»88. Geburtstag von Erich Mühsam«. Picknick, Lesung, Musik, Gespräch. Sonntag, 10.7., 15 Uhr. Ort: Waldfriedhof Dahlem, Hüttenweg 47, Berlin. Veranstalter: Erich-Mühsam-Gesellschaft Lübeck

»Sommerfest der DKP Kiel«. Feier mit Diskussion. Was hat Armut mit Krieg, Faschismus, teuren Mieten und einer hohen Inflation bei zu geringen Gehältern zu tun? Sonntag, 10.7., 14 Uhr. Ort: Naturerlebniszentrum, Kollhorster Weg 1, Kiel. Veranstalter: DKP Kiel

»Aktionsberatung Friedensbewegung«. Diskussion der nächsten Aktivitäten in Frankfurt am Main und Umgebung. Vorschläge sind: Aktivitäten zu den Jahrestagen des Atombombenabwurfes auf Hiroshima und Nagasaki, zum Antikriegstag am 1. September und zur bundesweiten Friedensdemonstration im Herbst. Dienstag, 12.7., 18.30 Uhr. Ort: Frankfurter Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77, Frankfurt am Main. Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V.

»Große Freiheit, kleine Freiheit«. Filmvorführung. Am 9. Mai 2022 ist Inge Viett gestorben. Der Dokumentarfilm handelt von Inge, die in der BRD in der Stadtguerilla, später bei der »Bewegung 2. Juni« und bei der RAF aktiv war, und von Marìa Barhoum, die in Uruguay gegen die Militärdiktatur kämpfte. Der Film erzählt Momente aus dem Leben der beiden Frauen, die sich 1999 auf Kuba begegneten. Dienstag, 12.7., 19 Uhr. Ort: Bandito Rosso, Lottumstraße 10a, Berlin. Veranstalter: Revolutionäre Perspektive Berlin