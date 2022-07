Rotlicht: DITIB

Thilo Schmuelgen/REUTERS Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei der Eröffnung der DITIB-Zentralmoschee in Köln (29.9.2018)

Am Ende bekam die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, besser bekannt unter der türkischen Abkürzung DITIB, recht. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof entschied im Juni, dass die Aussetzung des bekenntnisorientierten Islamunterrichts in Hessen rechtswidrig gewesen sei. Wiesbaden sei nicht befugt gewesen, den Unterricht zum Ende des Schuljahrs 2019/2020 einzustellen, DITIB habe weiter Anspruch auf die Erteilung des Unterrichts, da der Einrichtungsbescheid von 2012 nie »zurückgenommen, wiederrufen oder aufgehoben« worden sei. So kündigte CDU-Kultusminister Alexander Lorz am vergangenen Mittwoch an, dass die Kooperation mit DITIB nun wieder aufgenommen wird.

Was war passiert? Seit Jahren sorgt die 1984 in Köln gegründete, größte sunnitisch-islamische Organisation des Landes, die aus fast 1.000 Vereinen besteht, die nicht selten nach Kriegsverbrechern wie Sultan Selim I. – verantwortlich für das größte Massaker an der Minderheit der Aleviten im Osmanischen Reich – benannt sind, für Negativschlagzeilen. Mal ruft die Organisation zu Protesten gegen die Einstufung der Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg als »Völkermord« auf, ein anderes Mal beten ihre Imame im Krieg Ankaras gegen die Kurden die »Eroberungssure« des Koran – so geschehen bei der Besatzung Afrins 2018. Die Verherrlichung des Krieges scheint in den Vereinsräumen Usus zu sein; 2018 tauchten mehrere Videos auf, in denen Kinder im Vorschulalter in Uniformen und mit türkischen Fahnen Kriegsszenen nachgespielt hatten.

Die Kooperation deutscher Behörden mit DITIB ging dessenungeachtet weiter, mehr noch, der deutsche Staat wurde über die Jahre zum Erfüllungsgehilfen der Türkei und schickte alevitische Kinder, die keine Muslime sind, an Schulen in den DITIB-Islamunterricht. Zwecks Assimilation beharrt die Türkei darauf, dass diese religiöse Minderheit muslimisch sei. Empört reagierte die deutsche Politik allerdings, als vor einigen Jahren bekannt wurde, dass DITIB-Funktionäre die islamistische Gülen-Sekte ausspionierten. Sie wird in der BRD hofiert, Ankara wirft ihr vor, für den Putschversuch 2016 verantwortlich gewesen zu sein. Als der Druck hierzulande immer stärker wurde, räumte der ehemalige DITIB-Generalsekretär Bekir Alboga die Spionage ein, es habe sich um eine »Panne« gehandelt.

Plötzlich wurde der Einfluss der Türkei moniert: Hessen gab deshalb 2019 ein Gutachten in Auftrag, das zu der »überraschenden« Erkenntnis kam, dass ausgerechnet die DITIB, die von der dem türkischen Präsidenten unterstellten Religionsbehörde Diyanet kontrolliert wird, nicht »hinreichend unabhängig« von Ankara sei. Dabei ist schon immer bekannt gewesen, dass so gut wie alle DITIB-Imame in der Türkei ausgebildet und vom türkischen Staat bezahlt werden. Am Einfluss der Diyanet, die unter anderem mit Rechtsgutachten auffiel, die besagen, dass es ganz normal sei, wenn ein Vater beim Anblick seiner Tochter »Lust empfindet«, hat sich bis heute nichts geändert.

Während DITIB zur Zeit im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, sollten auch die anderen türkisch-nationalistischen Organisationen wie die Union Internationaler Demokraten, die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs, der Wirtschaftsverband Müsiad, die Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa und die Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Deutschland nicht vergessen werden. Doch bei aller Kritik muss man aufpassen, nicht rechten Politikern wie Andreas Scheuer (CSU) das Wort zu reden. Sie sehen sich nach jedem ­DITIB-Skandal in ihren rassistischen Ansichten bestätigt und rufen dazu auf, das »aufgeklärte Europa« müsse »seinen eigenen Islam kultivieren«.