»Ab Tutzing alles im Arsch«

Sven Hoppe/dpa »Auch im internationalen Vergleich ein Trauerspiel« (Gleisarbeiten am Münchner Hauptbahnhof)

Bei der Deutschen Bahn läuft bekanntlich nicht immer alles, wie es müsste. Aber manchmal muss es einfach laufen. Weil im Mittelhessenexpress Richtung Frankfurt sämtliche Toiletten zugesperrt waren und der Zug kurz vor Gießen das übliche außerplanmäßige Päuschen einlegte, machte sich dieser Tage eine Insassin in die Hose. Was die DB »Komfortstörung« nennt, beschrieb die Frau später im Hessischen Rundfunk als »erniedrigende und schreckliche Erfahrung«. Dabei war dies ein vergleichsweise nichtiges Malheur. Am Dienstag abend berichtete »Report Mainz« über einen Brandbrief von Eisenbahnern, in dem der Konzernvorstand schon 2019 vor erheblichen Sicherheitsrisiken im Bahnverkehr gewarnt wurde. Außerdem zitierte das ARD-Magazin aus einem Whats-App-Chat von Lokführern kurz nach dem schweren Bahnunglück von Garmisch-Partenkirchen, bei dem Anfang Juni fünf Menschen verstarben. Einer äußerte: »Ab Tutzing ist alles im Arsch. Also quasi wirklich richtig im Arsch.«

Dass bei der Bahn vieles im Argen liegt, will inzwischen auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erkannt haben, weshalb er die »Generalsanierung« zur »Chefsache« erklärt hat. Darauf sollte man nichts geben. Der zuletzt vom Kabinett beschlossene Bundeshaushaltsplan für 2023 stehe »für ein ›Weiter so‹ in der Verkehrspolitik«, moniert der Verband Allianz pro Schiene. Der Ansatz reiche »nicht einmal, um die Baupreissteigerungen bei der Schieneninfrastruktur aufzufangen«, geschweige denn dafür, die angekündigte Verkehrswende in Angriff zu nehmen. Ihre Prioritäten setzt die Ampel wie gehabt: Für den Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen werden im nächsten Jahr mit 3,86 Milliarden Euro fast doppelt so viele Mittel mobilisiert wie für die Kapazitätserweiterung des Streckennetzes, wofür es zwei Milliarden Euro geben soll.

Auch im internationalen Vergleich ist die deutsche Bahnpolitik ein Trauerspiel. Nach den Ergebnissen einer am Donnerstag von Allianz pro Schiene und der Unternehmensberatung SCI Verkehr präsentierten Analyse belegt die BRD bei den Pro-Kopf-Investitionen in die Schieneninfrastruktur unter zwölf europäischen Staaten nur Rang neun. Während Luxemburg im Vorjahr pro Einwohner 607 Euro aufbrachte und die Schweiz mit ihrem ohnehin famosen Bahnsystem 413 Euro, waren es hierzulande 124 Euro. Zwar sei damit »so viel wie noch nie« in die Bahn gesteckt worden, bemerkte Bündnisgeschäftsführer Dirk Flege vor Pressevertretern in Berlin. Deutliche Steigerungen hätten aber auch die anderen Länder aufzuweisen, womit Deutschland in Europa »immer noch ein Kellerkind« bleibe.

Weniger Geld machten gemäß Auswertung nur noch Frankreich (45 Euro), Spanien (56 Euro) und Italien (103 Euro) locker, während selbst Großbritannien mit seinem großflächig privatisierten Netz 158 Euro pro Kopf an öffentlichen Zuwendungen beisteuerte. Dabei gehe der deutsche Sprung vom viert- auf den drittletzten Platz in Teilen auf einen »Sondereffekt« zurück. Demnach waren die 2021 vom Bund im Zusammenhang mit dem »Klimaschutzprogramm 2030« bereitgestellten Mittel für die DB-Eigenkapitalerhöhung nachträglich auch für 2020 ausgezahlt worden. Angesichts der demnächst wieder auf ein Jahr bemessenen Auszahlung sei für 2022 ein »erneutes Zurückfallen bereits vorprogrammiert«, gab Flege zu bedenken. Das passe weder zu den ambitionierten Zielen des Koalitionsvertrages noch zur weiter steigenden Verkehrsnachfrage. »Immer mehr Unternehmen und Menschen wollen die Bahn nutzen, stoßen aber auf Kapazitätsengpässe, weil die Schieneninfrastruktur unterdimensioniert und unterfinanziert ist.«

Ebenfalls abgeschlagen ist die Bahn in puncto Digitalisierung, wie SCI-Geschäftsführerin Maria Leenen ausführte. So plane der Staatskonzern bis 2030 »kaum nennenswerte Maßnahmen« und verfehle sein selbstgestecktes Ziel deutlich, bis 2035 die kompletten Bundesschienenwege mit dem European Train Control System (ETCS) auszurüsten. Zu spüren bekommen dies aktuell Bahnvielfahrer, welche die DB mit Freigetränken und Rabatten im Bordbistro belohnen will. Bei den Betroffenen sorgt das Angebot indes für Ärger, wie am Mittwoch Focus online schrieb. Das Problem: Oft funktioniert das Scannen der Gutscheine nicht. Dann wird das Freibier richtig teuer.