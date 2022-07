Nachschlag: Nicht so leicht, wie es aussieht

Max Kohr/ZDF/dpa Wie ist der Weg in den Olymp?

Frage an Chuck Norris: Wie viele Quizshows gibt es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland? Antwort: alle. Schwieriger wird es, wenn man wissen will, wer sich nur all diese Quizfragen ausdenkt. Eine KI? Am Samstag abend lief im ZDF der »Quiz-Champion«, in Thomas-Gottschalk-mäßiger Länge und – man kann es verraten – ohne glücklichen Gewinner. Der produzierenden Riverside-Entertainment (»Beste Unterhaltung und größte Emotionen für jeden Screen«) ist für diesen Abend ein Quotenhit gelungen: 17,1 Prozent Marktanteil, geschlagen nur von »Tagesschau« (22,1 Prozent) und »Donna Leon: Stille Wasser« (22,2 Prozent). Spannender als die Wiederholung einer Folge aus der endlichen Reihe der Venedig-Krimis war das Quiz allemal. Nur meine Lieblingsfrage wurde wieder nicht gestellt: »Wie hieß Helmut Kohl mit Vornamen?« Ist nicht so leicht, wie es aussieht. (mis)