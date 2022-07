Stiefkind der Frauenforschung

imago images/UIG Kommunistinnen unter sich: Clara Zetkin (l.) und ihre gute Freundin Rosa Luxemburg

Eine kleine Sensation? Die Spiegel-Edition 2022 über 75 »große Deutsche« bezeichnete Clara Zetkin im Februar als »eine der Wagemutigen und Wegbereiterinnen« und zeichnete sie als eine der Deutschen aus, die die Geschichte des Landes prägten oder bis heute inspirieren. Hat sich nach Jahrzehnten der Ignorierung oder Verleumdung der vor 165 Jahren am 5. Juli 1857 Geborenen etwas in der Bundesrepublik geändert?

Clara Zetkin war Ende des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung, in Deutschland wie in Frankreich. Ihre Thesen zu Frauenarbeit oder Frieden wurden gelesen und diskutiert, ihre Reden in Paris oder Berlin bejubelt. Nach Krieg und Befreiung 1945 geriet sie in Vergessenheit, vor allem in der BRD. Denn bereits in den 50er Jahren veröffentlichte die DDR eine Auswahl von Zetkins Reden und Schriften und betrieb ihr gewidmete Forschung. Allerdings erschien der grundlegende feministische Text »Der Student und das Weib« zuerst in Frankreich (1980), in Deutschland erst 1995.

Auch die erste Zetkin-Biographie nach der Öffnung der Archive im Osten – die ihren Feminismus und ihre antistalinistische Haltung zeigte – stammte nicht von einer deutschen Historikerin, sondern von dem französischen Germanisten Gilbert Badia. Während die 1994 veröffentlichte Biographie in Frankreich auf ein positives Echo stieß, blieb sie in den meisten deutschen Medien weitgehend ignoriert. Es hieß: »Wer interessiert sich noch heute für Clara Zetkin?« (Der Freitag) oder: »Eine eher museale Figur, die anno 1994 kaum noch jemanden interessiert« (Die Zeit). Zetkin sei zudem eine »dezidiert antifeministische Sozialistin« gewesen, behauptete Alice Schwarzer. Als kommunistische Abgeordnete und Alterspräsidentin des letzten Reichstages vor dem Faschismus wurde sie in dem Jahr zudem als unwürdig befunden, einer Straße im Parlaments- und Regierungsviertel in Berlin ihren Namen zu geben. Zetkin blieb ein Stiefkind der Frauenforschung.

Im 21. Jahrhundert scheint sich etwas zu ändern. Vielleicht gab die Herausgabe von ausgewählten Texten sowie der »Kriegsbriefe« (beide Dietz-Verlag, 2021 und 2016) einen Anstoß? Im vergangenen Jahr erschienen zudem gleich zwei neue Zetkin-Biographien. Die freie Autorin Lou Zucker entdeckte die Aktualität der »roten Emanze« und zeigte sich von ihrer feministischen Vision für die ganze Gesellschaft beeindruckt. Der Krimiautor Felix Huby schrieb einen Roman über Zetkin und ihre Söhne – allerdings übernahm er dabei die strittige Behauptung von Zetkins Verbürgerlichung. Und nun die Auszeichnung im Spiegel.

Erleben wir eine Wende in der Zetkin-Rezeption? Es sind erfreuliche Ansätze. Doch bleiben diese eher widersprüchlich und zaghaft. Die meisten großen Mainstreamzeitungen in Deutschland schwiegen die neuen Zetkin-Bücher tot. Zur selben Zeit erfreute sich die Herausgabe von Texten der Kommunistin eines außerordentlichen Echos in Frankreich. Dabei wurden die Modernität von Clara Zetkin und ihr intersektionales Denken hervorgehoben, ihr Kampf um die Anerkennung der Frauenarbeit und gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, um die partnerschaftliche Aufteilung von Haushalt und Kindererziehung, ihr Engagement um Frieden und nicht zuletzt ihre tiefe Freundschaft mit Rosa Luxemburg.

In der BRD tat man sich lange – und tut sich noch heute – schwer, zu einem entkrampften Verhältnis zu Zetkin zu kommen, weil sie eine Kommunistin war und ihr Name für Widerstand steht. In Frankreich scheint man da unbefangener zu sein. Vielleicht, weil es dort eine langjährige Tradition des Widerstands und eine stärkere Identifikation mit Leitbildern von revolutionären Frauen als in Deutschland (auch in der Literatur) gibt, und weil Kommunisten wie selbstverständlich zur politischen Landschaft gehören.