»Die sollen gerne ins Wasser geschmissen werden«

Das Hamburger Kolonialdenkmal von Hermann von Wissmann, dem Gouverneur in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika, wurde 1968 gestürzt. Gemeinsam mit der Künstlerin Hannimari Jokinen und der Historikerin Flower Manase beschäftigen Sie sich in dem Buch »Stand und Fall« mit dieser Aktion. Warum sollte man sich heute für Denkmäler interessieren, die gar nicht mehr stehen?

Denkmäler sind für sich genommen oft uninteressant. Wenn man sie aber zu »lesen« versteht, erfährt man viel über die Zeit, in der sie errichtet wurden. Außerdem kann man daran, wie in den Jahrzehnten nach der Errichtung mit ihnen umgegangen wurde, das damalige Geschichtsbewusstsein nachvollziehen. Was koloniale Denkmäler angeht, ist der spannendste Bruch der Wandel vom kolonialen zum postkolonialen Zeitalter. Wenn man gräbt, in Archive geht und nachforscht, dann erzählen die Denkmäler Geschichten.

Die Wissmann-Statue wurde 1968 von Studierenden gestürzt. War diese Aktion einmalig, oder gab es weitere Stürze dieser Art in Deutschland?

Es gab weitere. Aber wenn wir unseren Fokus auf Deutschland richten, ist dies das bekannteste Beispiel für einen ikonoklastischen Fall. 1978 haben linke Studenten des Kommunistischen Bundes Westdeutschland den bronzenen Adler des Kolonialkriegerdenkmals in Göttingen gestohlen. Der Adler sollte dann versteigert und der Gewinn für die simbabwische Befreiungsbewegung verwendet werden. Es ist aber dazu nicht gekommen, statt dessen ist der bronzene Adler zersägt worden.

Es gibt übrigens noch ein weiteres Wissmann-Denkmal in Bad Lauterberg, das bis heute erhalten ist. Davor ist eine Tafel mit einem Text eines Laienhistorikers aufgestellt worden, der inhaltlich vor Fehlern nur so strotzt. Das ist ein hilfloser Versuch, dieses Denkmal zu retten, das als Symbol weißer Herrschaft nicht mehr zu retten ist.

Bei Stürzen kolonialer Denkmäler denkt man heute an Bewegungen wie »Rhodes Must Fall« in Südafrika oder »Black Lives Matter« in den USA und Großbritannien. Welche Parallelen sehen Sie im Vergleich zum historischen Sturz der Wissmann-Statue?

Sie alle verbindet, dass seinerzeit Denkmäler errichtet wurden, deren Sinnstiftung heute passé ist. Wenn es schlecht läuft, wird ein Denkmal gar nicht beachtet und setzt Moos an. Wenn es gut läuft, reiben sich die nachfolgenden Generationen daran und stoßen auf ein überkommenes Weltbild. Und dann knallt es.

Wenn wir an die Denkmäler der Südstaatengeneräle in den USA oder die Sklavenhändlerdenkmäler in Großbritannien denken, ist es folgerichtig, wenn sie vom Sockel geholt werden. Die sollen gerne ins Wasser geschmissen werden, aber dann bitte wieder rausholen und ab ins Museum. Das sind wunderbare Objekte, an denen Geschichte greifbar wird.

Können Sie die Kritik an Denkmalstürzen nachvollziehen?

Die Gegner sagen oft, dass damit Geschichte ausgelöscht würde. Das kann man aber nicht, indem man ein Denkmal vom Sockel holt. Unlängst hat der britische Historiker Richard J. Evans den Bildersturm der »Black Lives Matter«-Bewegung verteidigt. Es handele sich nicht um Geschichte, sondern um eine spezifische Erinnerung, die fragwürdig geworden ist.

Wie geht man dann aber mit der 30 Meter hohen Bismarck-Statue am Hamburger Hafen um, die ja auch ein koloniales Denkmal ist? Die passt in kein Museum.

Da müsste man ganz anders herangehen. Man könnte es sprengen, aber das wird wahrscheinlich politisch nicht durchsetzbar sein. Oder man greift mit künstlerischen Mitteln ein, die diesen Klotz zu einer Art Gegendenkmal umwandeln. Aber so unmöglich erscheint eine vollständige Demontage auch nicht, wenn man an die Abtragung der Denkmäler im Osten Deutschlands nach dem Mauerfall denkt. Das Lenin-Denkmal in Berlin-Friedrichshain war auch so ein riesiges Monument, und das hat man zersägt. Dass der Hamburger Senat das Bismarck-Denkmal einfach nur saniert hat, ist grotesk.