Nachschlag: Latifundistas in Deutschland

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Töne sind das im Radio! Das Thema: Landgrabbing in Deutschland. In Deutschland? Ja. Spekulanten ziehen übers Land und kaufen Ackerflächen im großen Stil. Seit der Krise von 2008 haben sich die Bodenpreise in Ostdeutschland verdoppelt und verdreifacht. Ackerland gilt als sichere Geldanlage mit Wertsteigerungspotential, und das heißt, immer höhere Pachten, immer mehr Bauern, die aufgeben. Der Bremer Bauunternehmer Kurt Zech ist Gebieter über 20.000 Hektar, eine Fläche so groß wie die von Hannover. Und auch die Aldi-Erben sind Großgrundbesitzer zwischen Elbe und Oder. Völlig im dunkeln bleibt, wie weit der Konzentrationsprozess vorangeschritten ist, weil die Grundbuchämter über keine Daten verfügen. Er dürfte sehr weit vorangeschritten sein. Was not tut? Eine Bodenreform, heißt es in dem Beitrag. »Boden darf keine Ware sein (…) Besitzen sollten ihn diejenigen, die darauf wirtschaften oder wohnen.« In anderen Ländern gibt es zur Beantwortung solcher Fragen Guerillaorganisationen. (brat)