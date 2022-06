Strategie der Durchseuchung

Martin Schutt/dpa Schnelltest auf Coronainfektion in Hildburghausen, Thüringen

Die Bundesregierung lässt der Verbreitung des Coronavirus künftig freien Lauf und stellt den Kampf gegen die Pandemie – sollte sie ihn je ernsthaft geführt haben – mitten in der Sommerwelle vorerst ein. Obwohl die Zahl der Infizierten deutlich ansteigt, werden ab 1. Juli keine kostenlosen Schnelltests mehr angeboten. Nur bestimmte Bevölkerungsgruppen haben nun noch ein Anrecht darauf. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag morgen mit 668,6 angegeben (Vormonat: 189,0). 132.671 Coronaneuinfektionen wurden an einem Tag registriert. Experten gehen allerdings seit einiger Zeit von einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aus dem Labor zählen in der Statistik.

Für einen Schnelltest sind künftig drei Euro fällig. Kostenlos bleiben die Tests für Kinder bis fünf Jahre, Schwangere in den ersten drei Monaten, Krankenhaus- und Pflegeheimbesucher sowie Angehörige von Infizierten. Auch wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, Angehörige pflegt und eine Behinderung hat, bekommt die Tests weiterhin bezahlt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die neuen Regelungen gegen Kritik verteidigt. »Die Tests sind wertvoll, sie sind wichtig«, sagte Lauterbach im ZDF-»Morgenmagazin«. Allerdings seien die Kosten für die bisher kostenlosen Tests zu hoch. Außerdem müsse der Missbrauch durch Testcenter eingegrenzt werden.

»Der Wegfall kostenloser Tests ist gesundheitspolitischer Wahnsinn«, erklärte die Linke-Kovorsitzende Janine Wissler am Donnerstag. »Teurer als Coronaschutzmaßnahmen sind keine Coronaschutzmaßnahmen. Hier wird ganz klar am falschen Ende gespart. Wir können nur hoffen, dass keine neue gefährlichere Variante auftaucht.« Klaus Stöhr, Mitglied im Sachverständigenausschuss zur wissenschaftlichen Beurteilung der staatlichen Beschränkungen wegen Corona, hatte bereits Mitte Juni die Inzidenzen als »irrelevant« bezeichnet und behauptet, dass der breite, langandauernde Schutz für jede Person erst durch die Infektion komme: »Wer jetzt nach Masken ruft, das darf man immer nicht vergessen, der nimmt eigentlich auch den Menschen die Gelegenheit, sich langfristig mit dem Coronavirus zu arrangieren.«