Verflixt und verstrickt

DEFA Stiftung / Horst Blümel »Seht ihr euch noch?« »Nur am Telefon.« – Dieter Wien und Monika Gabriel in »Wir lassen uns scheiden«

Dass die Defa-Regisseurin In­grid Reschke heute fast nur Kinoenthusiasten bekannt ist, besagt schon viel. Sie hat nur vier Filme fertigstellen können, »Wir lassen uns scheiden« (1967) mit der Defa-Gruppe »Johannisthal« war ihr erster Film für Erwachsene. Lange hat man darauf warten müssen – seit kurzem ist er auf DVD erhältlich und damit nach »Der Weihnachtsmann heißt Willy« (1969) und »Kennen Sie Urban?« (1971) wieder einem breiten Publikum zugänglich.

Das Phänomen Reschke kann man nicht leicht beschreiben. Sie lässt sich nur an den Großen der Branche messen, aber von keinem herleiten, da sie in kurzer Zeit einen ganz eigenen Stil entwickelt hatte. Sie war intellektuell, feministisch und der Poesie ebenso ergeben wie der kommunistischen Utopie. Sie war Irmtraud Morgners Schwester im Geiste, durchaus verwandt mit Ronald Schernikau und um einige Ecken auch mit Peter Hacks. Ihr Entwurf der DDR, also der Welt, ist kein kleinbürgerlicher und verzweifelter, sondern großzügig, international, heiter und voller Lebenslust. Bei ihr trotzen starke und schöne Frauen den Widrigkeiten ihres Daseins. Sie sind berufstätig und verdienen genug. Sie lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen und von keinem Mann einschüchtern.

In allen Filmen Reschkes stehen Kinder oder Jugendliche im Mittelpunkt, für die sie offenbar besonderes Verständnis hatte. Es fehlt nicht an traurigen oder sogar tragischen Akzenten, ohne die keine gute Komödie funktioniert. Hier geht es um den zehnjährigen Manni, dessen Eltern sich nicht mehr vertragen, dauernd streiten, nicht zuletzt um seine »richtige« Erziehung. Schließlich verlässt der Vater (Dieter Wien) türknallend die gemeinsame Wohnung, verliebt sich neu, während seine Frau (Monika ­Gabriel) einen attraktiven Verehrer (Reiner Schöne) findet. Verflixt verstrickt spitzt sich der Konflikt zu, schon steht das Wort »Scheidung« im Raum, doch Papas Anwalt ist im Urlaub, und zwar lange genug, dass es allmählich zu hilfreichen Einsichten aller Beteiligten kommen kann.

Zuvor macht sich Manni die Trennung der Eltern arglistig zunutze, um eigene Interessen (mehr Taschengeld, mehr Freizeit, ein Fahrrad) durchzusetzen. Und verfällt in seinem Kummer dem Nikotin wie sein Freund, das Scheidungskind Mücke, der schon qualmt wie ein Schlot, weil er seinen Vater nur noch einmal im Monat sieht. Er teilt seine Erfahrungen mit Manni: »Mit Krach fängt’s an«, sagt er ebenso deprimiert wie altklug. »Beim dritten Krach ist’s aus.«

Schließlich vermasselt Manni aus Trotz beinahe das Happyend, aber er darf dann doch das gutgelaunte Schlusswort sprechen: »Wir haben uns alle positiv entwickelt. Sagt Opa.«

Die Kinderdarsteller, allen voran Martin Grunert als Manni, sind einfach hinreißend und stehlen den Erwachsenen die Schau, wie Dieter Wien im Interview (als Extra auf der DVD) zu Recht bemerkt. Das ist keinesfalls so selbstverständlich, wie er meint, aber Ingrid Reschke hat in ihren Kinderfilmen bewiesen, wie gut sie sogar mit unter Sechsjährigen arbeiten konnte. Die übrigen Schauspieler überzeugen in ihren typisierten Rollen, der alte Gerhard Bienert als Großvater beeindruckt mit seiner Souveränität. Eine komische Opernszene (»Lohengrin«) wird von Martin Hellberg als herumbrüllendem Regisseur bestritten.

Die Dialoge (nach einem Szenario von Rudi Strahl) erinnern oft an Comedy­sketche (»Mein Mann ist mir weggelaufen.« – »Sie kochen wohl nicht gut?« Oder: »Seht ihr euch noch?« – »Nur am Telefon«). Sie unterstreichen den insgesamt lakonischen Kommunikationsstil, bei dem Blicke, Gesten und Körperhaltungen oft mehr ausdrücken als Worte (bis hin zu einer Pantomime zwischen den Eltern in zwei haltenden S-Bahnen am Ostkreuz).

Die Handlung beginnt am Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain, womit angedeutet wird, dass es hier trotz aller Zeitbezüge nicht um hochnotpeinlichen Realismus geht. Ingrid Reschke hat so auf ihre Art die phantasievolle Konzeption der verbotenen Defa-Produktion »Fräulein Schmetterling« (1966) aufgegriffen.

Mit dem Auto, sogar mit einem Cabrio, fährt man durch das Ostberlin der 60er Jahre, bei Tag und bei Nacht, vorbei an Lichtreklamen, einem beleuchteten Springbrunnen, dem »Hotel Unter den Linden«. Man sieht großartige Szenen der Stadt, in Totalvision gedreht, als Panorama von oben, nämlich vom damals erst halbfertigen Fernsehturm (Kamera: Helmut Grewald). Dazu malerische Schauplätze wie das Kloster Chorin und Schloss Rheinsberg, wo sich die Paare treffen und miteinander flirten. Das alles ist eigentlich zu schade für kleine Bildschirme.

Doch im Grunde verhandelt der Film spielerisch den Widerspruch zwischen omnipotenter kindlicher Anarchie und einem durchreglementierten und normierten Erwachsenenleben. Beide Elternteile scheitern jeweils bei dem Versuch, ihren Sohn zu bändigen. Nur gemeinsam wird ihnen das möglicherweise gelingen – indem sie das Kindlich-Unfertige, das in ihnen selbst noch steckt, nicht bekämpfen, sondern akzeptieren.