Uns fröstelt

imago images / Future Image Mitte weg: Helene Hegemann

Der Bruch eines Beines macht blitzartig Jahre schmerzfreien Gehens vergessen. Als wäre widerlegt, dass es Wohlbefinden überhaupt geben kann. Momente der Übersteuerung, der positiven wie negativen, gehören zur materiellen Welt. Steigt aus dieser Kunst auf, dann wundern wir uns plötzlich. Wir fürchten und ekeln uns bei Körperhorror wie dem von Bret Easton Ellis (»Unter Null« und vor allem »American Psycho« sind die Nachschlagemeisterwerke von jenem für diesen) und fürchten und wundern uns bei Bürokratiehorror wie dem von Franz Kafka. Immer fürchten wir uns, wenn uns vorgespielt wird, dass wir uns in der Kultur unbehaglicher fühlen sollten, als wir es mit einem Buch auf dem Schoß gerade tun. Dieser Effekt ist der Grund, einem Autor wie Kafka Magie nachzusagen, dabei können die Verfahren Kafkas mimetischer nicht sein. Sich im Verhältnis zur Menschengemeinde wie ein Krabbeltier zu fühlen ist schließlich State of Mind der vielen. An einem hirnrissigen Gerichtsprozess fürs Leben zu scheitern ist an sich vielleicht absurd, aber so weltnah, dass es keine poetische Dazuerfindung des Schriftstellers braucht, nur ein Vergrößerungsglas, das dieser auf die Welt hält. Patrick Bateman: Ein Banker labert liberalen Oberflächenschmutz und massakriert nebenbei Kontrahenten, Frauen, Obdachlose? Es liest sich alles in der Tagespresse.

Helene Hegemann kennen wir daher, dass sie in der Grundschule einem Berliner Junkie-DJ den Blog geklaut und in die Buchdeckel ihres Debütromans »Axolotl Roadkill« (2010) getan hat. Das mag den juristischen Rahmen, den zum Schutz geistigen Eigentums beispielsweise, übertreten haben. Was die Gesetze des Realismus angeht, hat Hegemann noch nie auch nur einen Zeh über deren Grenzen hinausgesetzt. Neulich auch mit ihrem ersten Kurzgeschichtenband »Schlachtensee« nicht.

Belegen tut sie es sich selbst in einer der vielen metaessayistischen Passagen zu Beginn von »Himmel«, in der Mitte des Bandes: »Und wenn Sie alles, was jetzt kommt, für einen willkürlichen inneren Monolog halten, wenn Sie wünschten, das wäre ein wenig linearer, wenn Sie das als ungeregelte Aneinanderreihung von Fehlwahrnehmungen aburteilen, statt zu akzeptieren, dass es sich um eine Geschichte handelt, dann wissen Sie nicht, was Leben ist, und dann wissen Sie nicht, dass man das Leben abtötet, sobald man es in ein Schema aus drei Akten presst (…).« Der Satz geht noch eine halbe Seite weiter, aber ich töte ihn hier mal ab. Es ist klar, wie hier autopoetologisch der Zaubertrick enthüllt wird: Die Legitimation von Hegemanns Lust am Fließenlassen einzeln starker, aneinandergereiht sich aufhebender Extremsituationen ist ein Versuch der Nachahmung. »Schlachtensee« ist der realistische Einblick in den Kopf des paranoiden Hufeisentheoretikers: überall Extremes, die Mitte weg. Hier mal ein Hakenkreuz, da ein suizidaler Spätpunk, Upper-Class-Marx-Kennerinnen, viele surfen gern und philosophieren aneinander vorbei. Uns fröstelt nachher, weil uns Gewalt, Krankheit und Vergewaltigung so einlullen und sedieren. Als würde durch Schockgewöhnung das Wohlbefinden restauriert.

Handlungsbögen sind zwar erkennbar: in einzelnen Storys wie »Sex und Macht« (2018 im feministischen Sammelband »Sagte sie. 17 Erzählungen über Sex und Macht« unter dem durch Spannungskill entspannten Titel »The Day I Fucked Her Husband at the Lake« erstveröffentlicht) oder »Schwarzach, St. Veit« recht simpel nachvollziehbar. Die supermodelnde Weltbürgerin aus letzterer Erzählung, die auf Heimreise in die österreichische Provinz am Weihnachtsmorgen auf einem Bahnhof kollabiert, taucht in der Folgeerzählung als Adorno zitierende und Flüche speiende Obdachlose wieder auf. Andernorts (auch geographisch gemeint) schreit sie beim lesbischen Balkonsex das nächtliche Kairo zusammen. Ironie aus dem Halbfeld, realistische Widerspiegelung des Austauschs von Politik durch Performance: »Sie schreien eine Diktatur zusammen. Sie schreien vor Wonne ein ganzes Land zusammen, zumindest die Straße vor dem Hotel, auf der sie keine kurzen Hosen tragen dürfen.«

Helene Hegemanns »Schlachtensee« ist extremistisch aus Panik vor der großen Langeweile und dabei allzu alltäglich. In der Story »Надрыв« heißt es: »Irgendeine Transe stand in Flammen, weil sie besoffen in den Kerzenständer gefallen war, es gab Langweiligeres.« Nein, gab es noch nie.