Melnyk als Botschafter abberufen

Christian Spicker/IMAGO Blickt in ungewisse Zukunft: Andrij Melnyk in Berlin (2.6.)

Mit seinen aggressiv für die Bewaffnung des ukrainischen Militärs werbenden Auftritten dürfte es vorerst vorbei sein – zumindest als »Diplomat« in der BRD. Präsident Wolodimir Selenskij hat am Samstag abend mit dem Dekret Nummer 479/2022 seinen Botschafter in der Bundesrepublik, Andrij Melnyk, abberufen. Inwieweit der Schritt mit den revisionistischen Äußerungen Melnyks zum Nazikollaborateur und Faschisten Stepan Bandera zu tun hat, blieb zunächst unklar. Der diplomatische Vertreter der Ukraine in Berlin hatte in einem am 29. Juni auf Youtube veröffentlichten Interview mit dem Journalisten Tilo Jung wiederholt bestritten, dass Bandera für Massenmorde an jüdischen Menschen sowie polnischen Staatsbürgern verantwortlich war. Offen ist derzeit, ob Melnyk seine Amtsgeschäfte bis zur Ankunft einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers weiterführt.

Selenskij stellte den Vorgang als Routineaktion dar. Er habe »Dekrete über die Entlassung einiger Botschafter der Ukraine unterzeichnet. Diese Frage der Rotation ist ein üblicher Teil der diplomatischen Praxis«, sagte er am Sonnabend in einer Videobotschaft. »Für Tschechien, Deutschland, Ungarn, Norwegen und Indien werden neue Vertreter der Ukraine ernannt.« Namen nannte Selenskij nicht. Die Kandidaten würden vom Außenministerium vorbereitet. Melnyk war seit Januar 2015 Botschafter in der Bundesrepublik. Kommentatoren in Kiew sagten am Sonnabend, dass dies etwa das Doppelte der üblichen Entsendungszeit gewesen sei. Die ukrainische Botschaft in Berlin wollte das Dekret nicht kommentieren. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit: »Gegenüber dem Auswärtigen Amt wurde eine Abberufung des Botschafters bislang nicht notifiziert.«

Derweil erfuhr Melnyk nach Bekanntwerden seines bevorstehenden Abgangs auch Würdigung durch Vertreter der Ampelparteien. Er sei »ein Diplomat der besonderen Sorte«, konstatierte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio am Sonnabend. Sie nannte ihn »mehr Politiker als Diplomat, laut, unbequem und äußerst streitbar«.

Auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckhardt (Bündnis 90/Die Grünen) zollte Melnyk nach dessen Abberufung ihren Respekt. Er habe sich »mit voller Kraft für sein Land eingesetzt«. Er sei eine »unüberhörbare und unermüdliche Stimme für eine freie ­Ukraine« gewesen, lobte die Grünen-Politikerin. Zugleich distanzierte sie sich von dem Bandera-Versteher. Was die Person des ukrainischen Faschisten betreffe, »sind wir uns nicht einig«, teilte Göring-Eckhardt am Freitag mit. Dennoch wünsche sie Melnyk »alles Beste für ihn persönlich, für seinen künftigen Dienst und vor allem für sein Land«.

Der ukrainische Diplomat hatte die Vorwürfe der Holocaustverharmlosung am Dienstag per Twitter als »absurd« bezeichnet und zurückgewiesen. »Jeder, der mich kennt, weiß: Immer habe ich den Holocaust auf das schärfste verurteilt«, schrieb er. Zuvor hatte die israelische Botschaft ihm »eine Verzerrung der historischen Tatsachen, eine Verharmlosung des Holocausts und eine Beleidigung derer, die von Bandera und seinen Leuten ermordet wurden« vorgeworfen. (dpa/jW)