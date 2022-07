Sexismus im Politbetrieb

KIMIMASA MAYAMA/EPA/dpa Der Tokioter Abgeordneten Ayaka Shiomura (l.) wurden sexistische Beschimpfungen an den Kopf geworfen, als sie für reproduktive Rechte eintrat (Tokio, 24.6.2014)

Als »Schicksalswahl« wird die für den 10. Juli in Japan geplante Oberhauswahl mitunter bezeichnet – jeweils die Hälfte der Abgeordneten des Hauses wird alternierend alle drei Jahre neu bestimmt. Grund dafür sind die Pläne der Rechten, mit einer Zweidrittelmehrheit Hand an die Friedensverfassung zu legen. Die Hoffnung von Pazifisten liegt nun verstärkt auf den Frauen unter den »Mitte-links«-Kandidaten. So hofft die linksliberale Tageszeitung Nikkan Gendai in ihrer Ausgabe vom vergangenen Sonnabend auf einen »Wirbelsturm der Madonnas«, der verhindern solle, dass die rechten Kräfte im Oberhaus die für eine Verfassungsänderung nötige Zweidrittelmehrheit erreichen.

Tatsächlich sind diesmal so viele Kandidatinnen aufgestellt worden wie nie zuvor: 181, das entspricht 33 Prozent aller Kandidierenden. Für das konservative Japan sind das extrem hohe Zahlen, wenn man bedenkt, dass im höher dotierten Unterhaus nur knapp zehn Prozent der Abgeordneten weiblich sind. Damit belegt Japan unter 188 Ländern lediglich den 165. Rang.

Bis zu den Unterhauswahlen 2009 stieg die Frauenquote im Parlament stetig an, bevor sie zu stagnieren begann. Viele Japaner glauben nach wie vor, dass Frauen an den Herd gehörten und sie das hohe Arbeitspensum einer Politikerin von den familiären Pflichten abhielte. Außerdem durchzieht ein subtiler Sexismus die Gesellschaft, der auch vor der Politik nicht haltmacht.

Exemplarisch steht der Fall von Ayaka Shiomura 2014. Die damalige Abgeordnete des Parlaments von Tokio sprach in einer Plenarsitzung über die Notwendigkeit, Frauen mit Kindern besser zu unterstützen, um die Geburtenrate zu steigern, als ihr ein Kollege von der liberaldemokratischen Regierungspartei LDP zurief: »Du solltest selber heiraten.« Andere Zwischenrufe von Männern folgten.

Untersuchungen ergaben, dass der Vorfall nur die Spitze des Eisbergs darstellte. Sexistische Bemerkungen von Politikern sind eher Regel als Ausnahme. Anfang Juni berichtete Nikkan Gendai von einem Parlamentarier der rechten Japanischen Innovationspartei, der eine Kandidatin mit den Worten vorstellte: »Wenn man die Schönheit ihres Gesichts als Maßstab nehmen würde, wäre sie die Nummer eins.« Vor allem in lokalen und regionalen Parlamenten scheinen weibliche Abgeordnete in rechten Parteien bloß die Rolle eines Anhängsels der Männerriege zu spielen. Bezeichnend auch, dass die Parteien gerne Japanerinnen rekrutieren, die durchs Fernsehen oder den Sport bekannt geworden sind. Dabei steht nicht die Person, sondern die Imagepflege im Vordergrund.

»Nicht zuletzt bildet auch der Wahlkampf eine Hürde für die politische Karriere einer Frau«, meinte Shiomura, die seit drei Jahren für die linksliberale KDP im Oberhaus sitzt, am 14. Juni gegenüber jW. Dieser dauert in diesem Jahr rund zweieinhalb Wochen: Die Kandidaten stehen von morgens bis abends bei Temperaturen von bis zu 40 Grad auf Plätzen und vor Bahnhöfen und versuchen, durch feurige Reden die Aufmerksamkeit von Passanten zu gewinnen. Vor allem Frauen gehen dabei an die Grenzen ihrer Belastbarkeit: Sie habe vor drei Jahren dreimal einen Schwächeanfall erlitten, zweimal habe ihr die Stimme versagt, klagte Shiomura.

»Und schaffen es Frauen trotzdem ins Parlament, haben sie mit der männlichen Bürokratie zu kämpfen«, so die Politikerin weiter. Der Parlamentsbetrieb wird von Männern geleitet, sie bestimmen, wer wann über welche Themen reden darf. Trotzdem konnte Shiomura, die über das Thema Tierschutz in die Politik gekommen ist, in einigen Bereichen wie der Fruchtbarkeitsbehandlung und Abtreibung Akzente setzen.

Ob die diesmalige Steigerung der Frauenrate unter den Kandidaten um rund fünf Prozentpunkten im Vergleich zu 2019 den Anfang eines neuen Trends bedeutet, werden wohl erst die nächsten Unterhauswahlen zeigen. Mindestens bei der LDP hat es jedoch noch kein Umdenken gegeben: Ihre Kandidatinnenquote ist mit 23 Prozent enttäuschend.