Rezession provoziert

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Die deutsche Industrie befürchtet eine um 12,7 Prozent geringere Wirtschaftsleistung im Falle eines Lieferstopps

Die von der Industrie benötigten Gasmengen aus Russland lassen sich kurzfristig nicht voll ersetzen. Ein Lieferstopp von Erdgas würde daher zu enormen Schäden in der gesamten Wertschöpfungskette führen, schreibt Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW), in seinem Vorwort zu einer am Dienstag in München vorgestellten Studie des Prognos-Instituts. Bei einem Stopp russischer Gaslieferungen im kommenden Halbjahr würde Deutschlands Wirtschaftsleistung demnach um 12,7 Prozent einbrechen. »Insgesamt wären rechnerisch etwa 5,6 Millionen Arbeitsplätze von den Folgen betroffen«, sagte Brossardt bei der Präsentation, dessen Verband die Studie in Auftrag gegeben hatte.

Die Studie zeige der VBW zufolge detailliert, wie groß die Abhängigkeit der deutschen Industrie von russischen Gaslieferungen ist. Sie untersucht nicht nur die direkt bei den Gasabnehmern anfallenden Effekte, sondern auch die Wirkungen in vor- und nachgelagerten Branchen. Deutschland würde »in eine tiefe Rezession gleiten«, sagte Volkswirt Michael Böhmer am Dienstag in München. Die Industrie stehe für 36 Prozent des Gasverbrauchs in Deutschland. Ohne russisches Gas hätte sie nur noch die Hälfte zur Verfügung. Zur Stromerzeugung könnte sie teilweise auf andere Energieträger ausweichen. Für die Chemieindustrie sei Gas aber ebenso unverzichtbar wie für die Glasindustrie oder die Walzwerke der Stahlindustrie. Ohne Lack, Glas oder Stahl kämen viele Branchen in Bedrängnis. In der Autoindustrie und in der Lebensmittelbranche wäre der Schaden am größten.

Die Studie untersuchte die Folgen eines plötzlichen russischen Gaslieferstopps von 1. Juli bis Ende Dezember. Mit starken Anstrengungen könnte ein Viertel der derzeit benötigten Gasmenge ersetzt oder eingespart werden. Dazu gehöre aus Sicht der VBW auch, Wohnungen etwas weniger zu heizen. Aber die Industrie müsste schon ab Juli mit einer Deckungslücke von 50 Prozent rechnen. »In Summe droht damit ein Wertschöpfungsverlust von 193 Milliarden Euro« in einem halben Jahr, sagte Brossardt. Die VBW plädiert daher dafür, ein Erdgasembargo möglichst zu verhindern. Sollte es dennoch zu einem Lieferstopp kommen, müsse die Bundesnetzagentur dafür sorgen, »dass die wirtschaftlichen Schäden möglichst gering ausfallen«.