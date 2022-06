Reizthema Kohlekraftwerke

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB Koalition gehen Optionen aus. Wasserdampf aus Kühltürmen im Braunkohlekraftwerk Jänschwalde

Kohlekraftwerke sind die letzte Hoffnung der Bundesregierung: Die aus Gründen des Klimaschutzes gescholtenen Stromerzeuger sollen wieder ans Netz gehen, damit Gaskraftwerke abgeschaltet werden können. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Freitag erstmals im Bundestag behandelt. Einig waren sich die Parteien dabei nur in einem Punkt: Der Gasverbrauch solle so schnell wie möglich gesenkt werden. Doch bei der Frage, wie rigoros der Staat beim Abschalten der gasbetriebenen Anlagen vorgehen soll, hörte die Einigkeit auf.

Die Grünen zeigten sich von dem Gesetzentwurf nicht überzeugt, obwohl sie ihn selber mit eingebracht hatten. Für sie sprach Kathrin Henneberger, die das Abrücken ihrer Partei vom Klimaschutz mit dem Verweis auf die Energiepolitik früherer Bundesregierungen zu kaschieren versuchte. Bei der Braunkohle sei man sich jedenfalls nicht sicher, ob man sie überhaupt wieder stärker nutzen wolle. Das werde geprüft. Auch mit der Steinkohle gebe es Probleme. Der hiesige Bedarf solle nicht dazu führen, neue Abbaugebiete in anderen Ländern zu erschließen oder bestehende zu erweitern.

Wird der Gesetzentwurf in der vorliegenden Form beschlossen, dürften auch viele kommunale Kraftwerke Probleme bekommen, die sowohl Strom erzeugen als auch Städte mit Wärme versorgen (Kraft-Wärme-Kopplung, KWK). Oftmals werden sie mit Erdgas betrieben, sollte dieses knapp werden, müssten sie nach dem neuen Gesetz ebenfalls abgeschaltet werden. Mit Blick auf den Winter erscheint das undenkbar. Deshalb forderten Ralph Lenkert (Linke) und Mark Helfrich (CDU) auch Ausnahmen.

Lenkert sieht die kommunalen KWK-Anlagen durch das Gesetz doppelt belastet. Einmal hätten sie die Gaspreise zu schultern, die weiter steigen dürften. Dann seien kommunale Energieerzeuger im Ernstfall aber auch durch Bußgelder bedroht, die für Anlagen vorgesehen sind, die im Notfall vom Netz gehen sollen, dies aber nicht tun. Für die kommunalen KWK-Anlagen hieße das konkret: Stellen sie ihren Betrieb nicht ein, müssen sie Bußgelder zahlen. Stellen sie ihn aber ein, dann sitzen ganze Städte im Kalten. Die Zahlung hoher Gaspreise und Bußgelder dürfte viele Stadtwerke überfordern. Ihr Bankrott sei zu befürchten, so Lenkert.

Mit dem Gesetz geht eine weitere Kontroverse einher – über die Laufzeiten der Atomkraftwerke. Die letzten drei Meiler sollen planmäßig Ende des Jahres vom Netz gehen. Doch Union, FDP und AfD drängen auf längere Laufzeiten und eine »Debatte ohne Ideologie«. Wurde diese zuvor vor allem über die Medien ausgetragen, gelangte sie am Freitag auch in den Bundestag.

Helfrich polemisierte gegen »grüne Ideologien« und stand in dem Punkt Karsten Hilse von der AfD in nichts nach. Er pries die befristete Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke als Antwort auf die Gaskrise an. So ließen sich im nächsten Jahr rund sechs Prozent des Gasverbrauchs einsparen.

Die Bundesregierung hatte zuvor darauf verwiesen, dass ein Weiterbetrieb nicht einfach möglich sei, da es an Brennstäben fehle. Diese reichten nur bis Ende des Jahres, hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu bedenken gegeben. Neue Brennstäbe zu besorgen würde dauern. Außerdem sei Russland einer der wichtigsten Lieferanten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte das schon bei einer Pressekonferenz Anfang vergangener Woche als »fachlichen Blödsinn« bezeichnet. Nun bezichtigte AfD-Politiker Hilse die Bundesregierung der Lüge. Im Bundestag sagte er, der US-Konzern Westinghouse hätte bereits im März angeboten, neue Brennstäbe zu liefern. Doch man hätte nicht reagiert.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte allerdings schon zu Beginn des Jahres den Weiterbetrieb der Atommeiler geprüft, berichtete unter anderem der Münchner Merkur am Dienstag. In einem Prüfvermerk vom 8. März habe es demnach geheißen, »dass eine Verlängerung der Laufzeiten nur einen sehr begrenzten Beitrag« zur Lösung des Problems von Versorgungsengpässen leisten würde. Außerdem müssten die Laufzeiten mindestens um drei bis fünf Jahre verlängert werden, um den Aufwand zu rechtfertigen.