Anno … 28. Woche

1892, 14. Juli: Der jüdische Metzger Adolf Buschhoff wird nach einem aufsehenerregenden Prozess vor dem Klever Landgericht vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Nachdem im Juni 1891 in Xanten am Niederrhein die Leiche eines fünfjährigen Jungen aufgefunden worden war, war Buschoff von einem antisemitischen Mob des »Ritualmordes« beschuldigt worden. Der Fall erregt große Aufmerksamkeit und wird sogar im Preußischen Abgeordnetenhaus debattiert. Buschhoffs Existenz in Xanten ist nach dem Prozess trotz des Freispruchs zerstört, und er muss die Stadt verlassen. Der tatsächliche Mörder wird nie ermittelt.

1917, 14. Juli: Nach Konflikten mit der Obersten Heeresleitung (OHL) unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff sowie der Mehrheit der im Reichstag vertretenen Parteien tritt der seit 1909 amtierende Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg zurück. Er war mit seinem Versuch gescheitert, zwischen den Interessen der OHL und des Reichstags, dem das Haushaltsrecht und somit auch die Bewilligung der Kriegskredite zustand, zu vermitteln. Die OHL setzt als ihren Wunschkandidaten den preußischen Beamten Georg Michaelis durch, der aber bereits nach dreieinhalb Monaten aus dem Amt ausscheidet.

1927, 15. Juli: Nachdem ein Geschworenengericht am Vorabend drei Mitglieder der Frontkämpfervereinigung Deutsch-Österreichs, die bei einer Auseinandersetzung mit Sozialdemokraten zwei Menschen erschossen hatten, freispricht, kommt es in Wien zu gewalttätigen Unruhen. Demonstranten greifen zunächst eine Polizeiwache sowie die Redaktion der Wiener Neuesten Nachrichten an und ziehen dann zum Justizpalast. Als dieser gestürmt und angezündet wird, eröffnen Polizisten das Feuer. 86 tote Arbeiter sowie vier tote Polizisten und über 1.000 Verletzte sind die Folge. Der Justizpalastbrand, der auch als Julirevolte bezeichnet wird, geht in die österreichische Geschichte als Vorläufer der Februarkämpfe von 1934 ein.

1962, 15. Juli: In Uruguay wird die Linke Befreiungsfront (Frente Izquierda de Liberación, Fidel) gegründet. Ihr gehören die Kommunistische Partei, andere linke Gruppierungen sowie Komitees der Arbeiter, Studenten, Frauen und Intellektuellen an. Auf Grundlage eines antiimperialistischen Programms wird die Fidel bei den Wahlen am 25. November 1962 stärkste linke Kraft.