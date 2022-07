Der Faktor Antikommunismus

Hanno Bode/IMAGO Kommerzort statt Gedenkort: Das Stadthaus, einst Sitz der Hamburger Gestapo, wurde für den gehobenen Einzelhandel hergerichtet

Die VVN-BdA Hamburg hat in einer soeben erschienenen Broschüre einen kritischen Überblick zum geschichts- und erinnerungspolitischen Umgang mit dem Naziregime in der Hansestadt vorgelegt. Der ist in Hamburg traditionell speziell; die öffentliche Erinnerung an faschistische Verbrechen hatte hier kontinuierlich mit offenem und verstecktem Widerstand zu kämpfen. Dazu kommt, dass in den vergangenen Jahrzehnten regelmäßig das Interesse von Investoren an der Verwertung von Grundstücken und Gebäuden Vorrang vor der Erinnerungskultur hatte.

Insbesondere die jahrelangen Auseinandersetzungen um das sogenannte Stadthaus, einst Sitz der Hamburger Gestapo, sorgten auch überregional für Aufmerksamkeit. Dort wurde erstmals 1981 gegen starken Widerstand auf Initiative der ÖTV-Betriebsgruppe bei der seinerzeit dort untergebrachten Baubehörde eine Gedenktafel angebracht. Bei der Privatisierung des Gebäudes sicherte der Investor 2008 zu, 750 Quadratmeter für eine Gedenkstätte zu reservieren – davon blieben am Ende etwa 50 Qua­dratmeter.

Fast alle der in der Broschüre genannten »Gedenk-, Lern- und Erinnerungsorte« mussten von »Opfer-, Verfolgten- oder erinnerungspolitischen Verbänden gegen die Widerstände aus Politik und Wirtschaft durchgesetzt werden«, heißt es in der Einleitung. Das gelte auch für die heute »anerkannte und renommierte« KZ-Gedenkstätte Neuengamme. In die Erarbeitung konkreter Konzepte wurden die Verbände entweder gar nicht oder aber »viel zu spät und in der Regel erst aufgrund von öffentlichem Druck einbezogen, und das oftmals auch nur mit sehr geringen Einflussmöglichkeiten«.

Ein Blick auf die heutige Karte der »Hamburger Gedenk- und Gedächtnislandschaft« mache deutlich, wie limitiert diese sei. Zum Ende fragen die Autorinnen und Autoren nach den Gründen »für diese Blockadepolitik vor allem im zentralstädtischen Bereich«. An erster Stelle betonen sie, dass die jeweiligen Stadtregierungen »im Konfliktfall stets den Interessen von Investoren den Vorzug gaben« – und zwar, »wie am Stadthaus zu sehen, bis zur Unterwürfigkeit«. Dazu komme das Bestreben, »glatte und konsumierbare Flächen und Fassaden herzustellen und sie freizuhalten von störenden erinnerungskulturellen sichtbaren Orten und Zeichen«. Und schließlich spielen, so die Verfasser, weiterhin »antikommunistische Einstellungen« eine Rolle. Diese würden zwar nicht mehr so »aggressiv eingebracht« wie in den Nachkriegsjahrzehnten, aber »gerade in der aktuellen Abwehr eines zentralen Widerstandsgedenkens« unverkennbar mitschwingen. (jW)