Nachschlag: Besser nicht dort

SWR/Daniel Dornhöfer Wenn die Meldungen stimmen, dann ist bald Sommerpause: Szene aus dem Mainz-»Tatort«

Am Sonntag wieder Tatort geschaut. Läuft seit einer Weile jede Woche immer eine andere Folge. Städte wechseln wie Kommissare ihre Unterwäsche. Wenn die Meldungen stimmen, dann ist bald Sommerpause. Am Sonntag also Heike Makatsch in Mainz. Fahrt nimmt die Geschichte schon auf, bevor die Tochter ihrer Chefin entführt wird. Makatsch war auf eigene Faust am Fall dran geblieben, obwohl besagte Chefin ihn für abgeschlossen erklärt hatte. Alles beginnt mit einem Stolpern, dann gibt es Sprünge in der erzählten Zeit, aber man kommt, auch wenn man nebenher was anderes macht, nicht durcheinander. Was so gesehen nicht schlecht ist, aber auch nicht unbedingt ein Ausweis für Güte. Ansonsten gibt es ein Tierkrematorium, Liebe oder Abhängigkeit zwischen einem jungen Mann und älteren Damen, etwas soziale Ungleichheit, Schiller und Tragödie sowie Kids, die unter einer Brücke abhängen und über Hausaufgaben reden. Einiges los also mit Makatsch in Mainz. Besser, man ist nicht dort. (mik)