Neu erschienen

Rotfuchs

Im Juli/August-Heft der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« untersucht Gerhard Giese die militärische Lage in der Ukraine Ende Juni. Jochen Willerding erinnert an die Ermordung Walter Rathenaus vor 100 Jahren. Hans Schoenefeldt fragt: »Wann begann der NATO-Krieg gegen Russland?« Uli Jeschke geht der Frage nach, was »angesichts von Kriegstreiberei und Dummheit« zu tun ist. Beate Wesenberg-Schlosser kritisiert die Instrumentalisierung des Liedes »Give Peace a Chance« durch Befürworter der US-Kriegspolitik in der Ukraine. Liane Kilinc, Manfred Wild und Hannes Hofbauer nehmen zu dem Krieg Stellung. Wolfgang Herrmann schildert das Scheitern der USA auf dem Amerikagipfel in Los Angeles, Bernd Biedermann erläutert die Strategie Chinas zur Entwicklung der Gesellschaft, Stefan Hofer äußert sich zur Propaganda gegen die Volksrepublik. Matin Baraki analysiert die Frauenpolitik der Taliban, Kurt Laser würdigt den Revolutionär Leo Jogiches. Holger Michael berichtet über eine Provokation zum 9. Mai in Polen, Ralf Hohmann schreibt zur 2. Parteikonferenz der SED 1952. (jW)

Rotfuchs, Juli/August 2022, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98 38 98 30, E-Mail: ­vertrieb@rotfuchs.net

Glocke vom Ettersberg

Das Mitteilungsblatt der Lagergemeinschaft Buchenwald-­Dora berichtet über die Kundgebung zum 77. Jahrestag der Selbstbefreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. Die Veranstaltung fand am 10. April nach zweijähriger Unterbrechung wieder auf dem Appellplatz auf dem Ettersberg statt – mit deutlich geringerer Beteiligung als in den Vorjahren. Während einige der wenigen noch lebenden ehemaligen Häftlinge anwesend waren, sei aufgefallen, dass »verschiedene gesellschaftliche Gruppen« – etwa Gewerkschaftsvertreter – »wenig sichtbar waren«. Irritierend sei zudem gewesen, dass bei einem von der Gedenkstätte angebotenen Rundgang, bei dem Akteure verschiedener Erinnerungsinitiativen über ihre Arbeit berichteten, ausgerechnet die Lagergemeinschaft oder die VVN-BdA, »die seit Jahrzehnten diese Arbeit leisten«, nicht eingebunden waren. (jW)

Die Glocke vom Ettersberg, Jg. 63/Nr. 246, zwölf Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora e. V., Eckenheimer Landstr. 93, 60318 Frankfurt am Main