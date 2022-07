Nachschlag: Kunterbunte Kirche

Brendan McDermid/REUTERS Buntes Herz im braunen Matsch: Queer sein in der katholischen Kirche

Heiko und Marius lernten sich im katholischen Priesterseminar kennen. Bei der Vorstellungsrunde der Priesterausbildung müssen sich die Kandidaten in einer Reihe der Größe nach aufstellen. Der größte Mann, Marius, springt Heiko direkt ins Auge – so zumindest erzählt es die Doku bei Tagesschau 24. Beim Ort der Brotvermehrung (?) am Nordufer des Sees Genezareth in Galiläa passiert dann der heilige Moment, ein erster Kuss. Nach ihrem Outing vier Jahre später müssen sie gehen.

Als Rainbowwashing bezeichnet man Marketing von Unternehmen im Pride Month Juni. Alles wird in leuchtenden Regenbogenfarben verpackt, ein Diversity-Stempel aufgedrückt. Natürlich für die Profitsteigerung, nicht, um die LGBTI-Community zu unterstützen.

Nun schmückt sich auch das von Skandalen gebeutelte Unternehmen katholische Kirche: Beim 102. Katholikentag waren Heiko und Marius mit ihrer Regenbogen-Gruppe integraler Bestandteil des katholischen Großereignisses. (ae)