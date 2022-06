Arme Familien leiden besonders

Winfried Rothermel/IMAGO Bewegen sich am Ende der Nahrungskette: Kleinfamilien proletarischer Herkunft

Überraschend ist das Ergebnis nicht – und ein Grund zur Gewöhnung gleichfalls nicht: Familien mit niedrigem Einkommen leiden am meisten unter der Inflation. Die Warenkörbe für die deutschen Haushalte verteuerten sich in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt im Schnitt um 7,9 Prozent. Familien mit niedrigem Einkommen mussten für ihre typischen Einkäufe aber sogar 8,9 Prozent mehr zahlen. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in seinem am Montag veröffentlichten sogenannten Inflationsmonitor für den Monat Mai.

Gas, Strom, Heizöl und Nahrungsmittel sind momentan die stärksten Preistreiber. Diese Waren des Grundbedarfs fallen bei den Ausgaben armer Haushalte besonders stark ins Gewicht. Dagegen machen sie bei Haushalten mit hohem Einkommen einen deutlich kleineren Anteil der Ausgaben aus. So hätten Singles mit hohem Einkommen mit lediglich 6,5 Prozent derzeit die geringste Inflationsbelastung, heißt es in der Studie.

Das IMK befürchtet, dass sich die Not der armen Haushalte in den kommenden Monaten weiter verschärft. Bislang seien noch nicht alle Energiepreissteigerungen im Großhandel an die Privathaushalte weitergegeben worden. Falls die Bundesnetzagentur im Rahmen des »Notfallplans Gas« tatsächlich den Versorgern erlaubt, die gestiegenen Bezugspreise unmittelbar an die Verbraucher weiterzugeben, könnten sogar Inflationsraten im zweistelligen Bereich drohen, betonten IMK-Direktor Sebastian Dullien und Inflationsexpertin Silke Tober.

Gökay Akbulut (Die Linke) forderte angesichts dieser Ergebnisse eine Kindergrundsicherung und finanzielle Unterstützung für Alleinerziehende. Der Kindersofortzuschlag der Bundesregierung in Höhe von 20 Euro reiche nicht, um Kinder vor Armut zu schützen. 78 Euro wären »das Mindeste gewesen«, erklärte die familienpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion am Montag. »Das Armutsrisiko bei Alleinerziehenden lag bereits vor der hohen Inflation bei über 40 Prozent.«