit dem allein er heute im Repertoire verankert ist. Die etwa einstündige Komposition findet sich häufig im Konzertsaal, dient aber auch – wie bereits bei der Uraufführung – als Ballettvorlage und hat sich als außerordentlich praktisch für die klangliche Ausschmückung von Werbung erwiesen. Die musikhistorische und ästhetische Debatte über ihre Entstehung und zeitgenössische Rezeption, die es durchaus gibt, verläuft völlig abgelöst von ihrer Breitenrezeption.

Orff selbst hat nach 1945 das Werk dreist als politisch gewagt hingestellt. In einer Zeit der Deutschtümelei seien die überwiegend lateinischen Texte unerwünscht gewesen. Entsprechend negativ seien die Kritiken ausgefallen. Daran mag richtig sein, dass vor der Uraufführung die Reaktionen schwer abzuschätzen waren. Auch stimmt, dass im Völkischen Beobachter, der Parteizeitung der NSDAP, eine negative Kritik von Herbert Gerigk zu lesen war, eines Rosenberg-Manns, der sich mit einem »Lexikon der Juden in der Musik« profilierte und den dann 1953 CDU und FDP erfolglos als Kulturdezernenten in Bochum zu etablieren versuchten. Die große Mehrzahl der Rezensionen war allerdings positiv. So hörte Horst Böttcher das Werk als ein »Hohelied auf die Kraft ungebrochener Lebensinstinkte«. Der regimetreue Walter Abendroth schrieb: »Die Primitivität der Satztechnik und der Formanlage wirkt hier nicht störend, sondern monumentalisierend. Diese Musik ist ein Triumph bewusster Einfachheit.«

Ganz geklärt war der Status des Werks damit noch nicht. Weitere Inszenierungen folgten zögerlich. Einen Einschnitt bildete 1940 eine vielbeachtete Dresdner Aufführung unter Karl Böhm. Ihr folgten zahlreiche Termine – nicht nur in mittelgroßen Städten, sondern auch in Köln, Hamburg, Frankfurt am Main, München, Wien und schließlich, unter dem NS-Parteigänger Karajan, auch in Berlin, also in fast allen wichtigen musikalischen Zentren.

Freilich, »Primitivität der Satztechnik und der Formanlage«: Abendroth benennt einen wunden Punkt. Nur auf den ersten Blick lassen sich diese Eigenschaften durch die Textauswahl Orffs rechtfertigen. Sie beruht auf einer Liedersammlung aus dem Kloster Benediktbeuern, die auf etwa 1230 zu datieren ist. Es dürfte ja wirklich so sein, dass die mittelalterlichen Verfasser noch keine Ahnung von neuzeitlicher psychologischer Zergliederung der Gefühle haben konnten. Alles erscheint als einfach, stereotypisiert. Doch zwang niemand den Komponisten, gerade diese Texte zu vertonen.

Welches Weltbild zeigt sich, legt man allein die Texte zugrunde? Am Anfang der Komposition steht der Chor »O Fortuna«, der das große Schicksalsrad zum Thema hat, der bald den einen, bald den anderen nach oben hebt und mit der nächsten Drehung wieder in den Abgrund schickt. Der zweite Hauptteil ist dem Frühling gewidmet, dem Wiedererwachen der Natur und erotischer Gefühle: eine an sich begrüßenswerte positive Haltung zum Sinnlichen, das hier aber erneut in einen Kreislauf, nämlich den der Jahreszeiten, eingebunden ist. Dem folgt mit »Uf dem Anger« eine weitere Engführung von Natur und Erotik. Der dritte Hauptteil, »In taberna«, bringt einen anderen Aspekt des Genießens, nämlich den des Spielens, Fressens und Saufens in der Kneipe. Daran schließt viertens mit dem »Cour d’amours« ein weiteres Lob der Liebe an, das in ein Lob der Sexualität mündet. Vielleicht zum Unbehagen mancher zeitgenössischer Hörer wird erotisches Begehren auch, sogar: vor allem Frauen zugestanden. Eingehegt wird dies freilich dadurch, dass das ersehnte Sich-Hingeben der Frauen zum Akt der Unterwerfung umgedeutet wird, nämlich dass (nach der deutschen Übersetzung) die Frau sich »willig« dem Joch beuge und sich »in süße Sklaverei« gebe: »Du liebster Mann, ganz bin ich dir untertan.« Dem folgt ein triumphales Lob auf die »Venus generosa«, die selbstlose Liebesgöttin, und dann, mit einem harten Schnitt, die Wiederholung des Eingangschors. Wer sich gerade an seinen Sinnen erfreute, den stürzt das Schicksal hinab.

Ewig ist zwar die Veränderung – aber die Veränderung ist doch nur die Maske des Immergleichen. Fortschritt ist in dieser Welt nicht denkbar. Die Liebenden sind denn auch auf der Textebene in keiner Weise individualisiert. Es sind eben nur die Mädchen und die Männer, und selbst ihr Liebesleid ist formelhaft. Das Gemeinschaftsleben steht vor der persönlichen Empfindung. Damit scheint etwas Urmenschliches gestaltet – doch natürlich ist gerade dies nicht der Fall. Um 1230 war Fortschritt nicht erkennbar, weil im Mittelalter gesellschaftliche Veränderungen sich nur langsam vollzogen und weder ein Begriffswerkzeug bereitstand, sie zu erfassen, noch ein Mediensystem, sie zu vermitteln; geschichtlichen Verlauf unter den Voraussetzungen von 1937 zu verschweigen, war Lüge.

Wer in Orffs »Carmina Burana« liebt, das ist die gesunde, frische Jugend, und zwar in natürlicher Umgebung. Um genau zu sein: Es ist nicht das Problem, dass sich fröhliche Menschen in einem 800 Jahre alten Lied »Uf dem Anger« treffen und Freude haben. Problem ist vielmehr, dies in den 1930er Jahren angesichts einer propagandistischen Entgegensetzung von verderbter Stadt und bäuerlichem Deutschtum aufzugreifen.

Und wo es Genießer gibt, da gibt es unvermeidlich Opfer. In den »Carmina Burana« kommen sie in einer einzigen Nummer vor. Der einst auf seinem See allerschönste weiße Schwan wird nun schwarz gebrutzelt: ein in hoher Lage notierter Tenor klagt mit gepresster Stimme dessen Leid. Dies wirkt grotesk – die Komposition verspottet die Ängste des Opfers, das über dem Feuer gegart wird und schon auf die gierigen Zähne der wartenden Prasser blickt. Der Refrain: »weil ich schwarz bin und schon ganz angebrannt«, wird sogar, ohne dramaturgische Notwendigkeit, einem rhythmisch vorantreibenden Chor überlassen, der für das Einverständnis mit dem Geschehen steht.

Es geht hier nicht um notwendige Vorbereitungen für den Fleischverzehr, sondern darum, wie dem Opfer scheinbar das Wort überlassen wird, um die Empfindungen dann doch zu denunzieren. Dies geschieht musikalisch – und über die Musik, nicht über die vom Publikum allenfalls halb verstandenen lateinischen oder mittelhochdeutschen Texte, üben die »Carmina Burana« bis heute ihre Wirkung aus. Zu fragen ist also nach dem Politischen dieser Musik.

Primitivismus und Sentiment

Auffällig ist zunächst die Vorherrschaft des Rhythmus. Anders als in Strawinskys »Les Noces« (Die Bauernhochzeit, 1923), das oft als Vorbild der »Carmina Burana« genannt wird, sind die Rhythmen keineswegs ineinandergeschoben, gebrochen, verschrägt – sondern, mit ganz wenigen Abweichungen, mit regelmäßigem Takt und Metrum. Strawinsky kehrt in seiner Pseudoarchaik die Modernität hervor, bei Orff ist sie, falls überhaupt vorhanden, verborgen. Simpel ist zudem, nach den Standards der Zeit, die Harmonik.

Das Werk erscheint als Feier des Unkomplizierten. Es wird kolportiert, dass zu Nürnberger Reichsparteitagen Eintrittskarten für Festaufführungen von Wagners »Die Meistersinger von Nürnberg« an SA-Männer ausgegeben wurden und sich jeweils in den Pausen das Opernhaus in dem Maße leerte, in dem sich die umliegenden Bierhallen füllten. Bei den »Carmina Burana« wäre dies nicht zu befürchten gewesen. Es ist die ideale Musik zur Volksgemeinschaft. Dabei vollzieht sich die ästhetische Verständigung nicht, wie es fortschrittlich wäre, durch einen differenzierteren Genuss für alle, sondern durch die Senkung des Niveaus.

Dem entspricht der einfache Aufbau der meisten Nummern. Die Mehrzahl ist in schlichter Strophenform gehalten. Musikalisch führt das zu einer hohen Zahl wenig oder gar nicht variierter Wiederholungen, nicht nur auf der Ebene rhythmischer Muster, sondern ganzer Formteile. Nur wenige Abschnitte stechen hier heraus: am auffälligsten das »In taberna quando sumus«, das Triumphlied der fröhlichen Zecher, die ohne Rücksicht auf Stand, Alter und Geschlecht ihr immer exzessiveres Saufen feiern. Hier gibt es Entwicklung, gibt es eine Steigerungsdramaturgie. Jedoch fast immer ist sonst die Form statisch.

Der Entindividualisierung auf der Textebene entspricht weitgehend eine solche auf der der Musik. Man hört ein nachgemachtes Mittelalter, von dem jeder weiß, dass es dies so nie gegeben hat. Der moderne Orchesterapparat, die Aufführung in der modernen Institution Konzert- oder Opernhaus machen den Rückbezug von vornherein falsch.

Zwei Nummern stechen aus der hergezeigten Archaik heraus. Plötzlich verwendet Orff italienisches Opernmelos derart auffällig unvermittelt, dass an fehlende Bewusstheit kaum zu glauben ist. Das »Estuans interius« am Beginn des Tavernenteils ist eine Baritonarie, die mit der Klage über die eigene Versoffenheit anhebt und zur fröhlichen Akzeptanz der Sünde führt. Der Sopran singt im »Cour d’amours« über den Widerstreit von Liebessehnsucht und Keuschheit, wobei erstere siegt (»In trutina mentis dubia«). Gegen die Verabschiedung repressiver Sexualtugend ist zwar nichts einzuwenden; um so misstrauischer sollte dagegen der plötzliche Einwand von Gefühligkeit machen, der so gar nicht ins Werk zu passen scheint. Hier zeigt sich ein krudes Nebeneinander von falsch Urtümlichem und musikalischen Mustern der bürgerlichen Epoche. Dabei geht es um die bloße Ausbeutung beliebigen Materials. Die, die da singen, als wären sie in einer Oper von Puccini, haben doch nicht die individuellen Geschichten, die im Verlauf der Bühnenhandlung dem Sentiment erst seine Rechtfertigung geben. Die Emotion, wo das hämmernde Schlagzeug sie überhaupt noch zulässt, ist von jedem Zusammenhang isoliert und nur auf den Effekt ausgerichtet – wie etwa einzelne populäre Arien oder Chöre in einem barbarischen Wunschkonzert.

Wichtig jedenfalls ist hier, dass das scheinbar Alte nicht ohne das Neue auskommt: vom Orchesterapparat her (der an einigen Stellen durchaus neuartige Klangmischungen hervorbringt), durch die institutionelle musikalische Vermittlung, durch das Gemisch musikalischer Stile. Offensichtlich wird das Alte nicht bewahrt, sondern benutzt. Aber für welchen Zweck?

Es gibt Passagen, die sich durch unverhüllten, ausdrucksfeindlichen Monumentalismus hervortun – am auffälligsten der Eingangs- bzw. Schlusschor »O Fortuna«. Diese Stellen sind, bis heute, besonders populär; sie lassen sich zwanglos mit der Architektur von Reichskanzlei und Reichsparteitagsgelände, den Statuen eines Arno Breker oder der aktuellen Reklame verbinden. Aufs Ganze der Komposition gesehen, betrifft dies zwar nur relativ kurze Abschnitte. Insgesamt aber zeigt sich Orffs Absicht, durch suggestive rhythmische Wiederholungen das Denken auszuschalten, das doch für den begreifenden Nachvollzug des klassisch-romantischen Erbes von zentraler Bedeutung ist.

Statt dessen wird etwas wie körperliche Energie vorgeführt. Im Mittelalter war gemeinsames Musizieren auch gemeinsame gesellschaftliche Praxis. Orffs »Carmina Burana« vor einem neuzeitlichen Publikum markieren dagegen die Trennung von aktiven Ausführenden und passiven Zuhörern (oder Zuschauern). Das Alte ist nicht nur unvermittelt nicht mehr zu haben, sondern gar nicht mehr. Jedwede Kunst in der Moderne nimmt in der Moderne Partei. Der von Orff punktuell durch bürgerliche Gefühligkeit aufgeplusterte Bewegungsimpuls der »Carmina Burana« kennt keinen Fortschritt.

Einverständnis und Unterwerfung

Extreme Entfaltung von Energetik ist mit ebenso extremer Statik verknüpft. Die Kraft, die im Text gefeiert und mittels Musik hingedonnert wird, dient der Feier, dass im Grunde alles immer gleich ist. Mal ist der eine oben, mal der andere – das gilt für König oder Bettler. Dafür gibt es keine Gründe, die abzuschaffen wären, sondern es heißt eben: Schicksal. Die Liebe kommt und vergeht, wie der Kreislauf der Jahreszeiten. Nur punktuell werden Einzelne hervorgehoben, doch stehen sie immer noch fürs Kollektiv, das damit widerspruchs- und entwicklungslos bleibt.

Konformität statt Dialektik von Allgemeinem und Besonderem, eine mit modernen Mitteln herbeigeschwindelte Archaik – Orffs Vorzeigestück entspricht der faschistischen Ideologie. Die zeitgenössische Musikkritik irrte sich in ihrem Lob nicht. Was heißt das für die eingangs gestellte Frage, was faschistische Musik sei?

Eine Antwort lässt sich nicht an den Meinungen der Komponisten festmachen. Der Opportunist Orff hätte wohl auch Karriere gemacht, hätte die Republik fortbestanden. Die Irrationalität der »Carmina Burana«, ihre Wendung gegen individuelles Empfinden, passt in jede imperialistische Formation. Mag das Glücksrad sich drehen, am Ende ändert sich nichts, und unten landen wir sowieso. Orff vermittelt, textlich wie musikalisch, das totale Einverständnis und damit die völlige Unterwerfung. Dies ist faschistische Musik.