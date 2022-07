Sommer, Sonne, erwerbslos

elix Kästle/dpa Das dürften nicht alle so vorbehaltlos sehen: Ferien bedeuten für Vertretungslehrkräfte zunächst einmal zusätzliche Kosten

Es gibt solche und solche Lehrkräfte in Baden-Württemberg: Die einen fleht die Landesregierung an, wegen des grassierenden Pädagogenmangels mehr und länger zu arbeiten. Die anderen landen zum Start der Ferien in drei Wochen in der Erwerbslosigkeit. »Willkommen in The Länd«, einem der reichsten Bundesländer Deutschlands. Dafür, ein paar tausend befristet angestellte Lehrerinnen und Lehrer über die Sommerpause hinweg im Schuldienst zu halten, reicht das Geld allerdings nicht. 15 Millionen Euro, die das laut Kultusministerium kosten würde, sind anderswo offenbar besser angelegt. Allein die neue Imagekampagne für das Land verschlingt 21 Millionen Euro.

Von vorne: In der Vorwoche hatten sich Kultusministerin Theresa Schopper und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Bündnis 90/Die Grünen) in einer Art Bettelbrief an die Lehrkräfte des Landes gewandt. »Bitte überlegen Sie sich doch, ob Sie nicht im kommenden Schuljahr eine, zwei oder vielleicht sogar drei zusätzliche Stunden unterrichten können«, heißt es darin. Und weiter: »Oder ob Sie Ihren anstehenden Ruhestand noch etwas hinausschieben und uns als Pensionärin oder Pensionär unterstützen können.« Vorangegangen war der gescheiterte Versuch der Koalition aus Grünen und CDU, die Mindestarbeitszeit für Beamte in Teilzeit zwangsweise zu erhöhen. Das Manöver hätte nach Prüfung des Ministeriums nicht den zunächst behaupteten Zugewinn von 1.000, sondern bloß von 80 bis 120 Deputaten (Stundenzahl von Lehrkräften) gebracht oder wohl etliche Betroffene dazu veranlasst, ihren Beruf aufzugeben, wie etwa der Verband Bildung und Erziehung (VBE) monierte. Also ließ die Regierung den Plan fallen und probiert es jetzt auf die sanfte Tour.

Hintergrund des Aktionismus sind drastische Engpässe in der Unterrichtsversorgung, die sich infolge der Pandemie und neuerdings mit der Beschulung ukrainischer Flüchtlingskinder zu einem historisch nie dagewesenen Lehrermangel ausgewachsen haben. Wie praktisch – überall in der BRD begegnen die Schulen der Not mit der Einstellung von Quer- und Seiteneinsteigern mit eingeschränkter pädagogischer Qualifikation oder damit, bestehendes Personal zu Mehrarbeit zu bewegen beziehungsweise zu nötigen.

Dennoch werden vornehmlich sogenannte Vertretungskräfte vielerorts seit Jahren vor Beginn der Sommerferien außer Dienst gestellt, um sie anschließend gleich wieder und abermals nur auf Zeit zu reaktivieren. Im Jahr 2021 war das Phänomen nach einer Auswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) am verbreitetsten in Baden-Württemberg, gefolgt von Hamburg, Bayern und Niedersachsen.

Aktuell sind im Ländle nach Ministeriumsangaben mit rund 4.000 Menschen so viele betroffen wie nie zuvor. Davon entfällt etwa die Hälfte auf die sogenannte Kranheitsvertretungsreserve, eine Art Löcherstopfkommando auf Abruf. Obwohl die Lücken von Jahr zu Jahr größer werden, hat die Regierung den Pool laut oppositioneller SPD nicht ausgeweitet. Damit spart sich das Land immerhin das Papier für noch mehr Kündigungen. Die Begleitkosten der Sommerferienerwerbslosigkeit für die Allgemeinheit werden hingegen bloß vom Landeshaushalt auf die Arbeitslosenversicherung umgeschichtet, während die verborgenen Verluste erst im neuen Schuljahr durchschlagen. Nicht wenige der Geschassten dürften dann in andere Bundesländern abgewandert sein, wo ebenfalls Notstand herrscht.

Eine andere Folge dieser Politik: Seit langem rückt von den Hochschulen viel zu wenig Nachwuchs nach. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell verwies am Sonntag in seinem Blog »Aktuelle Sozialpolitik« auf einen Fall, bei dem ein Lehrer über einen Zeitraum von neuneinhalb Jahren in diversen Schulen 22 Befristungen durchlaufen hat. Die passenden Worte dazu hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) schon 2019. »Das halte ich für eine Riesensauerei und übrigens auch für dumm«, sagte er damals und verlangte, »dass die Länder damit grundsätzlich aufhören«. Von wegen. Gemäß BA-Statistik werden in der ganzen Republik Lehrkräfte zum Sommerurlaub aufs Amt geschickt, mal mehr mal weniger.