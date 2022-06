Nachschlag: Urworte. Auch orphisch

Mary Evans/imago images Da fängt man sich schnell was ein: Charlize Theron, Noomi Rapace und Michael Fassbender in »Prometheus«

In der griechischen Mythologie gibt es zwei Versionen von dem, was am Ursprung der Welt war. Zum einen das Wasser, personifiziert vom Titanen Okeanos (homerische Version). Zum anderen dunkle Nacht und Wind (orphische Version). Am Anfang von »Prometheus« steht gerechterweise beides. Dort ist man im Jahre 2094 unterwegs, am Anfang dessen, was zu späteren »Alien«-Missionen führen wird. Kamerafahrten über Himmel, Berge, Wasserfälle. Am Horizont ein Raumschiff. Auf einer Klippe eine in eine Mönchskutte gehüllte Göttergestalt, die sich, sobald sie die Kutte ablegt, als statuesker Muskelmann entpuppt. Der schluckt eine seltsame Droge, in der komische Hightechwürmchen wimmeln, springt ins Wasser und desintegriert sich zu einer Art Ursuppe. Darin wabert: das Leben. Dann wird’s dunkel. Später im Weltall gibt es auch nicht viel mehr als Schmerzen und Trugbilder. Man begibt sich auf die Suche nach den Ursprüngen und kriegt einen Tritt in die Magengrube und den Alienparasiten an den Hals. Prometheus war Pessimist. (aha)