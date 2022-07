»Dann ist es vorbei mit der Sicherheit«

Peter Endig dpa/lsn Am vergangenen Wochenende setzen Antifaschisten in Taucha ein Zeichen gegen rechts

Das antifaschistische Netzwerk »Leipzig nimmt Platz« demonstrierte am Sonnabend in der sächsischen Kleinstadt Taucha, nordöstlich von Leipzig. Was war der Anlass?

Vor zwei Wochen wurde dort ein 14jähriger Jugendlicher überfallen, der in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni unterwegs war. Nach eigenen Angaben hatte er vor, ein linkes Graffito zu sprühen. Drei Rechte beobachteten, verfolgten und stellten ihn. Die zwei Männer und eine Frau sollen ihn gezwungen haben, sich bis auf die Unterhose auszuziehen und ihn im Anschluss stundenlang beleidigt und geschlagen haben. Bedroht wurde auch der Vorsitzende des Vereins »Solidarische Alternativen für Taucha«. Sticker mit seinem Namen tauchten auf, sein Fahrrad wurde demoliert, er erhielt nächtliche Drohanrufe. Bei einem anderen Verein wurde bereits mehrfach die Scheibe eingeschlagen.

Wie setzt sich Ihrer Kenntnis nach die rechte Szene in der Kleinstadt zusammen?

In Taucha ist ein Kampfsportverein aktiv, der wiederum zum Umfeld des »Imperium Fight Teams« von Neonazi Benjamin Brinsa gehört. Mit Kampfnamen heißt er »The Hooligan«, ist bekennender Rechtsextremist und einer der Akteure der Fanszene von Lok Leipzig. Zwar wirkt der Kampfsportverein zunächst unpolitisch, dort wird aber seit Jahren versucht, Jugendliche zu beeinflussen. Überkommene Männlichkeitsrollenbilder und Rituale werden vermittelt. Ein Warnsignal ist, dass selbst die Polizei auf die Notwendigkeit verweist, dagegen etwas zu unternehmen, da es in der Vergangenheit immer wieder zu rechten Übergriffen gekommen sei. Die Zivilgesellschaft und die Stadtverwaltung müssen dem etwas entgegensetzen, damit die Situation nicht kippt. Hat sich erst einmal eine rechte Hegemonie im Ort etabliert, ist es vorbei mit der Sicherheit. Der im Juni wiedergewählte parteilose Bürgermeister Tobias Meier muss sich damit beschäftigen. SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und FDP sollten ihn dabei unterstützen.

Wie reagierte die Bevölkerung in Taucha auf Ihre Demo gegen die rechten Übergriffe?

Bis zu 250 Leute folgten trotz des heißen Wetters unserem spontanen Aufruf. Die Bevölkerung ist teilweise noch eher indifferent. Viele vertreten die Meinung: »Wir sind nicht links und nicht rechts und wollen keine Krawalle.« Offenbar fällt es einigen aus der Mehrheitsgesellschaft leicht, über Sticker mit Drohungen im öffentlichen Raum hinwegzusehen, solange die sich gegen vermeintliche Alternative oder Menschen mit Migrationshintergrund richten. Viele scheinen das Problem erst dann zu sehen, wenn Rechte offen mit Hakenkreuzen posieren. Aber es gab auch gute Reaktionen. Laut Lokalpresse soll ein Polizist versucht haben, einen Aufkleber der Neonazipartei »III. Weg« zu entfernen.

Auch in Leipzig-Stötteritz soll es zu vergleichbaren Zwischenfällen gekommen sein. Fühlen sich die Rechten in Leipzig und im Umland zu wohl?

Wir nehmen wahr, dass es immer wieder zu Propagandadelikten und Schmierereien mit rechtsextremem Hintergrund kommt. Dahinter steht unter anderem die Splittergruppe »Vereinigte Nationalisten Leipzig«, die auch Verbindungen nach Taucha haben soll. Im Leipziger Stadtteil Stötteritz wurde vor ein paar Wochen ein Paar nachts überfallen, ein junger Mann dabei verletzt. Auch in der vermeintlichen »roten Hochburg« Leipzig gibt es Rechtsextremismus. Wir müssen den Anfängen wehren, damit sich das nicht weiter ausbreitet.

Gibt es politische Versäumnisse seitens der Regierenden?

Die Polizei geht mit Linken und rechten Demonstrationen vollkommen unterschiedlich um. Mit Rechtsextremen durchsetzte Demos in Pandemiezeiten begleitete sie eher zögerlich, während sie bei linken Versammlungen grundsätzlich Gefahr wittert und starke Einschränkungen erlässt. Das kann das Problem verfestigen.

In Leipzig gibt es seit 2009 das Bündnis »Leipzig nimmt Platz« und eine sehr aktive Antifaszene. Wieso kommt es dennoch zu solchen rechten Übergriffen?

In Leipzig gibt es keine Hegemonie von Rechten, wohl aber völkisches und rassistisches Gedankengut, so wie überall in der Republik. Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir in einer weltoffenen Stadt leben.