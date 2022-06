Weiter so auch ohne FDP

Axel Heimken/dpa Ziehen nach: Monika Heinold (Grüne) und Daniel Günther (CDU, 2. v. r.) am Dienstag im Kieler Hotel Steigenberger

Ohne die FDP an Bord setzt in Schleswig-Holstein nun »Schwarz-Grün« seine Fahrt auf dem Regierungskahn fort. Am Dienstag vormittag unterzeichneten die führenden Vertreter von CDU und Bündnis 90/Die Grünen im Kieler Hotel Steigenberger den Koalitionsvertrag. Und zwar die acht Mitglieder der Steuerungsgruppe, darunter Ministerpräsident Daniel Günther und Bildungsministerin Karin Prien für die CDU, Finanzministerin Monika Heinold und die designierte Sozialministerin Aminata Touré für die Grünen. Touré soll die erste auf dem afrikanischen Kontinent geborene Ministerin in der BRD werden. Sie wuchs in einer Unterkunft für Geflüchtete in Neumünster auf. Für ihre Fraktion im Kieler Landtag war sie bisher als Sprecherin für so unterschiedliche Themen wie Flucht und Migration, Antirassismus, Frauen und Gleichstellung, Queer-Politik, Religion, Katastrophenschutz und Rettungsdienst zuständig.

Zuvor hatten am Montag abend nach jW-Redaktionsschluss die Delegierten auf Parteitagen sowohl der CDU als auch der Grünen für den Koalitionsvertrag gestimmt. Er sei froh, »dass beide Parteien so klar für diesen Koalitionsvertrag votiert haben«, erklärte Günther laut NDR. Es würden fünf Jahre mit ganz besonderen Herausforderungen, die man zu meistern habe. Der Koalitionsvertrag beschreibe ehrgeizige Ziele, vor allem beim Klimaschutz. So habe sich »Schwarz-Grün« vorgenommen, dass Schleswig-Holstein bis 2040 das erste klimaneutrale Bundesland wird.

Smilla Mester, einer der Sprecherinnen der Grünen Jugend Schleswig-Holstein, zeigte sich weniger erfreut vom neuen Bündnis. Sie erklärte am Dienstag gegenüber junge Welt mit Verweis auf den Koalitionsvertrag: »Auf die Inhalte blicken wir mit gemischten Gefühlen.« Schon im Wahlkampf habe sich die Grüne Jugend »für Mehrheiten jenseits der CDU stark gemacht«. Unterm Strich werde der Koalitionsvertrag »nicht dem gerecht, was gesellschaftlich notwendig ist und was es braucht, um das Leben der Menschen in Schleswig-Holstein weitgehend zu verbessern«, kritisierte Mester.

Ihr zufolge trügen zwar einige Punkte dazu bei, dass sich Dinge in der nächsten Legislatur zum Positiven verändern könnten, etwa das Wohnraumschutzgesetz, die Verankerung von Klimaschutz in der Landesverfassung oder die Festschreibung eines studentischen Tarifvertrags (TVStud). »Aber beim Klimaschutz und anderen wichtigen Bereichen geht der Vertrag nicht weit genug.« Ihre Jugendorganisation sei auch enttäuscht darüber, »dass die Koalition an dem völlig veralteten Instrument der Schuldenbremse festhalten will«. Damit würden »echte Generationengerechtigkeit und Investitionen in unsere Zukunft« verhindert. Mesters Fazit: »Wir werden weiter Druck machen.«

Die CDU hatte den Koalitionsvertrag auf ihrem Parteitag bei drei Enthaltungen einstimmig angenommen. Bei den Grünen stimmten 112 Delegierte für den Koalitionsvertrag. Vier stimmten mit »Nein«, fünf enthielten sich. Grünen-Verhandlungsführerin Touré dankte den Delegierten für die »breite Unterstützung«. Zuvor hatte sie dafür geworben, trotz einiger aus Sicht der Grünen kritischer Kompromisse zuzustimmen. Die Partei dürfe sich die Chance nicht nehmen lassen, in Sachen Klimaschutz aktiv mitzugestalten. In der Klimapolitik laufe die Zeit davon.

Günthers Wiederwahl im Landtag ist für diesen Mittwoch geplant. Dann soll auch das neue Kabinett insgesamt vorgestellt und im Landtag vereidigt werden. CDU und Grüne regieren in Schleswig-Holstein seit 2017 gemeinsam, bisher mit der FDP. Nach der Landtagswahl am 8. Mai waren Sondierungen über eine von der CDU trotz der veränderten Mehrheitsverhältnisse angestrebte Neuauflage des »Jamaika«-Bündnisses gescheitert.