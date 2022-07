Im Widerspruch verheddert

ddrbildarchiv.de/Rasch/135 Erinnerung an die 2. Parteikonferenz bei einem Umzug im erzgebirgischen Aue (25.9.1965)

Die meisten der über 1.500 Delegierten waren ehrlich begeistert, ja mitgerissen. Das belegt nicht nur das verfügbare Bild- und Filmmaterial, sondern eine Vielzahl anderer Zeugnisse. Die 2. Parteikonferenz der SED, die vom 9. bis zum 12. Juli 1952 in der Berliner Werner-Seelenbinder-Halle stattfand, war ein Einschnitt in der Geschichte der Partei und der noch nicht ganz drei Jahre alten Deutschen Demokratischen Republik: Mit der Verkündung des Aufbaus der Grundlagen des Sozialismus in der DDR modifizierte die SED ihren bis dahin verbindlichen politischen Kurs, der mit Nachdruck auf einen einheitlichen deutschen Staat nicht unter sozialistischen, sondern unter »antifaschistisch-demokratischen« Vorzeichen orientiert hatte. Implizit warf sie damit auch die Frage nach der inneren Ordnung der DDR neu auf, denn die Verfassung von 1949 war keine »sozialistische Verfassung«.

Grünes Licht aus Moskau

Der offiziellen Hinwendung zum Aufbau des Sozialismus in der DDR hatte das Politbüro der KPdSU zuvor zugestimmt – nachdem die SED-Führung mehrmals zu verstehen gegeben hatte, dass das der von ihr gewünschte Weg war. Während es also unstrittig ist, dass diese Weichenstellung nicht ohne ausdrückliche Zustimmung Moskaus herbeigeführt werden konnte, ist es doch falsch, den Eindruck zu erwecken, als habe die Sowjetunion hier eine »forcierte Angleichung« der DDR an das »sowjetische Gesellschaftsmodell« gleichsam erzwungen. Die 2. Parteikonferenz – Parteikonferenzen sollten laut SED-Statut dringende Fragen von strategischer Bedeutung zwischen den Parteitagen behandeln – erklärte den Aufbau des Sozialismus zur »grundlegenden Aufgabe« in der DDR. Die »politischen und die ökonomischen Bedingungen sowie das Bewusstsein der Arbeiterklasse und der Mehrheit der Werktätigen« seien dafür weit genug entwickelt.

In erster Linie bedeutete das die weitere Zurückdrängung der alten bürgerlichen Eigentümerklasse in der Industrie und die Förderung der Bildung genossenschaftlicher Zusammenschlüsse in der Landwirtschaft. Vor allem steuerpolitisch hart angefasst wurden ab Herbst 1952 allerdings auch kleine Handwerker und Gewerbetreibende; zahlreiche Betriebsstätten insbesondere im Konsumgüter- und Dienstleistungsbereich wurden in der Folge geschlossen bzw. konfisziert. Kultur- und ideologiepolitisch übersetzte die SED-Führung die Ergebnisse der Parteikonferenz in eine Offensive gegen nicht- oder antisozialistische Strömungen und Zusammenschlüsse, die es, was heute weitgehend vergessen ist oder ausgeblendet wird, in der DDR zu Beginn der 1950er Jahre noch reichlich gab. Anfang 1953 spitzte sich insbesondere die Auseinandersetzung um die Jugendgruppen der evangelischen Kirche, die »Junge Gemeinde«, zu. Empfohlen hatte die 2. Parteikonferenz auch eine Verwaltungsreform; noch im Juli beschloss die Volkskammer die Ersetzung der bislang bestehenden fünf Länder durch 14 Bezirke.

Unter den Bedingungen der offenen Grenze zur Bundesrepublik und einer zugespitzten politisch-ideologischen Konfrontation war das offene Umschwenken zum »sozialistischen Aufbau« ein ziemlich ambitioniertes Programm, das dadurch verkompliziert wurde, dass der junge Staat weiterhin allein die »gesamtdeutschen« Reparationsleistungen an die UdSSR und die Volksrepublik Polen zu übernehmen hatte (die Restsumme wurde erst im Januar 1954 erlassen). Dazu kamen die ebenfalls von der DDR zu tragenden Besatzungskosten der Roten Armee, die zu Beginn der 1950er Jahre bei etwa zwei Milliarden Mark jährlich lagen.

Mühlstein Armee

Die entscheidende Umdrehung zu viel war aber vermutlich die, dass die SED der DDR auf der 2. Parteikonferenz angesichts der Hochrüstungspolitik in Westeuropa und der geplanten Integration einer westdeutschen Armee in die sogenannte Europäische Verteidigungsgemeinschaft ein eigenes Aufrüstungsprogramm verordnete – »die Sicherung des Friedens, des demokratischen Fortschritts und des sozialistischen Aufbaus in der Deutschen Demokratischen Republik« erfordere die »Organisierung bewaffneter Streitkräfte, die mit der neuesten Technik ausgerüstet und imstande sind, die Errungenschaften der Werktätigen vor einem imperialistischen Angriff zu schützen«. Im Hintergrund stand hier selbstverständlich eine »Empfehlung« aus Moskau, wo man nach dem letzten Versuch, mit den einstigen Weltkriegsverbündeten über eine Neutralisierung und Wiedervereinigung Deutschlands im Rahmen eines Friedensvertrages zu verhandeln (»Stalin-Note« im März 1952), nun darauf setzte, das militärische Potential der DDR zu erschließen. »Volksarmee schaffen – ohne Geschrei. Pazifistische Periode ist vorbei«, hatte Wilhelm Pieck im April 1952 nach einem Gespräch mit Stalin notiert.

Mit der im Juli 1952 eingeleiteten Bildung der Kasernierten Volkspolizei (KVP), die zusammen mit den Teilstreitkräften (VP-See und VP-Luft) auf bis zu 200.000 Mann anwachsen sollte, hatte die DDR ökonomisch einen weiteren Mühlstein am Bein. Allein durch den Personalbedarf entzog die KVP Industrie und Landwirtschaft Arbeitskräfte – meist junge Männer mit einer abgeschlossenen Ausbildung – in bedenklichen Größenordnungen. Die Ausrüstung der KVP, die ab 1952 aus der UdSSR geliefert wurde, bekam die DDR auch nicht geschenkt: Die von der Roten Armee überwiegend bereits eingemottete Technik und Bewaffnung aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges musste mit nagelneuen Erzeugnissen etwa des DDR-Maschinenbaus bezahlt werden.

Insgesamt mobilisierte die DDR im Zusammenhang mit diesen Rüstungsanstrengungen vom Sommer 1952 bis zum Sommer 1953 Mittel, die noch einmal in etwa den jährlichen Besatzungskosten entsprachen. Dass das einschneidende Folgen haben würde, war der SED-Spitze klar – die sowjetische Seite hatte im Sommer 1952 offen vorgeschlagen, die für die Rüstung nötigen, bis dahin in keinem Plan berücksichtigten Mittel durch höhere Besitz- und Einkommenssteuern, Einsparungen bei der Sozialversicherung und eine deutliche Reduzierung des Konsumniveaus der Bevölkerung zu beschaffen.

Offener Widerspruch

Damit war die Szene für die Zuspitzung eines von der SED politisch nicht durchhaltbaren Widerspruchs bereitet: Den beginnenden »Aufbau der Grundlagen des Sozialismus« erlebte ein großer Teil der Bevölkerung der DDR direkt und unmittelbar als Phase der materiellen Verschlechterung (ohne dass die SED die Möglichkeit hatte, die Ursachen offen zu benennen). In Kombination mit den offenen Grenzen und der täglichen propagandistischen Beschallung aus der Bundesrepublik war das ein todsicheres Rezept für eine politische Krise, die dann, unmittelbar ausgelöst durch die vom Ministerrat Ende Mai 1953 beschlossene Erhöhung der Arbeitsnormen, im Juni 1953 auch eintrat.

Die SED hatte sich binnen weniger Monate in den Beschlüssen der 2. Parteikonferenz verheddert; im Juni 1953 waren Teile der Partei schließlich bis zu einem gewissen Grad orientierungslos. Nach 1990 zugänglich gewordene Akten zeigen, dass der Nachvollzug dieser Beschlüsse, die ja, wie eingangs erwähnt, die politisch-strategische Geschäftsgrundlage der SED stark veränderten, auch führenden Funktionären der Partei Probleme bereitete. Im Protokoll einer Sondersitzung des Sekretariats der SED-Bezirksleitung Suhl vom 15. Juni 1953, auf der offen über die im Juli 1952 formulierte Linie diskutiert wurde, heißt es etwa in einer Wortmeldung: »Bisher stand die Frage der Diktatur des Proletariats im Gebiete der Deutschen Demokratischen Republik nicht. Jetzt stellten wir praktisch diese Frage. Dass das die Errichtung der Macht der Arbeiterklasse bedeutet, ist klar.« Es habe zuletzt den Vorwurf gegeben, der Staatsapparat führe den Klassenkampf nicht scharf genug; gleichzeitig habe die 2. Parteikonferenz aber zum Ausdruck gebracht, dass die »Schaffung der Einheit Deutschlands« weiterhin eine Hauptaufgabe sei. Bis zum Juli 1952 habe man immer gesagt, die Frage der »Errichtung der Macht der Arbeiterklasse« stehe nicht, solange die Einheit Deutschlands nicht wiederhergestellt sei. Ulbricht habe in seiner Rede bei der Parteikonferenz »eine Linie angedeutet, dass wir zwar planmäßig den Sozialismus aufbauen, aber von der Diktatur des Proletariats nicht sprechen« – um dann im Frühjahr 1953 doch genau das zu tun. Das müsse, »wenn nicht direkt bei uns, so doch bei den einfachen Parteiarbeitern, zu Verwirrungen führen«.

Die Frage ist allerdings, ob man hier in der historischen Analyse von »Fehlern« der SED sprechen kann – das geht eigentlich nur dann, wenn man den sozialistischen Ansatz der SED als solchen zu einem Fehler erklärt. Denn alle wesentlichen Entwicklungen in den Jahren 1952 und 1953 lassen sich unter dem Strich auf Rahmenbedingungen und Widersprüche zurückführen, die die SED nicht selber geschaffen hatte, mit denen sie aber im Kontext des »Aufbaus des Sozialismus« umgehen musste: ökonomische Kriegsfolgen, Reparationen und Besatzungskosten; die zusätzlichen, sich aus den sowjetischen Sicherheitsinteressen ergebenden schweren Lasten für die DDR; schließlich der nicht als revolutionäres oder sozialistisches Projekt gestartete und nicht vollständig souveräne Teilstaat, der nun in eine sozialistische Richtung entwickelt werden sollte, aber durch das 1952 sogar noch einmal bekräftigte Festhalten an der Losung der »Einheit Deutschlands« zugleich zur Disposition gestellt wurde.