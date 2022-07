Das Haus brennt immer noch

christian-ditsch.de Sie fehlt: Esther Bejarano auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz (9.1.2016)

Nun ist es schon ein Jahr her, dass Esther Bejarano, die bekannte Hamburger Antifaschistin und Musikerin, Vorsitzende des Auschwitz-Komitees der BRD, Ehrenpräsidentin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) und Mitglied des Ehrenpräsidiums der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR), nicht mehr bei uns ist. Sie starb am 10. Juli 2021 im Alter von 96 Jahren.

1924 wurde sie in der jüdischen Familie Loewy in Saarlouis geboren. Nach dem Anschluss des Saargebiets im Mai 1935 begannen die antisemitischen Repressionen, die Familie bereitete sich darauf vor, nach Palästina auszuwandern. Nach Kriegsbeginn 1939 wurde Esther Bejarano interniert, am 20. April 1943 nach Auschwitz deportiert. Sie überlebte, da man sie in das Mädchenorchester von Auschwitz aufnahm. Im November 1943 dann wurde sie ins KZ Ravensbrück verschleppt. Als sich die alliierten Streitkräfte näherten, zwang man sie, am »Todesmarsch« der Häftlinge teilzunehmen. Am 3. Mai 1945 in Lübz wurde Bejarano von sowjetischen und US-amerikanischen Einheiten befreit.

Ende 1945 wanderte sie nach Palästina aus. Sie kehrte 1960 in die Bundesrepublik zurück, lebte in Hamburg. Bejarano war zweifellos eine kämpferische Persönlichkeit, der antifaschistischen Bewegung über Jahrzehnte eng verbunden. Ihre intensive Arbeit mit den jungen Generationen, ihr Sich-Einmischen in die politischen Auseinandersetzungen der Gegenwart waren beispielhaft. Unvergessen ihr Appell an die Jugend, den sie gemeinsam mit Peter Gingold anlässlich des 50. Gründungsjubiläums der VVN-BdA vortrug – betont wurde hier der politische Wert der Erinnerung an den antifaschistischen Widerstand für die nachgeborenen Generationen.

Bejarano nutzte alle Gelegenheiten, ihre Überzeugungen öffentlich kundzutun. Grandios ihr Auftritt in der ZDF-Politsatiresendung »Die Anstalt« im November 2015 oder ihr flammender Appell auf der XXI. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz im Januar 2016, da ging es um die Zunahme neofaschistischer Kräfte in der BRD. Ihre Worte: »Es ist Zeit für einen Aufschrei von uns allen!« Man konnte Bejarano bei Aktionen gegen die Schill-Partei, gegen neofaschistische Provokationen oder die AfD erleben, und natürlich bei Hunderten von Auftritten als Sängerin mit ihren Musikgruppen, zuletzt mit der Kölner Rapgruppe Microphone Mafia.

Mit der Formulierung »Das Haus brennt, und Sie sperren die Feuerwehr aus!« verurteilte sie in einem offenen Brief an den damaligen Finanzminister Olaf Scholz den Entzug der Gemeinnützigkeit für die VVN-BdA. Über 150.000 Menschen unterstützten ihre Petition »Der 8. Mai muss Feiertag werden!«, mit der sie im Frühjahr 2020 die Politik aufforderte, ihren salbungsvollen Worten an Gedenktagen Konsequenzen folgen zu lassen. In diesem Sinne ist auch ihre letzte Videobotschaft zu verstehen, die sie, bereits im Rollstuhl sitzend, anlässlich des 8. Mai 2021 vortrug. Aus gesundheitlichen Gründen war es ihr nicht mehr vergönnt, den Ort ihrer Befreiung Lübz noch einmal persönlich zu besuchen, aber ihre Schilderung jenes Tages im Mai 1945 wird denen, die sie einmal hörten, gewiss noch im Ohr sein.

Über Bejaranos Tod hinaus wird das Andenken an ihre Musik, ihr künstlerisches Schaffen von ihrem Sohn Joram und der Microphone Mafia fortgeführt. Am 18. August gibt es auf der Documenta 15 eine »Hommage an Esther Bejarano« – mit Texten, Videos und Musik. Sie fehlt uns, Esther Bejarano, doch sie wird nicht vergessen werden. Ganz sicher nicht.