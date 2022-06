Mit der »Abrissbirne«

foto2press/IMAGO Für die Verurteilung Russlands, gegen deutliche NATO-Kritik: Delegierte auf dem Linke-Parteitag in Erfurt

Die Linke hat mit ihrem Bundesparteitag in Erfurt die Erwartungen vieler bürgerlicher Beobachter erfüllt. »Linke verurteilt Ukraine-Krieg und grenzt sich klar gegen Russland ab«, fasste die Deutsche Presseagentur beispielhaft das zusammen, was die neu gewählte Parteispitze in puncto Friedenspolitik gegen diverse Änderungsanträge durchbrachte. In dem von der Mehrheit der Delegierten getragenen Beschluss wird Russland imperialistische Politik und die Einrichtung »autoritärer Vasallen-Regime« unter postsowjetischen Staaten vorgeworfen. Moskau sei »eines der geostrategischen Machtzentren im fossilen Kapitalismus«, heißt es weiter.

Mit diesem Parteitag sei das »Narrativ der NATO über Russland« übernommen worden, kritisierte Harri Grünberg, früheres Mitglied des Parteivorstandes, am Montag gegenüber junge Welt. Damit konterkariere man die Bemühungen um Waffenstillstand und Diplomatie. Das sieht der neugewählte Koparteivorsitzende anders. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte Martin Schirdewan am Montag, Die Linke sehe »das Primat der Diplomatie nicht aufgehoben«. Dabei bezog er sich auf die Kritik aus dem bürgerlichen Lager daran, dass sich seine Partei nicht auch noch vollends für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen hat.

Vorfahrt für Vorstand

»Verlogen« nannte Grünberg die Debatte über den Ukraine-Krieg auf dem Parteitag. Dabei ging es um den sogenannten Leitantrag 3, überschrieben mit: »Keine Aufrüstung, kein Krieg. Für eine neue Friedensordnung und internationale Solidarität«. Die Diskussion sei geprägt gewesen von Emotionalisierung, die aus dem Lager der sogenannten Bewegungslinken hineingetragen werde, und dem Interesse der Regierungslinken, noch vorhandene Differenzen zu SPD und Bündnis 90/Die Grünen abzuräumen. Was der Parteitag damit geliefert habe, sei »eine Abrissbirne statt Neuanfang«, so Grünberg. Er habe daher entschieden, aus der Partei austreten zu wollen. Da innerhalb der Parteilinken allerdings unklar sei, wie genau der künftige Weg aussehe, wolle er mit konkreten Schritten noch abwarten.

Unterdessen liefen auch Versuche, auf dem Parteitag Positionen durchzudrücken, die rechts von der Stellungnahme des Parteivorstandes liegen, ins Leere. Ein unter anderem vom Bezirksverband Treptow-Köpenick eingebrachter und vom Berliner Kultursenator Klaus Lederer be­worbener Änderungsantrag, der darauf zielte, den Hinweis auf »die zunehmenden geopolitischen Realitäten unterschiedlicher imperialer Machtansprüche« aus dem Leitantragstext zu entfernen und ihn durch die alleinige Erwähnung der »völkerrechtswidrigen Aggression Russlands« zu ersetzen, scheiterte – wenn auch nur knapp mit 223 gegen 264 Stimmen.

Es mangelte nicht an Änderungsanträgen, die darauf zielten, einzelne Aspekte des Leitantragstextes im Sinne einer kritischen linken Perspektive zu verändern. Diese wurden aber mit deutlichen Mehrheiten abgelehnt. Am Sonnabend entschieden die Delegierten darüber, ob ein von der EU-Parlamentsabgeordneten Özlem Demirel und anderen eingebrachter Ersetzungsantrag, der die Vorgeschichte und die aktuellen Interessen der NATO-Staaten im Kontext des Ukraine-Krieges stärker gewichtet, oder aber der vom Vorstand vorgelegte Antragstext Grundlage der weiteren Diskussion sein soll. Die Delegierten entschieden sich mit 303 gegen 226 Stimmen für den Antragstext des Parteivorstandes. Danach wurde unter anderem der von einer Gruppe um Sahra Wagenknecht eingebrachte Änderungsantrag zum Leitantrag 3, für den Ellen Brombacher und Andrej Hunko die Fürreden hielten, von einer deutlichen Mehrheit der Delegierten abgelehnt.

Wie bestellt

Rückenwind für den Parteivorstand sollten Beiträge wie die Grußrede von Oxana Timofeeva erzeugen – eine als Philosophin vorgestellte Frau, die am Sonnabend »im Namen der russischen Linken« zu den Delegierten sprach. Zum russischen Krieg gegen die Ukraine sagte sie, die Geschichte kenne solche Fälle: »Das deutsche Volk hat den Faschismus erlebt.« Die Bedrohung sei nun zurückgekehrt, »diesmal in Russland«. Es gebe nur einen Weg, den Krieg zu beenden: »ein Sieg der Ukraine«. Ein Waffenstillstand sei »unmöglich«. Gegenüber jW zeigte sich das frühere Linke-Vorstandsmitglied Grünberg ob solcher Töne fassungslos. Die NATO-Rhetorik sei auf dem Parteitag völlig unbeantwortet geblieben – abgesehen von »tosendem Applaus« für die Rednerin.

Ähnlich verhielt es sich mit einem Video »der ukrainischen Linken«, wie es mehrere Delegierte nannten. Darin nannte Olena Slobodjan von der »Sozialen Bewegung« in der Ukraine (Sozialnij Ruch) die »sogenannte Militärhilfe« aus der BRD »so mager«, dass sie in der Ukraine nur für ein »trauriges Lächeln« und »sarkastische Witze« sorge. Sie forderte die Partei auf, Kritik an Waffenlieferungen und Sanktionen zu »minimieren«. Nach dem Erfurter Parteitag spricht vieles dafür, dass Worte wie diese noch lange nachhallen werden.