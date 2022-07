Entlastung muss erzwungen werden

Dominik Bund/IMAGO Zentrale Demonstration der streikenden Beschäftigten von den sechs NRW-Unikliniken in Köln am 1. Juni: Der Arbeitskampf dauert weiterhin an

Für ihn sei die wichtigste Lehre, dass es »auch im Krankenhaus« möglich sei, »Arbeitgeber« und Landespolitik zur Umsetzung der »Interessen der Beschäftigten« zu zwingen, erklärte Sander Fuchs auf Anfrage dieser Zeitung. Mit dem »Bündnis für Pflege« der Verdi-Betriebsgruppe des Uniklinikums Dresden (UKD) hatte Fuchs zuvor am 20. Juni eine Videokonferenz organisiert. Gut 30 Kolleginnen und Kollegen aus dem UKD, dem Städtischen Klinikum und Einrichtungen der Altenpflege nahmen teil. Von Bedeutung war der Austausch nicht zuletzt, weil auch das UKD einen Tarifvertrag Entlastung (TVE) durchsetzen will.

Tristan Linnemann von der Uniklinik Köln berichtete vom Streik der Unikliniken in Nordrhein-Westfalen, der schon acht Wochen dauert. 50 Bereiche seien mittlerweile lahmgelegt, sagte Linnemann, und schilderte Schikanen, etwa für Azubis, die nicht streiken sollten. Der Organisationsgrad sei während des Ausstands an seinem Haus von etwa zwölf Prozent auf über 50 Prozent gestiegen. Entschlossenheit und Solidarität seien enorm, meinte Linnemann und verwies auf die geschlossene Ablehnung, Entlastungsregelungen nur für die Pflege zu verhandeln, nicht aber für Küche, Reinigung und andere Bereiche.

Einen Rückblick auf die »Berliner Krankenhausbewegung« lieferte Anne Pötzsch, die als Pflegekraft auf einer Intensivstation daran teilgenommen hatte und sich heute in Dresden beim »Bündnis für Pflege« engagiert. Proteste bei Veranstaltungen verantwortlicher Politiker hat sie in guter Erinnerung, Verdi habe das Streikgeld zu spät ausgezahlt und Organisatoren zu früh abgezogen. Unter dem Strich seien in der Zeit des Kampfes um den TVE 2.500 neue Gewerkschaftsmitglieder gewonnen worden, gut die Hälfte davon während des Streiks, so Pötzsch.

Beide Referenten stellten heraus, dass die Versorgung der Patienten während des Streiks aufgrund der geschlossenen OP-Säle besser abgesichert sei als im Normalbetrieb.

In der anschließenden Diskussion ging es um Streikdemokratie, Politisierung der Kämpfe, Solidarisierung von Berufsgruppen und einiges mehr. Gegenüber jW unterstrich Pötzsch später, dass die »nötige Mitarbeiterentlastung« an den Kliniken erzwungen werden müsse und nie abgesichert sei. Bei Vivantes sei der Tarifvertrag unterschrieben, werde aber nicht umgesetzt. Linnemann stellte eine Ausweitung der Kämpfe um Entlastung in Aussicht, als nächstes etwa auf Frankfurt am Main und Bayern.