»Wie weiter im Kampf gegen Atomwaffen?« Diskussion. Angesichts von mehr als 13.000 Atomwaffen, davon 2.000 in höchster Alarmbereitschaft, ist der Kampf gegen Atomwaffen dringender denn je. Gerhard Baisch (IALANA), Ursula Haun (IPPNW) und Barbara Heller (Bremer Friedensforum) informieren über die bisherigen Erfolge im Kampf gegen Atomwaffen und diskutieren über die Aufgaben und Pläne der Antiatombewegung. Mittwoch, 29.6., 19 Uhr. Ort: Villa Ichon, Goetheplatz 4, Bremen. Veranstalter: Bremer Friedensforum

»Kiezfest Wedding – Feiern für eine bezahlbare Stadt«. DKP Wedding und SDAJ Berlin laden zum Straßenfest ein. Getränke, Imbiss und Musik. Auf einem Podium mit Sachverständigen wird die Explosion der Preise für Energie und Lebensmittel und der Raubzug der Konzerne der Öl-, Gas- und Kohleindustrie diskutiert. Sonnabend, 2.7., 15 Uhr. Ort: Kreuzung Malplaquetstr./Utrechter Str., Berlin. Veranstalter: DKP Wedding und SDAJ Berlin

»Völkische Landnahme. Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos«. Vortrag. Seit Jahren siedeln sich junge Faschisten in ländlichen Regionen an, um dort »nationale Graswurzelarbeit« zu leisten. Sie betreiben ökologische Landwirtschaft, pflegen altes Handwerk, bringen sich in örtlichen Vereinen ein und gehen in die lokale Politik. Expertin Andrea Röpke zeigt historische Wurzeln und aktuelle Vernetzungen auf. Donnerstag, 30.6., 18 Uhr. Ort: Gemeindehaus Walsrode, Am Kloster 1, Walsrode. Veranstalter: Bündnis gegen Ludendorffer und RLS Niedersachsen