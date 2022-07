»Mahnwache vor dem US-Generalkonsulat«. Demonstriert wird für die sofortige Freilassung der politischen Langzeitgefangenen Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal, Auflösung des US-Gefangenenlagers und der US-Militärbasis Guantanamo sowie die Rückgabe des illegal besetzten Gebietes. Vollständige Aufhebung der US-amerikanischen Wirtschaftsblockade gegen Kuba. Sonntag, 17.7., 18 Uhr. Gießener Str. 30, Frankfurt am Main, Veranstalter: Solidaritätsgruppen Freiheit für Mumia Abu-Jamal und Leonard Peltier sowie FG BRD-Kuba, Frankfurt

»30 Jahre nach dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen«. Infoabend. Zum 30. Jahrestag am 27. August organisiert ein Rostocker Bündnis eine überregionale Demonstration unter dem Motto »Damals wie heute – erinnern heißt verändern!«. Zur Vorbereitung sprechen Aktivisten der Interventionistischen Linken aus Kiel. Was ist damals passiert, und wie kommt man zur Demo? Donnerstag, 14.7., 19 Uhr. Alte Meierei, Hornheimer Weg 2, Kiel. Veranstalter: Interventionistische Linke Kiel

»Walter Benjamin – ein Aufklärer im 20. Jahrhundert«. Vortrag. Walter Benjamin, vor 130 Jahren geboren, gehört zu den einflussreichsten Denkern des 20. Jahrhunderts. In den frühen Tagen des Rundfunks war er häufig als Autor und Sprecher in diesem jungen Massenmedium tätig. Martin Mettin führt anhand von Benjamins Rundfunksendungen für die Berliner Jugendstunde in Denken und Werk ein. Donnerstag, 14.7., 19 Uhr. Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4