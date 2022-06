Sanktionen vor Klimaschutz

nb/jW Genau fünfzig Aktivisten durften am Montag in einem Straßengraben in 500 Meter Entfernung vom Schloss Elmau für eine halbe Stunde gegen den G7-Gipfel protestieren

Ursprünglich sollte es am Montag in Elmau vor allem um Klimakrise, Ernährungssicherheit und globale Gerechtigkeit gehen. Neben den Staatschefs der mächtigsten imperialistischen Staaten und den Spitzen von EU-Rat und EU-Kommission waren deshalb auch die Staats- und Regierungschefs von Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien angereist. Im Mittelpunkt des zweiten Tags des G7-Gipfels stand am Ende dann allerdings erneut der Ukraine-Krieg. Am Morgen war der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij per Video zu dem Treffen zugeschaltet worden. Er verlangte von den G7-Staaten, »alles zu tun«, damit der Krieg noch dieses Jahr beendet werden könne. Konkret forderte der ukrainische Staatschef die Lieferung von Luftabwehrsystemen und weitere Sanktionen gegen Moskau. Für die Zeit nach dem Krieg verlangte Selenskij »Hilfe beim Wiederaufbau«.

In einer sechsseitigen Erklärung verkündeten die G7-Staaten nach dem Telefonat, der Ukraine »so lange wie nötig« zur Seite zu stehen und einen »internationalen Wiederaufbauplan« zu unterstützen. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf Twitter, man werde den Druck auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin weiter erhöhen. »Als G7 stehen wir geschlossen an der Seite der Ukraine und werden sie weiter unterstützen«, so Scholz. »Dafür müssen wir harte, aber notwendige Entscheidungen treffen.«

Die G7 kündigten in ihrer Erklärung an, ihre Sanktionen abzustimmen und auszuweiten, um den Zugang Russlands zu Materialien, Dienstleistungen und Technologien aus ihren Volkswirtschaften weiter einzuschränken. Das Weiße Haus in Washington teilte mit, US-Sanktionen gegen den russischen Rüstungssektor würden außerdem noch ausgeweitet. Beim US-Vorschlag für eine Preisobergrenze für russisches Öl habe es allerdings noch keinen Durchbruch gegeben, so ein US-Regierungsvertreter. Man befinde sich noch in Gesprächen mit den anderen G7-Partnern, stehe aber kurz davor, dass die zuständigen Minister angewiesen würden, entsprechende Mechanismen zu entwickeln. Der Vorschlag der USA, Russland dazu zu zwingen, Öl künftig für einen deutlich niedrigeren Preis an große Abnehmer wie Indien zu verkaufen, fand sich in der Erklärung nicht.

In Sachen Klimaschutz kam eine zweiseitige Erklärung der G7 nicht über Absichtserklärungen und Bekenntnisse zu früheren Klimaschutzabkommen hinaus. Dabei gehöre ein Abkommen zur Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe (englisch: Fossil fuel non-proliferation treaty) auf den Tisch, hatte die namibische Klimaschutzaktivistin Ina-Maria Shikongo am Montag bei einer Protestkundgebung im nahe Elmau gelegenen Klais gegenüber junge Welt erklärt. Afrika sei am wenigsten verantwortlich für globale Emissionen, »dennoch sind wir diejenigen, die an vorderster Front von ihren Folgen betroffen sind«. Die Aktivistin, der mit rund 50 weiteren Aktivisten eine Kundgebung in Sichtweite von Schloss Elmau gewährt wurde, forderte daher eine »Ausgleichsfinanzierung der Schäden des Klimawandels« durch seine Hauptverursacher – »die G7-Staaten«.