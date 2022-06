»Dieser Krieg wird für Pläne zur Aufrüstung missbraucht«

Stefan Boness/IPON Protest gegen das »Sondervermögen« vor dem Reichstagsgebäude in Berlin (3.6.2022)

Ihr Bündnis ruft für diesen Sonnabend zur Friedensdemonstration auf dem Berliner Bebelplatz auf. Das Motto: »Wir zahlen nicht für eure Kriege – 100 Milliarden für eine demokratische, zivile und soziale Zeitenwende!« Glauben Sie, den Beschluss des Bundestages für die Aufrüstung rückgängig machen zu können?

Die Milliarden sind beschlossen, aber noch sind sie nicht ausgegeben. Die Auseinandersetzung geht weiter, bei jeder einzelnen konkreten Anschaffung. Die Aufrüstung gibt keine Antwort auf die gegenwärtige gesellschaftliche Krise, sie hält nicht den Klimawandel auf, beseitigt nicht soziale Ungleichheit und beendet schon gar nicht Kriege. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Mittel zum Ausbau des Sozialstaats umwidmen können. Denn alle können erkennen, dass Aufrüstung und Militarisierung nicht im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung, sondern gegen jede positive Entwicklung gerichtet sind.

Was soll dagegen eine »zivile Zeitenwende« bewirken?

Das betrifft gleich mehrere Aspekte. Eine gerechte Ressourcenverteilung würde die Hungerkrisen insbesondere im globalen Süden beenden; der Umstieg auf erneuerbare Energieträger für eine nachhaltige Klimapolitik ist technologisch möglich; eine umfassende Gesundheitsversorgung kann für alle gewährleistet und solidarische Entfaltung durch vernünftige Arbeit, soziale Sicherheit und demokratisch-offene Bildung und Kultur für alle geschaffen werden. All dies erfordert globale Kooperation, demokratische Aushandlung und kluge Investitionen. Diese Zeitenwende heißt: Ja zur Zukunft.

SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sprach von einem »Ertüchtigungspaket, wie es es noch nie gegeben hat in der Geschichte der Bundeswehr«. Warum sind Ihrer Meinung nach im Vorfeld vergleichsweise wenig Menschen dagegen auf die Straße gegangen?

CDU und FDP, aber auch die Transatlantiker bei Grünen und SPD haben das allgemeine Erschrecken über die Eskalation des Krieges in der Ukraine durch die russische Regierung als »Gunst der Stunde« genutzt. Im Eiltempo wurde das Gesetzespaket für schon länger gehegte Aufrüstungssehnsüchte durchgepeitscht. Sicher auch, weil die berechtigte Sorge besteht, dass sich in der Mehrheit der Bevölkerung schnell auch wieder der Friedenswille durchsetzen kann, wenn der erste Schock vorbei ist. Gerade dafür sind Initiativen zur Aufklärung und Vernunft, wie »Der Appell«, der offene Brief der Emma oder eben unsere Demo so wichtig.

In Ihrem Aufrufwird der Krieg in der Ukraine kaum erwähnt. Es findet sich lediglich der Hinweis, dass dieses Aufrüstungspaket den Krieg weder stoppen noch verkürzen könne. Woran liegt Ihre Zurückhaltung?

Dieser Krieg wird zynisch als Anlass missbraucht und ist nicht der Grund für die Aufrüstungspläne. Zudem müssen alle Kriege, nicht nur der eine, beendet werden. Frieden und Sicherheit gibt es nur gemeinsam, nicht gegeneinander. Als Konsequenz aus zwei Weltkriegen, die von deutschem Boden ausgingen, sowie aus der Befreiung vom deutschen Faschismus flossen ins Grundgesetz das Gebot zum Frieden, zu Gewaltverzicht, Völkerverständigung, Asylrecht und Sozialstaat – ein bis heute gültiges Entwicklungsprogramm, damit nie wieder Krieg von Deutschland ausgehe.

Was erwartet Aktivistinnen und Aktivisten am Sonnabend?

Zu hören sind Redebeiträge von Personen aus den zivilgesellschaftlichen Bereichen, die sich für die Demo zusammengefunden haben, sowie Auftritte von Künstlern mit Musik und Rezitationen. Mit allem wollen wir analytisch und leidenschaftlich entfalten, »was für eine Welt wir bauen könnten, wenn wir die Kräfte, die ein Krieg entfesselt, für den Aufbau einsetzen«, wie Albert Einstein 1933 sagte. Und es erwarten uns zahlreiche Gleichgesinnte, die viel mehr sind, als die veröffentlichte Meinung uns glauben machen möchte.