Auferstehung einer Kommunistin

stock.xchng Betty Rosenfeld: Foto auf dem Meldebogen zur Feststellung der Identität (22.9.1938)

Mit seinem umfangreichen, reich illustrierten und überlegt gestalteten Buch über die aus Stuttgart stammende, in Auschwitz ermordete Krankenschwester Betty Rosenfeld (1907–1942) übertrifft der Historiker Michael Uhl alle herkömmlichen Biografien, und man weiß eigentlich nicht, was man mehr bewundern soll – die Ausdauer, mit der er unzählige Details aus dem Leben seiner Protagonistin zusammengetragen hat, oder sein Vermögen, Bettys Schicksal und das ihrer Familie in die deutsche, die jüdische, die europäische Zeitgeschichte einzubetten. Obwohl er dabei den Spuren hunderter Frauen und Männer folgt, deren Wege sich mit den ihren gekreuzt haben, verliert Uhl doch nie diese tapfere und humorvolle junge Frau aus den Augen, die in einem aufstrebenden bürgerlichen Elternhaus aufgewachsen war, nach Anfängen im deutsch-jüdischen Wanderbund und im Jugendverband der Deutschen Demokratischen Partei zur Kommunistin wurde, im Oktober 1935 nach Palästina emigrierte, sich dort nicht heimisch fühlte und anderthalb Jahre später in Spanien eintraf, wo sie während des Bürgerkriegs in Spitälern der Internationalen Brigaden arbeitete.

1938 lernte Betty den gelernten Kürschner Sally Wittelson aus Leipzig kennen, der in Nazideutschland Kurierdienste für die KPD geleistet und in Spanien im Thälmann-Bataillon gekämpft hatte. Ein knappes Jahr lang lebten die beiden in Frankreich zusammen, zuletzt in einem okzitanischen Dorf, »in dem es mehr Kühe gab als Einwohner«. Alle Bemühungen um Ausreise nach England oder in die USA scheiterten. Im Juni 1939 wurden sie von Gendarmen des Vichy-Regimes als unerwünschte Ausländer festgenommen, getrennt und der Reihe nach in Gurs und Le Vernet (Sally) bzw. in Oloron-Saint-Marie, Rieucros, Brens und Gurs (Betty) interniert. Im Sammellager Drancy, von wo die Deportationszüge in die deutschen Vernichtungslager abgingen, kam es drei Jahre später zum sehnlich erwarteten Wiedersehen. Am 9. September 1942 traf ihr Transport in Auschwitz-Birkenau ein; es gilt als sicher, dass sie sofort nach der Ankunft ins Gas geschickt wurden.

Bettys Vater war schon 1937 in Stuttgart an Leukämie verstorben, ihre Mutter und ihre Tante wurden 1942 in Treblinka, ihre Schwester Lotte in Riga ermordet. Als einzige der Familie Rosenfeld hat Bettys jüngere Schwester Ilse überlebt; ihr war im Sommer 1938 die Flucht in die USA gelungen. Was sie ihren Töchtern Miriam und Teri an Aufzeichnungen, Briefen, Fotos und Erinnerungsstücken hinterlassen hat, bildete den Grundstock für die Nachforschungen des Autors. Dazu kamen Dutzende Interviews mit Zeitzeugen und Archivfunde auf drei Kontinenten sowie Reisen zu allen Stationen von Bettys Lebensweg. Vor lauter Staunen über seine Fähigkeit, Abertausende sperrige oder lückenhafte Informationen zu einer eindringlichen Erzählung zusammenzuführen, darf nicht vergessen werden, dass Uhl mit dem – neben Deutschland – wichtigsten und quellenmäßig am besten erschlossenen Schauplatz, nämlich dem republikanischen Spanien, innig vertraut war: Schon sein grundlegendes Werk über »Das Erbe der internationalen Brigaden in der DDR« (»Mythos Spanien«, 2004) hatte sich durch Sachkenntnis und ideologische Unvoreingenommenheit ausgezeichnet, und es liegt wohl nur an seiner Skepsis gegenüber leidenschaftslosen akademischen Darstellungen, dass er es nun, im Vorwort der Biografie, als »trockenes Buch für hartgesottene Leser« abgetan hat.

Zugute kam ihm vermutlich auch, dass er wie seine Protagonistin in Stuttgart geboren ist und sich offenbar ein Gespür für die verborgene Geschichte der Stadt, ihre rebellischen Bewohner, deren Temperament bewahrt hat. Gerade an jenen Passagen, die den politischen Alltag in der schwäbischen Metropole während der Weimarer Republik und in den ersten Jahren der Naziherrschaft schildern, erweist sich der größte Vorzug dieser inhaltlich ausschweifenden und schwungvoll geschriebenen Biografie: dass Uhl Bettys Leben nicht von seinem tragischen Ende her erzählt; indem er die Frau in ihrem Glücksverlangen ernst nimmt, lässt er nicht nur sie, ihre Angehörigen und Gefährten, sondern auch die Sache, für die sie gekämpft hat, auferstehen.

Diese Beobachtung deutet schon an, worin das Wagnis des Buches liegt: Uhl bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen Fakten und Fiktionen und findet nichts dabei, sich in Betty oder ihre Schwestern ­hineinzuversetzen. Er riskiert es also, ihre Gefühle in diesem oder jenem Moment ­wiederzugeben oder das Geschehen zu ­kommentieren. Manchmal geht das schief; das klingt dann, als hätte er bei Anne Weber oder Hedwig Courths-Mahler ­Anleihen genommen: »Bettys Herz bebte«, »Wie stand es nun mit der Religion? Eine gute Frage«, »Eheschließungen machten die Runde«. Fast bin ich geneigt, Kritik an solchen und anderen Phrasen als Beckmesserei aufzufassen, zumal kein Anlass besteht, an Uhls Beteuerung zu zweifeln, dass »sämtliche Details, selbst Farbangaben von Pullovern, auf dokumentierten Tatsachen basieren«.

Von den vielen Aufrechten, die der Autor in seinem Buch lebendig werden lässt, will ich den Schuhmacher Sepp Dieringer und seine Frau Emma Brügel, eine Hauswirtschaftslehrerin, nennen. Sie waren Freunde, Genossen und Nachbarn der Rosenfeld-Schwestern, versteckten Bettys Mutter und Tante bei sich zu Hause und wurden im Hotel Silber, der Stuttgarter Gestapozentrale, verhört und gefoltert. Die hochschwangere Emma verlor in der Zelle ihr Kind. Den Antrag auf Haftentschädigung mussten sie und ihr Mann nach der Befreiung 1945 aus Mangel an Beweisen zurückziehen. Sie waren die einzigen Menschen in Stuttgart, schreibt Uhl, mit denen Ilse bis zum Schluss befreundet blieb. Florian, der Sohn des Ehepaars Dieringer, sei für ihn der wichtigste lokale Interviewpartner gewesen. Er lebe weiterhin in dem Haus, das einmal den Rosenfelds gehört habe. Als Werkstatt für Schuheinlagen und orthopädische Schuhe wird der von seinem Vater gegründete Betrieb mittlerweile in der dritten Generation geführt. Am liebsten würde ich mich jetzt, nach der Lektüre dieser spektakulären Biografie, nach Stuttgart aufmachen, und sei’s nur, um mir dort Einlagen anfertigen zu lassen.