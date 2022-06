Nachschlag: Kein Freund seiner Klasse

© Universal Pictures/Miramax Films/Imagine Entertainment/All rights reserved Jim Braddock (Russell Crowe, l.) steckt ein

Gute Geschichte mit eigenartigem Geschmäckle: Der vor wenigen Jahren höchst erfolgreiche Boxer Jim Braddock ist Anfang der 1930er Jahre völlig abgebrannt. Ein Großteil der US-Bevölkerung versinkt in Armut, so auch er. Braddock hat nichts mehr, kann seine Familie nicht mehr ernähren, der Winter ist unerbittlich. Er ackert, wenn er sich auf dem täglichen Sklavenmarkt einem der Ausbeuter verkaufen konnte, als Tagelöhner in den Docks. Aber von den Appellen seines Kumpels Paddy, der die Arbeiter gewerkschaftlich organisieren will, hält er nichts. Mit viel Glück und harter Faust kommt Braddock schließlich wieder ganz nach oben und kämpft sich bis zum Weltmeistertitel im Schwergewicht. Und es ist ihm ein Bedürfnis, die paar Kröten, die er als armer Schlucker vom Sozialamt erstanden hat, auf Heller und Pfennig zurückzuzahlen. Komischer Schlenker, denkt man sich. Na ja, gefällt dem Ami-Cineasten. Ganz skurril wird es aber, als Braddock vor laufenden Mikros betont, in welchem »großartigen Land« er doch lebe. Einen zuviel auf die Mütze bekommen? (mme)