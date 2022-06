Paul Yeung/Reuters

Hongkong bereitet sich auf die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Übergabe von der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien an die Volksrepublik China vor. Am Donnerstag, einen Tag vor dem Jubiläum, waren die Straßen der Metropole bereits mit Fahnen geschmückt. Ebenfalls am Donnerstag traf Chinas Präsident Xi Jinping in Hongkong ein, angereist war er gemeinsam mit seiner Frau Peng Liyuan in einem Hochgeschwindigkeitszug. In einer ersten kurzen Rede lobte er, dass Hongkong immer wieder »schwere Prüfungen« bestanden und eine Herausforderung nach der anderen gemeistert habe. Die Metropole sei »aus der Asche auferstanden.« Großbritannien hatte die ehemalige Kronkolonie am 1. Juli 1997 an China zurückgegeben. (Reuters/jW)